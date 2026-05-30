Redwood AI gibt Absichtserklärung für die potenzielle Übernahme von Quantum.IQ bekannt

10 % werden nach 4 Monaten freigegeben

15 % werden nach 6 Monaten freigegeben

25 % werden nach 12 Monaten freigegeben

25 % werden nach 18 Monaten freigegeben

25 % werden nach 24 Monaten freigegeben

Quantum.IQ mit Sitz in Vancouver (British Columbia), ist ein Unternehmen für KI-gestütztes Quantensicherheit der nächsten Generation, das Software entwickelt, die Organisationen mit hohen Sicherheitsanforderungen - darunter Behörden, Verteidigungsbehörden, Finanzdienstleister und Betreiber kritischer Infrastrukturen - dabei unterstützt, die Verschlüsselungssysteme, auf die sie zum Schutz sensibler Daten vor künftigen quantenbasierten Cyberbedrohungen angewiesen sind, zu identifizieren, zu bewerten und zu modernisieren. Die Post-Quantum Cryptography-(PQC)-Plattform unterstützt die durchgängige quantenresistente Sicherheitsübernahme, einschließlich Erkennung kryptografischer Assets, Erstellung kryptografischer Stücklisten (Cryptographic Bill of Materials, CBOM) Cryptographic Bill of Materials (CBOM) bezieht sich auf eine Bestandsaufnahme der in Software oder Systemen verwendeten kryptografischen Assets, wie Algorithmen, Schlüsseln, Zertifikaten, Protokollen, und kryptografische Bibliotheken. CBOM helfen Unternehmen dabei zu verstehen, wo Kryptografie eingesetzt wird, und unterstützen die Planung quantensicherer Sicherheitsübergänge. Quelle: OWASP CycloneDX Cryptography Bill of Materials (CBOM)., Anpassung an neue PQC-Standards, Sanierungsplanung, kontinuierlicher Überwachung und Berichterstattung auf Führungsebene. Die Plattform von Quantum.IQ soll Unternehmen dabei unterstützen, ihre kryptografische Sicherheitslage zu bewerten, potenzielle Schwachstellen bei Zertifikaten, TLS-Konfigurationen, APIs und Quellcodes zu identifizieren und Migrationspfade hin zu einer quantenresistenten Sicherheitsinfrastruktur zu planen.Gemäß den Bedingungen der LOI beabsichtigen die Parteien, eine endgültige Vereinbarung auszuhandeln, welcher zufolge Redwood QIQ gegen eine Gegenleistung erwerben würde, die in Stammaktien von Redwood bis zu einem maximalen Kaufpreis von 7.000.000 Stammaktien zu zahlen ist, die bei Abschluss ausgegeben werden können. Bis zu weitere 7.000.000 Stammaktien können bei Erreichen bestimmter Meilensteine ausgegeben werden, wobei die endgültigen Bedingungen im Rahmen einer gegenseitigen Due-Diligence-Prüfung und der Aushandlung der endgültigen Unterlagen festgelegt werden. Alle Gegenleistungsaktien (d. h. bis zu 14.000.000) unterliegen den folgenden Bedingungen für die Treuhandfreigabe:Redwood AI Corp. (WKN: A422EZ | ISIN: CA7579221093) ist der Ansicht, dass die Plattform von Quantum.IQ einen allgemeinen Schwerpunkt auf künstliche Intelligenz und fortschrittliche Computertechnologien durch Kompetenzen in den Bereichen kryptografische Aufklärung, Bewertung der Quantentauglichkeit und Planung der Cybersicherheit für sicherheitskritische Umgebungen ergänzen würde.Quantum.IQ wird von Kevin ONeill, Dr. Elliot Holtham und Paul Dadwal geleitet, die zusammen Erfahrung in den Bereichen Aufbau von Technologieunternehmen, künstliche Intelligenz, Kapitalmärkte, fortschrittliche Softwareentwicklung und öffentliche Sicherheit vorweisen können.Herr ONeill ist Chief Executive Officer von Quantum.IQ Technologies und verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in Technologieinvestitionen, Beratung und Unternehmensführung. Zuvor war er Mitbegründer zahlreicher Technologieunternehmen, darunter Teleo Communications (wurde von Microsoft übernommen), Workfire Technologies (wurde von Packeteer übernommen) und Xtract AI Technologies (wurde von Patriot One übernommen), M37 Technology Partners, Railtown AI Technologies und InMotion Energy Systems.Dr. Holtham (PhD in Computational Science) ist Chief Technology Officer von Quantum.IQ Technologies und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Erfindung und Entwicklung von Technologien und Unternehmensführung. Er war Mitbegründer zahlreicher Technologieunternehmen, darunter Xtract AI Technologies (wurde von Patriot One übernommen), M37 Technology Partners, Railtown AI Technologies und InMotion Energy Systems.Herr Dadwal ist Gründer und CEO von Ari & Co. Capital, einem privaten Family Office in Vancouver. Er ist ein Unternehmer und Technologieinvestor mit Erfahrung in den Bereichen Kapitalmärkte, Technologie-Start-ups und öffentliche Sicherheit, der zuvor mehr als 19 Jahre lang als Kommissar bei der Royal Canadian Mounted Police tätig war und dort mehrere hochkarätige strafrechtliche Ermittlungen leitete. Er erhielt auch Auszeichnungen, darunter den International Association of Chiefs of Police 40 Under 40 Award, die Queens Jubilee Medal und eine Auszeichnung des Generalgouverneurs.Gemäß den Bedingungen der LOI würde Redwood alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von QIQ erwerben, wobei QIQ voraussichtlich eine direkte oder indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft von Redwood werden würde. Der Erwerb ist nach wie vor von einem zufriedenstellenden Abschluss der Due-Diligence-Prüfung, der Verhandlung und Unterzeichnung der endgültigen Dokumentation sowie dem Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen abhängig.In der LOI bekräftigen die Parteien ihre Absicht, Verhandlungen zu führen und die endgültigen Unterlagen für die Übernahme abzuschließen. Der Abschluss unterliegt weiterhin den üblichen Bedingungen, einschließlich einer zufriedenstellenden Due-Diligence-Prüfung, der Unterzeichnung der endgültigen Unterlagen, des Erhalts der erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange, und des Ausbleibens wesentlicher nachteiliger Änderungen, die sowohl Redwood als auch QIQ betreffen.nutzt fortschrittliche künstliche Intelligenz, um Forschung und Entwicklung in der Chemie zu beschleunigen, mit dem Ziel, die Wirkstoffentdeckung und -entwicklung zu unterstützen sowie Lösungen für Verteidigung und Sicherheit voranzubringen. Das Unternehmen kombiniert Fachkenntnisse in den Bereichen Chemie, KI und Fertigung, um die Synthese und Skalierung von Arzneimitteln zu optimieren. Die Plattform von Redwood AI ist darauf ausgelegt, eine schnellere und effizientere Entwicklung neuer Therapien und chemiegesteuerter Anwendungen zu ermöglichen.Diese Veröffentlichung ist eineund Bestandteil einer Werbekampagne desund richtet sich an erfahrene und spekulativ orientierte Anleger.Die vorliegende Mitteilung darf keinesfalls als unabhängige Finanzanalyse oder gar Anlageberatung gewertet werden, da erhebliche Interessenkonflikte, die die Objektivität des Erstellers beeinträchtigen können, vorliegen (siehe im Folgenden Abschnitt „“).Die angegebenen Preise zu besprochenen Wertpapieren sind, soweit nicht gesondert ausgewiesen, Tagesschlusskurse des letzten Börsentages vor der jeweiligen erstmaligen Verbreitung.MCS Market Communication Service GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Iserlohn unter der Nummer HRB 11340 und eingetragen in der Liste der institutsunabhängigen Ersteller und/oder Weitergeber von Anlagestrategie- und Anlageempfehlungen die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geführt wird und zuständige Aufsichtsbehörde ist (nachfolgend als „“ bezeichnet).Dererhält vomfür die Verbreitung der Marketingmitteilung eine fixe Vergütung. Derund/oder mit ihr verbundene Unternehmen wurden vombzw. von deren Aktionären mit der Erstellung der vorliegenden Marketingmitteilung beauftragt. Aufgrund der Beauftragung durch denist die Unabhängigkeit der Mitteilung nicht sichergestellt. Dies begründet laut Gesetz auf Seiten derbzw. des verantwortlichen Redakteurs einen Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.Wir weisen darauf hin, dass die Auftraggeber (Dritte) der Publikation von, deren Organe, wesentlichen Aktionäre, sowie mit diesen verbundenen Parteien (Dritte) zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung womöglich Aktien des Emittenten, welche im Rahmen dieser Publikation besprochen wird, halten. Es besteht seitens der Auftraggeber und der Dritten gegebenenfalls die Absicht, diese Wertpapiere in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung zu verkaufen und an steigenden Kursen und Umsätzen zu partizipieren oder jederzeit weitere Wertpapiere hinzuzukaufen.Derhandelt demzufolge im Zusammenwirken mit und aufgrund entgeltlichen Auftrags von weiteren Personen, die signifikante Aktienpositionen des besprochenenhalten können. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen. Wedernoch der verantwortliche Redakteur sind an den beschriebenen möglichen Veräußerungs- / Kaufaktivitäten beteiligt. Auf entsprechende potentielle Aktienverkäufe und -käufe der Auftraggeber sowie Dritter hat derauch keinen Einfluss.Derhat es zu unterlassen, Wertpapiere des Emittenten zu halten oder in irgendeiner Weise mit ihnen zu handeln. Derder Mitteilung besitzt/hält weder unmittelbar noch mittelbar (beispielsweise über verbundene Unternehmen, in abgestimmter Art und Weise) Aktienpositionen des besprochenen Emittenten. Darüber hinaus ist die Vergütung desder Mitteilung weder direkt an finanzielle Transaktionen noch an Börsenumsätze oder Vermögensverwaltungsgebühren gekoppelt.Weder der, noch ein mit ihm verbundenes Unternehmen, noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person (noch deren mit ihr eng verbundene Personen), noch Personen, die vor Weitergabe der Mitteilung Zugang hatten oder haben konnten, sind / ist in Besitz einer Nettoverkaufs- oder Nettokaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Kapitals des Emittenten überschreitet. Ebenso wenig werden von der/den Person/en Anteile an über 5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten gehalten, war/en die Person/en innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend, war/en die Person/en Marketmaker oder Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten, haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitt A und B der Richtlinie 2014/65/EU getroffen, die innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate gültig war oder in diesem Zeitraum eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung gegeben war.20.02.202606:00 UhrJaDerstellt die Mitteilung allen interessierten Wertpapierdienstleistungsunternehmen und Privatanlegern gleichzeitig zur Verfügung.Die vomveröffentlichten Publikationen, Informationen, Analysen, Reports, Researches und Dokumente sind nicht für U.S.-Personen oder Personen, die ihren Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan haben, bestimmt und dürfen weder von diesen eingesehen noch an diese verteilt werden.Informationsquellen desund Erstellers sind Angaben und Informationen des, in- und ausländische Wirtschaftspresse, Informationsdienste, Nachrichtenagenturen (z.B. Reuters, Bloomberg, Infront, u. a.), Analysen und Veröffentlichungen im Internet.Bewertungen und daraus abgeleitete Schlussfolgerungen werden mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns und unter Berücksichtigung aller zum jeweiligen Zeitpunkt öffentlich zugänglichen nach Ansicht des Erstellers entscheidungserheblichen Faktoren erstellt.Weil andere Researchhäuser und Börsenbriefe den Wert auch besprechen können, kann es in vorliegendem Empfehlungszeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen.Natürlich gilt es zu beachten, dass derin der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet ist. Derweist ggf. noch keine Umsätze auf und befindet sich auf Early Stage Level, was riskant ist. Die finanzielle Situation des Unternehmens ist noch defizitär, was die Risiken deutlich erhöht. Durch ggf. notwendig werdende Kapitalerhöhungen könnten zudem kurzfristig Verwässerungserscheinungen auftreten, die zu Lasten der Investoren gehen können. Wenn es demnicht gelingt, weitere Finanzquellen in den nächsten Jahren zu erschließen, könnten sogar Insolvenz und ein Delisting/Einstellung des Handels drohen.Die Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen, die derauf seinen Webseiten und in seinen Newslettern veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Dennoch ist die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen bzw. der Aktienbesprechungen für die eigene Anlageentscheidung möglicherweise resultieren können, ausnahmslos ausgeschlossen.Wir geben zu bedenken, dass Aktieninvestments immer mit Risiko verbunden sind. Jedes Geschäft mit Optionsscheinen, Hebelzertifikaten oder sonstigen Finanzprodukten ist sogar mit äußerst großen Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Bei derivativen Produkten ist die Wahrscheinlichkeit extremer Verluste mindestens genauso hoch wie bei SmallCap Aktien, wobei auch die großen in- und ausländischen Aktienwerte schwere Kursverluste bis hin zum Totalverlust erleiden können. Sie sollten sich vor jeder Anlageentscheidung (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) weitergehend beraten lassen.Obwohl die in den Mitteilungen und Markteinschätzungen vomenthaltenen Wertungen und Aussagen mit der angemessenen Sorgfalt erstellt wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler, Versäumnisse oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle von unseren Gesprächspartnern in den Interviews geäußerten Darstellungen, Zahlen und Beurteilungen.Das gesamte Risiko, das aus dem Verwenden oder der Leistung von Service und Materialien entsteht, verbleibt bei Ihnen, dem Leser. Bis zum durch anwendbares Recht äußerstenfalls Zulässigen kann dernicht haftbar gemacht werden für irgendwelche besonderen, zufällig entstandenen oder indirekten Schäden oder Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangenen Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust geschäftlicher Informationen oder irgendeinen anderen Vermögensschaden), die aus dem Verwenden oder der Unmöglichkeit, Service und Materialien zu verwenden entstanden sind.Alle in dem vorliegenden Report zumgeäußerten Aussagen, außer historischen Tatsachen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen verstanden werden, die sich wegen erheblicher Unwägbarkeiten durchaus nicht bewahrheiten könnten. Die Aussagen des Erstellers unterliegen Ungewissheiten, die nicht unterschätzt werden sollten. Es gibt keine Sicherheit oder Garantie, dass die getätigten Prognosen tatsächlich eintreffen. Daher sollten die Leser sich nicht auf die Aussagen des Erstellers verlassen und nicht nur auf Grund der Lektüre der Mitteilung Wertpapiere kaufen oder verkaufen.Der Service desdarf deshalb keinesfalls als persönliche oder auch nur allgemeine Anlageberatung aufgefasst werden. Nutzer, die aufgrund der vomabgebildeten oder bestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr.Alle vorliegenden Texte, insbesondere Markteinschätzungen, Aktienbeurteilungen und Chartanalysen spiegeln die persönliche Meinung des Redakteurs wider. Es handelt sich also um reine individuelle Auffassungen ohne Anspruch auf ausgewogene Durchdringung der Materie.Der Leser versichert hiermit, dass er sämtliche Materialien und Inhalte auf eigenes Risiko nutzt und derkeine Haftung übernimmt.Derbehält sich das Recht vor, die Inhalte und Materialien, welche von ihm verbreitet werden, ohne Ankündigung abzuändern, zu verbessern, zu erweitern oder zu entfernen. Derschließt ausdrücklich jede Gewährleistung für Service und Materialien aus. Service und Materialien und die darauf bezogene Dokumentation wird Ihnen „so wie sie ist“ zur Verfügung gestellt, ohne Gewährleistung irgendeiner Art, weder ausdrücklich noch konkludent. Einschließlich, aber nicht beschränkt auf konkludente Gewährleistungen der Tauglichkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck oder des Nichtbestehens einer Rechtsverletzung.Es gibt keine Garantie dafür, dass die Prognosen des, des Erstellers oder (weiterer) Experten und des Managements tatsächlich eintreten. Die Wertentwicklung der Aktie desist damit ungewiss. Wie bei jedem sogenannten Micro Cap besteht auch hier die Gefahr des Totalverlustes. Deshalb dient die Aktie nur der dynamischen Beimischung in einem ansonsten gut diversifizierten Depot.Der Anleger sollte die Nachrichtenlage genau verfolgen und über die technischen Voraussetzungen für ein Trading in Pennystocks verfügen. Die segmenttypische Marktenge sorgt für hohe Volatilität. Unerfahrenen Anlegern und LOW-RISK Investoren wird von einer Investition in Aktien desgrundsätzlich abgeraten. Die vorliegende Analyse richtet sich ausschließlich an erfahrene Profitrader.Dieser Werbetext enthält Aussagen und Informationen, die, soweit sie keine historischen Tatsachen darstellen, „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Informationen sind in der Regel durch Begriffe wie „glauben“, „erwarten“, „voraussehen“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „planen“, „könnte“, „sollte“, „wird“, „potenziell“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet und umfassen in dieser Pressemitteilung insbesondere Aussagen bezüglich der Entwicklung und des potenziellen Einsatzes der KI-gestützten Plattform, der daran vorgenommenen Sicherheitsverbesserungen sowie der Erwartung, dass die Software für die Erkundung oder Erschließung von Lagerstätten oder zur Weiterentwicklung von Verteidigungs- oder Sicherheitslösungen genutzt werden könnte.Darüber hinaus können zukunftsgerichtete Informationen Aussagen zu Branchendaten, Daten zum Pharmamarkt, Unternehmensdaten sowie sonstigen Markt-, Wachstums- oder Prognoseannahmen umfassen, die nicht auf historischen Tatsachen beruhen. Solche Informationen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Annahmen des Unternehmens und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen wesentlich von den ausdrücklich oder implizit dargestellten abweichen. Hierzu zählen unter anderem Annahmen hinsichtlich Marktbedingungen, Branchentrends, regulatorischer Entwicklungen, Nachfrageentwicklung, technologischer Fortschritte sowie der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in relevanten Märkten. Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sie sich nicht in unangemessener Weise („undue reliance“) auf derartige zukunftsgerichtete Informationen verlassen sollten.Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen diese zukunftsgerichteten Informationen beruhen, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig darauf verlassen, da die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen können. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen.Die in diesem Werbetext enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.Maßgebend für die Einschätzung zu einemist, ob sich seine Aktien nach der Einschätzung des Erstellers in den folgenden 12 Monaten (Geltungszeitraum) besser, schlechter oder im Vergleich mit den Aktien vergleichbareraus derselben Peer Group bewegen können:: Der Begriff Sell bedeutet verkaufen. Der Ersteller ist der Auffassung, dass ein weiterer Kursgewinn unwahrscheinlich ist, ein Kursverlust eintreten könne oder dass Anleger bereits erzielte Gewinne realisieren sollten. In all diesen Fällen wird er die Empfehlung „Sell“ aussprechen.: Der Begriff Hold bedeutet halten. Der Ersteller sieht ein Kurspotenzial für die Aktie, weshalb er der Meinung ist, die Aktie im Depot zu behalten.: Der Begriff Buy bedeutet kaufen. Der Ersteller erwartet einen Kursanstieg der Aktie, da er diese aktuell für unterbewertet hält.: Der Begriff Strong Buy bedeutet unbedingt kaufen und wird zum Beispiel von den US-Investmenthäusern Morgan Stanley und Salomon Brothers verwendet. Der Ersteller erwartet einen im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Peer Group überdurchschnittlichen Kursanstieg.Unabhängig von der vorgenommenen Einschätzung bestehen nach der Empfindlichkeitsanalyse deutliche Risiken aufgrund einer Änderung der zugrunde gelegten Annahmen. Diese Erörterung von Risikofaktoren in der Analyse erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.