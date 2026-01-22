Volle Kontrolle, klare Perspektive: Nexus Uranium stärkt Kernprojekt „Chord“ in den USA

Nexus Uranium Corp. (ISIN: CA65345P2008 | WKN: A41PJQ), Nexus oder das Unternehmen, freut sich, den Abschluss der im Vorfeld angekündigten Übernahme einer 100%igen Beteiligung am Uranprojekt “Chord” im “Fall River County” im US-Bundesstaat South Dakota bekannt zu geben.



Gemäß der Kaufvereinbarung zum Erwerb von Mineralkonzessionsgebieten vom 2. Dezember 2025 hat Nexus sämtliche Besitzanteile am Konzessionsgebiet “Chord” erworben, indem es den Verkäufern eine Gesamtvergütung in Form von 100.000 USD in bar sowie 250.000 Stammaktien bezahlt hat. Die Verkäufer erhalten eine “Net Smelter Returns Royalty” (“NSR”) von 1,0 % auf die zukünftige Produktion. Nexus ist berechtigt, jederzeit vor Beginn der kommerziellen Produktion davon 50 % (d. h. 0,5 % NSR) für 1.000.000 USD zurückzukaufen. Die ausgegebenen Aktien sind an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten und einen Tag gebunden.



Die Übernahme ersetzt die bestehende Optionsvereinbarung des Unternehmens und bringt Nexus unmittelbar in den alleinigen Besitz der Eigentumsrechte an dem 3.640 Acres großen Konzessionsgebiet “Chord”, einschließlich der Konzessionsfläche “State Section 36”, für die derzeit ein Genehmigungsverfahren für Explorationsbohrungen läuft.



CEO Jeremy Poirier erläuterte:



“Der Abschluss dieser Übernahme ist ein wichtiger Meilenstein im Rahmen der Konsolidierung unserer Besitzanteile am Vorzeigeprojekt Chord. Die für den Zeitraum von 18. bis 20. März angesetzte Anhörung vor der Behörde für Rohstoffe und Umwelt (Board of Minerals and Environment, Mineral Board) ist der letzte Schritt in unserem staatlichen Genehmigungsverfahren. Und mit unseren jüngsten Neuzugängen Deadhorse und RC erweitern wir unseren Grundbesitz in South Dakota nochmals um ca. 1.140 Acres. So können wir mit einer beachtlichen Dynamik in das Jahr 2026 starten. Mit dem Besitz sämtlicher Konzessionsrechte am Projekt Chord sind wir in die Lage, im Rahmen unserer Bemühungen um eine Bohrgenehmigung die Explorationsarbeiten weiter zu forcieren und das Potenzial an ISR-Uranressourcen ohne Belastungen zu evaluieren.”



Über das Projekt “Chord”



Das Uranprojekt “Chord” umfasst eine zusammenhängende Fläche von rund 3.640 Acres im “Fall River County” in South Dakota und befindet sich im historischen Uranbergbaugebiet Edgemont, das Teil der Region “Black Hills” ist. Der Projektstandort liegt etwa drei Meilen südöstlich des “ISR”-Uranprojekts “Dewey Burdock”, das von der Firma “enCore Energy” bearbeitet wird.



Für “Chord” sind derzeit zwei parallel laufende Genehmigungsverfahren anhängig. Auf Bundesgebieten hat der “U.S. Forest Service” Mitte Januar 2026 ein öffentliches Scoping-Verfahren gemäß dem “National Environmental Policy Act” eingeleitet. Auf Landesgebieten hat das “South Dakota Board of Minerals and Environment” eine öffentliche Anhörung für den Zeitraum von 18. bis 20. März 2026 angesetzt, die den letzten Schritt im einzelstaatlichen Genehmigungsverfahren für den vom Unternehmen eingebrachten Antrag auf Erteilung einer Explorationsgenehmigung darstellt.



Das Unternehmen verfolgt in der Uranbergbauregion “Fall River County” eine “Hub-and-Spoke-Strategie”, bei der “Chord” als zentrales Projekt dient. Rund 10 Meilen südöstlich von “Chord” liegt das ebenfalls von Nexus betriebene Projekt “Wolf Canyon” (80 Claims, ca. 1.600 Acres). Vor kurzem wurden außerdem die Konzessionsgebiete “Deadhorse” (17 Claims, ca. 340 Acres) und “RC” (40 Claims, ca. 800 Acres) erworben. Sollte “Chord” in die Erschließungsphase eintreten, könnten die umliegenden Satelliten-Claims möglicherweise von der gemeinsamen Infrastruktur und den Rahmenbedingungen einer erteilten Genehmigung am Hub profitieren. “Chord” ist das Vorzeigeprojekt von Nexus und bildet den Kern des unternehmenseigenen Uranportfolios in South Dakota, das sich derzeit auf insgesamt rund 6.380 Acres beläuft.



Über Nexus Uranium Corp.



Nexus Uranium Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Uranprojekte in Nordamerika gerichtet ist. In den Vereinigten Staaten besitzt das Unternehmen die Projekte “Chord”, “Wolf Canyon”, “Deadhorse” und “RC” in South Dakota und das Projekt “South Pass” in Wyoming. Das Projekt “Great Divide Basin” in Wyoming ist nun Gegenstand einer Option zugunsten von “Canamera Energy Metals Corporation”. In Kanada hält Nexus das Projekt “Mann Lake” im Athabasca-Becken in Saskatchewan.



Unlängst hatte das Unternehmen bereits den Erwerb der Uran-Projekte “Deadhorse” und “RC” bekannt gegeben. Das Unternehmen setzt damit die strategische Ausweitung der US-Claims im Uranbezirk “Fall River County” innerhalb weniger Wochen fort. Die Projekt “Chord” befindet sich nun zu 100 % im Besitz des Unternehmens. Das “RC-Projekt” umfasst 40 nicht patentierte Bergbau-Claims mit einer Gesamtfläche von rund 800 Acres und liegt weniger als eine Meile vom Vorzeigeprojekt “Chord” entfernt. Zusammen mit dem zuvor erworbenen “Deadhorse-Projekt” (17 Claims, ca. 340 Acres) hat Nexus seine Grundfläche in South Dakota allein im Januar 2026 um 57 Claims auf rund 1.140 Acres erweitert, womit der Gesamtbesitz in der Region auf etwa 6.380 Acres steigt.



Die Claims befinden sich im historischen Uranbezirk “Edgemont”, Teil der breiteren “Black Hills-Region”, die über eine dokumentierte Uranproduktion von rund 3,2 Millionen Pfund “U₃O₈” aus Sandsteinvorkommen der “Inyan Kara Group” verfügt. Das geologische Umfeld von “RC” entspricht dem des nahegelegenen “Chord-Projekts”, wo Uranmineralisierung mit Kreidezeit-Sandsteinen und Paläokanal-Systemen der “Inyan Kara Group” in Zusammenhang steht.



Nexus Uranium verfolgt im Rahmen seiner US-Strategie die Entwicklung eines eigenständigen “ISR-Projekts” (“In-Situ-Recovery”) in South Dakota. Die “ISR-Methode” ermöglicht eine minimalinvasive, umweltfreundliche und wirtschaftlich effiziente Uranförderung, bei der das Uran mittels wasserbasierter Lösung direkt aus den Sandsteinformationen gewonnen wird, ohne traditionellen Tagebau oder Untertagebau. Die Methode vereinfacht Genehmigungs- und Sanierungsprozesse erheblich und gilt weltweit als Standard bei nachhaltiger Uranförderung.



Mit dem Erwerb erweitert das Unternehmen die operative Substanz im US-Sektor und positioniert sich in einem global wachsenden Uran-Marktumfeld, das durch steigende Kernkraftnutzung und den Aufbau energieintensiver KI-Rechenzentren geprägt ist. Moderne “Small Modular Reactors” (“SMRs”) gewinnen zunehmend an Bedeutung, während die Nachfrage nach emissionsarmem Uranstrom weiter steigt.



Geopolitische Rahmenbedingungen



Auch die geopolitischen Rahmenbedingungen schaffen derzeit ein günstiges Umfeld für Unternehmen, die an der Schnittstelle von Energieversorgung, Versorgungssicherheit und politischer Stabilität stehen - insbesondere auf dem nordamerikanischen Markt.



Die Neuordnung globaler Energieflüsse rückt insbesondere strategische Rohstoffe wieder stärker in den Fokus langfristiger Investitionsentscheidungen. Diese Entwicklung verdeutlicht ein zentrales Dilemma der europäischen Energiepolitik: Der Ersatz einer Abhängigkeit durch eine andere schafft keine echte Versorgungssouveränität. Langfristige Resilienz erfordert Energiequellen, die unabhängig von geopolitischen Machtverschiebungen, stabil verfügbar und gleichzeitig klimaverträglich sind. Genau an diesem Punkt rückt die Kernenergie wieder stärker in den Fokus internationaler Energie- und Industriepolitik.



Kernkraft bietet im Gegensatz zu importiertem Flüssiggas eine grundlastfähige, emissionsarme Stromerzeugung, die weder wetterabhängig ist noch kontinuierlich neue Lieferverträge für fossile Brennstoffe erfordert. Voraussetzung dafür ist jedoch ein verlässlicher Zugang zu Uran aus politisch stabilen und regulatorisch sicheren Regionen. Die Vereinigten Staaten spielen dabei eine Schlüsselrolle, da sie ihre Abhängigkeit von Uranimporten reduzieren und gleichzeitig als langfristig verlässlicher Energiepartner westlicher Industriestaaten gelten.



Vor diesem Hintergrund gewinnen Unternehmen an Bedeutung, die sich frühzeitig strategische Uranprojekte in den USA sichern. Nexus Uranium Corp. positioniert sich genau in diesem Umfeld: mit einem wachsenden Portfolio an Uranprojekten in politisch stabilen US-Bundesstaaten, einem klaren Fokus auf nachhaltige Fördermethoden wie die “In-Situ-Recovery” (“ISR”) und dem Ziel, zur langfristigen Versorgungssicherheit im westlichen Energiesystem beizutragen.



Attraktive Einstiegschancen auf einem vergleichsweise niedrigen Bewertungsniveau!



Während Europa aktuell noch stark auf fossile Importe angewiesen ist, deutet vieles darauf hin, dass Kernenergie – insbesondere in Kombination mit neuen Reaktorkonzepten wie “Small Modular Reactors” – eine zentrale Rolle im künftigen Energiemix spielen wird. Die Sicherung heimischer Uranressourcen in den USA ist dabei ein entscheidender Baustein. Unternehmen wie Nexus Uranium Corp. (ISIN: CA65345P2008 | WKN: A41PJQ) dürften von diesem strukturellen Wandel profitieren und eröffnen Anlegern und Investoren damit attraktive Einstiegschancen.



