3. Blister-Forum 2020 in Mainz

Netzwerk- und Fortbildungsveranstaltung bietet interaktiven Austausch rund um das Thema Verblisterung und gibt Einblicke in die Praxis der erfolgreichen Heimversorgung

Professionelles und qualitätsgesichertes Medikationsmanagement gewinnt rasant an Bedeutung, die patientenindividuelle Verblisterung ist dabei ein immer wichtigeres Bindeglied zwischen Apotheken und Pflegeeinrichtungen. Genau mit diesem Thema beschäftigt sich das bereits zum dritten Mal in Folge am 11. März 2020 stattfindende Medinoxx Blister-Forum in Mainz. Die inzwischen im Markt erfolgreich etablierte jährliche Veranstaltungsreihe gibt den Teilnehmern die Möglichkeit, sich mit heimversorgenden Apotheken auszutauschen sowie umfassend über das Thema Verblisterung zu informieren. Neben hochwertigen Vorträgen und einem umfangreichen Ausstellerbereich kommt dabei vor allem dem Praxisbezug ein immer größerer Stellenwert zu. So berichten Apotheker aus ihrem Arbeitsalltag bei der Verblisterung und geben Einblicke in die Chancen und Vorteile, die die Automatisierung bietet. Jens Häfner, Initiator des Blister-Forums und Geschäftsführer der Medinoxx Deutschland GmbH: „Die steigenden Teilnehmerzahlen sowie mehr als doppelt so viele Aussteller zeigen, dass wir mit unserem interaktiven und praxisorientierten Konzept genau richtig liegen.“



Nach einer kurzen Begrüßung können sich die Apotheker auf interessante Vorträge unterschiedlicher Referenten freuen. So gibt beispielsweise Prof. Dr. Clarissa Kurscheid, Geschäftsführerin des Forschungsinstituts für Gesundheit und Systemgestaltung, zu Beginn einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen in der Gesundheitspolitik und deren Einfluss auf die Verblisterung. Im Anschluss erläutert Florian Giermann, Key Account Manager bei NOVENTI, welche enormen Chancen das e-Rezept für die Heimversorgung bietet. Erstmals in diesem Jahr dabei ist auch die Treuhand Hannover, die den Teilnehmern wertvolle Tipps zur Kostenkontrolle in der Verblisterung mit an die Hand gibt. Zum Abschluss der Vorträge bietet Jessica Rosa, PTA in der Vitalwelt-Apotheke am Römerbad in Murrhardt, mit einem Erfahrungsbericht praktische Einblicke in die Automatisierung des Befüllprozesses in der Apotheke.



Im Anschluss an die Vorträge bieten unterschiedliche Workshops den Teilnehmern die Möglichkeit sich mit den Experten in kleinen Gruppen über verschiedene Aspekte zu informieren. Themen sind hier unter anderem die Optimierung von Prozessabläufen sowie die Klärung von rechtlichen und praktischen Fragen zur Verblisterung.



Während der gesamten Veranstaltungszeit gibt es zudem die Möglichkeit, sich im Austellerbereich über die neuesten Entwicklungen und Produkte rund um die Verblisterung zu informieren. Neben der Vorführung des modernen Blistersystems der Medinoxx stehen den Besuchern unter anderem auch Experten unterschiedlicher Warenwirtschaftsanbieter sowie Austeller aus dem Automatisierungsbereich zur Verfügung.



Die Veranstaltung findet am 11.03.2020 von 09.00 – 17.00 Uhr im Atrium Hotel Mainz statt. Nähere Informationen zum Programm und zur Anmeldung sind unter medinoxx-blister-forum.de zu finden. Für die Veranstaltung können auch in diesem Jahr wieder Fortbildungspunkte anerkannt werden.

www.medinoxx.de Die Medinoxx GmbH wurde 2010 in Innsbruck gegründet und ist seitdem als Spezialist im Bereich der Verblisterung erfolgreich aktiv. Seit 2017 übernimmt die Medinoxx Deutschland GmbH mit Sitz in Ottobrunn den Vertrieb für Deutschland und Österreich. Nach eingehender Marktanalyse entschied sich Medinoxx 2014, selbst ein neues und innovatives Blistersystem zu entwickeln, das nun nach einer intensiven Entwicklungsarbeit ab 2017 erhältlich ist. Medinoxx tritt mit dem Anspruch an, die Innovationsführerschaft im Bereich der Verblisterung zu übernehmen: Das innovative Medikationssystem ist stichprobenartig vom Zentrallaboratorium Deutscher Apotheker für feste und liquide Medikamente erfolgreich geprüft. Komponenten wie Umweltfreundlichkeit, Nachhaltigkeit und ein hoher Qualitätsstandard waren bei der Entwicklung maßgebend. Medinoxx bietet Apotheken ein wirtschaftliches und gleichzeitig qualitativ hochwertiges modulares System, mit dem Pflegeeinrichtungen, Altenheime sowie auch ambulante Patienten bedient werden können.

