Der beste Ort, um sich zu erholen!

Das ideale Reiseziel für den nächsten Urlaub trägt den Namen Hotel Jardín Tecina. Ob als Familie, als Paar oder mit Freunden – das an der Küste La Gomeras gelegene Hotel bietet erstklassige Bedingungen für einen sicheren, erholsamen und naturverbundenen Urlaub. Am 31. Juli öffnet das Hotel wieder seine Türen. Dank vermehrten Flügen und regelmäßigen Fährverbindungen mit dem Fred. Olsen Express ist die Anreise auf die zweitkleinste Kanarische Insel problemlos möglich.Das Team des Hotels möchte, dass seine Gäste ihren Aufenthalt mit maximaler Sicherheit, Hygiene, Kontrolle und Qualität genießen können. Zu diesem Zweck wurde ein Maßnahmenprotokoll erstellt, das es ermöglicht, einen sicheren und unvergesslichen Urlaub in der einzigartigen, nachhaltigen Umgebung zu erleben. Dieses Protokoll folgt den Empfehlungen von Gesundheitsexperten sowie den entsprechenden Ämtern und wird stets der aktuellen Situation angepasst. Einzusehen ist es online hier:Das HotelNatur, Nachhaltigkeit, Sicherheit, Ruhe, Sport, Sonne, Spaß und Entspannung sind die Komponenten, die das Hotel Jardín Tecina zu einem einzigartigen Resort auf den Kanarischen Inseln machen.Das Hotel Jardín Tecina befindet sich in einer außergewöhnlichen natürlichen Enklave auf einer Klippe mit Meerblick und bietet mehr als 70.000 Quadratmeter botanischen Garten, in dem Pflanzenarten aus allen Teilen der Welt entdeckt werden können. Die Umwelt zu schonen und zu respektieren, ist ein ausgesprochenes und gelebtes Ziel des Hotel-Teams. Das zeigt sich auch in der Eco Finca Tecina, ein 100 % ökologischer Bauernhof, der auf den Prinzipien der Permakultur basiert und in dem Menschen, Tiere und Pflanzen auf höchst respektvolle Weise zusammenleben.Ein weiteres Highlight des Hotels ist ohne Frage das Open Air Spa Ahemon: Mit seiner Kombination aus der entspannenden Kraft des Wassers und dem spektakulären Ausblick auf das Meer ist es der ideale Ort, um Körper und Geist in Einklang zu bringen.Wer hier übernachtet, genießt alle Vorteile eines 4-Sterne-Hotels. Die Zimmer im Bungalowstil ermöglichen es den Bewohnern, sich von der Umgebung zu isolieren und sehr privat die herrliche Aussicht zu genießen.Auch der Golfsport hat hier im Hotel Jardín Tecina einen festen Platz, und zwar in Form des einzigartigen 18-Loch-Platzes Tecina Golf. Entworfen von dem berühmten Architekten Donald Steel bietet er von jedem Loch aus eine traumhafte Aussicht auf den Atlantik und die Insel Teneriffa mit dem majestätischen Teide – eine beeindruckende Kulisse, die die gesamte Golfrunde begleitet.Das Hotel Jardín Tecina ist von Natur aus anders, und dies ist zum großen Teil seinem Team und seiner imposanten Lage auf dieser magischen Insel zu verdanken. Auf La Gomera finden Reisende faszinierende Orte: vom Garajonay-Nationalpark mit seinem Zauberwald und den vielen beeindruckenden Aussichtspunkten und Pfaden bis zu den wunderschönen Stränden am Atlantik und den vielfältigen Naturdenkmälern. Es ist eine Landschaft voller Kontraste, die ihre Besucher in den Bann zieht.Über Hotel Jardín Tecina und Tecina Golf:Das 4-Sterne-Hotel Jardín Tecina auf der grünen Kanareninsel La Gomera beeindruckt seine Gäste durch eine einzigartige Anlage mit kanarischer Architektur und einen 70.000 qm großen subtropischen Garten. Mit einer hervorragenden Servicequalität, einer persönlichen Atmosphäre, einer nachhaltigen Gastronomie und vielen Sportmöglichkeiten ist das Hotel Jardín Tecina ein erstklassiger Ort für all jene, die Entspannung und erholsame Inspiration suchen. Ergänzt wird das Angebot durch Tecina Golf, einen 18-Loch-Golfplatz mit Par 71, der von nahezu jedem Punkt einen atemberaubenden Blick auf den Atlantik und den höchsten Berg Spaniens, den Teide auf der Nachbarinsel Teneriffa bietet. Weitere Informationen online unter www.jardin-tecina.com oder www.facebook.com/hoteljardintecina/