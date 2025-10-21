Kontakt
Bewerbungsstart für das Gründungsstipendium MGZstart 2026

Mediengründerzentrum NRW fördert erneut kreative Unternehmer:innen in der Medienbranche

Das Mediengründerzentrum NRW (MGZ) öffnet die Bewerbungsphase für die neue Runde seines Gründungsstipendiums MGZstart. Das Programm richtet sich an Gründer:innen und junge Unternehmen aus der Medienbranche in Nordrhein-Westfalen, die ihre Geschäftsidee professionell und nachhaltig aufbauen möchten. Mit 12.000 Euro Startkapital, einem umfassenden Qualifizierungsprogramm und einem starken Branchennetzwerk begleitet MGZstart kreative Medienmacher:innen ein Jahr lang auf dem Weg zum erfolgreichen Unternehmensstart.

Förderung für kreative Gründer:innen
Ob Film, Games, XR, Werbung, Social Media oder KI-Anwendungen mit Medienbezug – das Gründungsstipendium MGZstart richtet sich an alle, die mit ihrer Idee die Medienlandschaft in NRW aktiv mitgestalten wollen. Das einjährige Programm kombiniert finanzielle Förderung, praxisnahe Weiterbildung und individuelle Begleitung. In Seminaren, Workshops und Coachings vermitteln erfahrene Expert:innen aus Produktion, Marketing, Recht und Unternehmensführung das entscheidende Know-how für eine erfolgreiche Gründung – von Strategie, Organisation und Akquise bis hin zu Finanzen und rechtlichen Fragen.

Netzwerk und Mentoring
Neben den fachlichen Inhalten steht bei MGZstart die Vernetzung im Mittelpunkt: Stipendiat:innen werden Teil einer aktiven Community aus Gründer:innen, Mentor:innen und Branchenprofis. Circa 40 Veranstaltungen pro Jahr bieten praxisorientierte Impulse, wertvolle Kontakte und Raum für persönliche wie unternehmerische Weiterentwicklung.

Voraussetzungen und Bewerbung
Gefördert werden Gründer:innen und junge Unternehmen aus den Bereichen Film (Fiction, Non-Fiction, Animation), Games (Web, Mobile, XR, VR), Werbung (Agenturmodelle, Branded Content, Imagefilm), Social Media (Content Creation, Dienstleistungen) sowie AI (Apps & Software mit Medienbezug). Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass die Unternehmensgründung nicht länger als drei Jahre zurückliegt und der Firmensitz in Nordrhein-Westfalen ist. Zudem werden relevante Berufserfahrungen in der Medienbranche erwartet. Entscheidend ist die Motivation, mit unternehmerischem Engagement den nächsten Schritt zu gehen.

Bewerbungsprozess und Termine
Die Bewerbungsphase für MGZstart 2026 läuft bis Sonntag, den 30. November 2025. Nach einer Vorauswahl Mitte Dezember werden ausgewählte Bewerber:innen im Januar 2026 zur Jurysitzung in Köln eingeladen, um ihre Gründungsidee in einem kurzen Elevator-Pitch vorzustellen. Das Stipendium startet am 01. Januar 2026 und läuft bis 31. Dezember 2026.

Alle Informationen zu MGZstart gibt es hier!

Mediengründerzentrum NRW MGZ GmbH

Die Mediengründerzentrum NRW MGZ GmbH nahm ihre Tätigkeit im Mai 2006 in Köln-Mülheim auf. Mit ihrem medienspezifischem MGZstart Stipendium richtet sie sich an Gründer:innen, die ihren Unternehmenssitz in Nordrhein-Westfalen im Bereich audiovisuelle Medien, Games und Neue Medien haben.

Gesellschafter der Mediengründerzentrum NRW MGZ GmbH sind die Film- und Medienstiftung NRW und die Stadt Köln. Darüber hinaus fördern das MGZ NRW der Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales sowie Medien des Landes Nordrhein-Westfalen und Chef der Staatskanzlei, die Pensionskasse Rundfunk, die Sparkasse KölnBonn sowie WBS.LEGAL.

