Wechsel in der Hochschulleitung: Andrea Zweifel folgt auf Stefan Grünenwald als Kanzlerin und Geschäftsführerin

Als Prokurist, Verwaltungsdirektor sowie als Kanzler und Geschäftsführer hat der Diplom-Volkswirt Stefan Grünenwald die Entwicklung der Merz Akademie über mehr als 26 Jahre maßgeblich geprägt. Mit seinem Engagement, seiner großen fachlichen Expertise und seiner einnehmenden Persönlichkeit hat der gebürtige Pfälzer entscheidend dazu beigetragen, den Stellenwert der Hochschule zu stärken und sie als verlässliche Partnerin für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu etablieren.



Bei seiner hochschulinternen Verabschiedung im Juni wurde sein langjähriges Engagement umfassend gewürdigt. Rektorin Dr. Barbara M. Eggert bezeichnete ihn dabei als "Kanzler der Herzen". Grünenwald hatte stets ein offenes Ohr für die Anliegen von Kolleg*innen und Studierenden. Künftig möchte er mehr Zeit für Reisen, seine Band und den Radsport nutzen. Der Merz Akademie bleibt er jedoch weiterhin verbunden und bringt seine langjährige Verwaltungserfahrung bis Jahresende weiterhin beratend ein.



Seine Nachfolgerin Andrea Zweifel ist seit April 2025 Mitglied der Geschäftsführung der Merz Akademie und seit Januar 2026 alleinige Geschäftsführerin. Andrea Zweifel verfügt über einen betriebswirtschaftlichen und einen pädagogischen Studienabschluss und hat sich in beiden Studiengängen vertieft mit Medienthemen beschäftigt. Sie verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich der Organisationsberatung mit Schwerpunkt Medien und Bildung und vereint damit Betriebswirtschaft, Medienthemen und Pädagogik – ein Profil, das besonders gut zum Selbstverständnis der Merz Akademie als Hochschule für Gestaltung, Kunst und Medien passt. Seit Februar 2026 bildet sie als Kanzlerin gemeinsam mit Rektorin Dr. Barbara M. Eggert die Hochschulleitung.



Andrea Zweifel ist seit 2016 im Merz Bildungswerk, der Muttergesellschaft von Merz Akademie und Merz Berufskolleg, tätig. Dort war sie als Verwaltungsleiterin, COO und Prokuristin unter anderem für Organisationsentwicklung und kaufmännische Steuerung zuständig und ist seit 2022 Geschäftsführerin der Merz Berufskolleg gGmbH, einer Schwestergesellschaft der Merz Akademie mit einem Berufskolleg für Grafik-Design. Durch ihre über zehnjährige freiberufliche Tätigkeit als Dozentin sowie als Lehrbeauftragte für Projektmanagement in einem internationalen Masterstudiengang an der Hochschule für Technik in Stuttgart bringt sie zudem praktische Lehrerfahrung in ihre Tätigkeit an der Hochschule ein.



Rektorin Eggert äußerte sich anerkennend über die Kollegin: "Ich schätze Andrea Zweifels vielfältige Expertise und ihr Engagement für die Hochschule und alle Menschen, die hier studieren, lehren und arbeiten. Uns verbindet die Überzeugung, dass die Merz Akademie mit ihrem besonderen Profil eine hohe Relevanz für die Bildungslandschaft auf Landes- und Bundesebene hat. Gemeinsam wollen wir diese Position weiter stärken."

(lifePR) (