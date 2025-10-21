Bewerbungsstart für das Gründungsstipendium MGZstart 2026

Dasöffnet die Bewerbungsphase für die neue Runde seines Gründungsstipendiums. Das Programm richtet sich an Gründer:innen und junge Unternehmen aus der Medienbranche in Nordrhein-Westfalen, die ihre Geschäftsidee professionell und nachhaltig aufbauen möchten. Mit, einem umfassendenund einem starkenbegleitet MGZstart kreative Medienmacher:innen ein Jahr lang auf dem Weg zum erfolgreichen Unternehmensstart.Ob Film, Games, XR, Werbung, Social Media oder KI-Anwendungen mit Medienbezug – das Gründungsstipendium MGZstart richtet sich an alle, die mit ihrer Idee die Medienlandschaft in NRW aktiv mitgestalten wollen. Das einjährige Programm kombiniert. In Seminaren, Workshops und Coachings vermitteln erfahrene Expert:innen aus Produktion, Marketing, Recht und Unternehmensführung das entscheidende Know-how für eine erfolgreiche Gründung – von Strategie, Organisation und Akquise bis hin zu Finanzen und rechtlichen Fragen.Neben den fachlichen Inhalten steht bei MGZstart dieim Mittelpunkt: Stipendiat:innen werden Teil einer aktiven Community aus Gründer:innen, Mentor:innen und Branchenprofis. Circabieten praxisorientierte Impulse, wertvolle Kontakte und Raum für persönliche wie unternehmerische Weiterentwicklung.Gefördert werden Gründer:innen und junge Unternehmen aus den Bereichen Film (Fiction, Non-Fiction, Animation), Games (Web, Mobile, XR, VR), Werbung (Agenturmodelle, Branded Content, Imagefilm), Social Media (Content Creation, Dienstleistungen) sowie AI (Apps & Software mit Medienbezug). Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass die Unternehmensgründungund derist. Zudem werden relevanteerwartet. Entscheidend ist die Motivation, mit unternehmerischem Engagement den nächsten Schritt zu gehen.Die Bewerbungsphase fürläuft bis Sonntag, den. Nach einer Vorauswahl Mitte Dezember werden ausgewählte Bewerber:innen im Januar 2026 zur Jurysitzung in Köln eingeladen, um ihre Gründungsidee in einem kurzen Elevator-Pitch vorzustellen. Das Stipendium startet amund läuft bis