Bewerbungsstart für das Gründungsstipendium MGZstart 2026
Mediengründerzentrum NRW fördert erneut kreative Unternehmer:innen in der Medienbranche
Förderung für kreative Gründer:innen
Ob Film, Games, XR, Werbung, Social Media oder KI-Anwendungen mit Medienbezug – das Gründungsstipendium MGZstart richtet sich an alle, die mit ihrer Idee die Medienlandschaft in NRW aktiv mitgestalten wollen. Das einjährige Programm kombiniert finanzielle Förderung, praxisnahe Weiterbildung und individuelle Begleitung. In Seminaren, Workshops und Coachings vermitteln erfahrene Expert:innen aus Produktion, Marketing, Recht und Unternehmensführung das entscheidende Know-how für eine erfolgreiche Gründung – von Strategie, Organisation und Akquise bis hin zu Finanzen und rechtlichen Fragen.
Netzwerk und Mentoring
Neben den fachlichen Inhalten steht bei MGZstart die Vernetzung im Mittelpunkt: Stipendiat:innen werden Teil einer aktiven Community aus Gründer:innen, Mentor:innen und Branchenprofis. Circa 40 Veranstaltungen pro Jahr bieten praxisorientierte Impulse, wertvolle Kontakte und Raum für persönliche wie unternehmerische Weiterentwicklung.
Voraussetzungen und Bewerbung
Gefördert werden Gründer:innen und junge Unternehmen aus den Bereichen Film (Fiction, Non-Fiction, Animation), Games (Web, Mobile, XR, VR), Werbung (Agenturmodelle, Branded Content, Imagefilm), Social Media (Content Creation, Dienstleistungen) sowie AI (Apps & Software mit Medienbezug). Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass die Unternehmensgründung nicht länger als drei Jahre zurückliegt und der Firmensitz in Nordrhein-Westfalen ist. Zudem werden relevante Berufserfahrungen in der Medienbranche erwartet. Entscheidend ist die Motivation, mit unternehmerischem Engagement den nächsten Schritt zu gehen.
Bewerbungsprozess und Termine
Die Bewerbungsphase für MGZstart 2026 läuft bis Sonntag, den 30. November 2025. Nach einer Vorauswahl Mitte Dezember werden ausgewählte Bewerber:innen im Januar 2026 zur Jurysitzung in Köln eingeladen, um ihre Gründungsidee in einem kurzen Elevator-Pitch vorzustellen. Das Stipendium startet am 01. Januar 2026 und läuft bis 31. Dezember 2026.
Alle Informationen zu MGZstart gibt es hier!