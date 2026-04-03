Redwood AI beschleunigt die Suche nach Alzheimer-Medikamenten
Neue Kooperation mit der “University of British Columbia”
Das Projekt mit dem Titel “Novel Therapeutics for Neurodegeneration - Targeting NUDT5 in Alzheimers Disease” verbindet Redwoods KI-gestützte Rechenplattform für die Arzneimittelforschung mit dem Knowhow des “Page Lab” auf dem Gebiet der medizinischen Chemie und Arzneimittelentwicklung. Angesichts der Tatsache, dass mehr als 55 Millionen Menschen weltweit - darunter mehr als 750.000 Kanadier (https://www.statcan.gc.ca/o1/en/plus/5374-alzheimers-awareness-month) von Demenz betroffen sind (https://www.alzint.org/about/dementia-facts-figures/dementia-statistics/) und alle drei Sekunden irgendwo auf der Welt ein neuer Fall bekannt wird (https://www.alzint.org/about/dementia-facts-figures/dementia-statistics), will man mit dieser Initiative ganz gezielt neue Arzneimittelkandidaten für eines der dringlichsten und wachstumsstärksten ungedeckten medizinischen Bedürfnisse im Bereich der globalen Gesundheit voranbringen.
Das Projekt befasst sich in erster Linie mit dem Design und der Optimierung von Inhibitoren, die auf das Protein “NUDT5” gerichtet sind. Dieses Protein ist an biologischen Signalübertragungsprozessen in Zusammenhang mit Stress beteiligt, die mit den neurodegenerativen Veränderungen bei der Alzheimer-Krankheit in Verbindung stehen. Redwood wird mit Hilfe seiner Rechenplattform eine virtuelle Datensammlung zu synthetisch herstellbaren analogen Wirkstoffen erstellen und evaluieren mit dem Ziel, eine Orientierungshilfe bei der Wirkstoffauswahl zu bieten und die aktuellen experimentellen Studien im Page Lab zu beschleunigen. Über diese Vorgangsweise will Redwood neuartige Wirkstoffkandidaten mit vielversprechenden “In-silico”-Sicherheits- und Wirksamkeitsprofilen ermitteln - unter anderem auch Moleküle, die mit herkömmlichen Lösungsansätzen in der Chemie möglicherweise nicht so leicht zu identifizieren wären. Diese rechnerisch ermittelten Kandidaten könnten dann rasch für Synthesen und Versuche priorisiert werden, was den zeitlichen Ablauf im Hinblick auf eine frühzeitige Entdeckung beschleunigen würde.
Louis Dron, CEO von Redwood AI, kommentierte:
“Durch die Verbindung von künstlicher Intelligenz mit medizinischer Chemie und biologischen Versuchen soll das Projekt die Ermittlung vielversprechender Wirkstoffkandidaten in der frühen Phase der Arzneimittelforschung effizienter gestalten und deren Weiterentwicklung und Überführung in die präklinische Phase unterstützen. Mit der anschließenden experimentellen Validierung durch das Page Lab erfolgt ein entscheidender Schritt zur Bestätigung, ob sich computergestützte Vorhersagen in der Praxis in reale biologische Vorgänge umsetzen lassen. Damit wird eine zentrale Herausforderung in der Wirkstoffforschung angegangen, wo viele theoretisch vielversprechende Wirkstoffe in der Praxis keine Wirksamkeit zeigen.
Aus unserer Sicht wird die KI im kommenden Jahrzehnt eine immer zentralere Rolle bei der Art und Weise der Entdeckung und Entwicklung von neuen Medikamenten spielen. Durch die Verbindung von modernen rechengestützten Designs und wissenschaftlicher Forschung auf Weltrangniveau wollen wir dazu beitragen, den Weg von der frühen Entdeckung hin zu valideren präklinischen Wirkstoffkandidaten zu verkürzen. Programme wie dieses liefern eine Grundlage für raschere und effizientere Ansätze in der therapeutischen Innovation. Unserer Meinung nach besteht für dieses Modell langfristig enormes Potenzial bei einer ganzen Reihe von Krankheitsbildern”.
Über das “Brent Page Lab” an der “UBC”
Das “Brent Page Lab” ist ein Marktführer auf dem Gebiet der Entwicklung chemischer Sonden und der medizinischen Chemie, der sich vor allem auf die strukturbasierte Arzneimittelforschung und auf experimentelle Studien konzentriert. Zu den Aufgabenbereichen des Labors gehört es auch zu untersuchen, wie kleine Moleküle mit Zielproteinen interagieren. Dabei kommen vielfältige Methoden wie das molekulare Docking, die chemische Synthese sowie fortschrittliche biochemische Analysen zum Einsatz. https://pharmsci.ubc.ca/directory/brent-page
Über Redwood AI Corp.
Redwood AI (ISIN: CA7579221093 | WKN: A422EZ) nutzt fortschrittliche künstliche Intelligenz, um Forschung und Entwicklung in der Chemie zu beschleunigen, mit dem Ziel, die Wirkstoffentdeckung und -entwicklung zu unterstützen sowie Lösungen für Verteidigung und Sicherheit voranzubringen. Das Unternehmen kombiniert Fachkenntnisse in den Bereichen Chemie, KI und Fertigung, um die Synthese und Skalierung von Arzneimitteln zu optimieren. Die Plattform von Redwood AI wurde konzipiert, um eine schnellere und effizientere Entwicklung neuer Therapien und chemiegesteuerter Anwendungen zu ermöglichen. Das Unternehmen hat vollen Zugriff auf die Genomdatenbank der “Universität Stanford”, wodurch die KI sehr effizient arbeiten kann. Die KI schaut unter anderem, wie die chemischen Moleküle sich miteinander verbinden und zusammenarbeiten, und wie diese Verbindungen bei Zuführung anderer Substanzen (z.B. Alkohol) reagieren. Dadurch können normale klinische Studien, die bis zu 20 Jahre dauern, auf weniger als 6 Jahre verkürzt werden - betrachtet wird hier der Zeitraum vom Forschungsanfang bis zur Zulassung des Medikaments. Die KI lernt stetig, daher wird die Qualität durch die lernende KI im Laufe der Zeit immer besser.
Redwood AI befindet sich auf einem klaren Wachstumskurs.
Die Einladung zur “BIO-Europe Spring 2026”, einer der bedeutendsten europäischen Biotech-Fachkonferenzen, verschafft dem Unternehmen internationale Sichtbarkeit und direkten Zugang zu einem hochkarätigen Netzwerk aus Investoren, Partnern und Branchenexperten. Gleichzeitig unterstreicht die Bestätigung des “Mitacs”-geförderten Forschungsprojekts mit der “University of British Columbia” und dem “Quantum Algorithms Institute” die wissenschaftliche Substanz des Unternehmens. Als gleichberechtigter Partner gewinnt Redwood AI direkten Zugang zu akademischem Know-how im Bereich Quantenalgorithmen, eine Grundlage, die langfristig zur Entwicklung technologischer Differenzierungsmerkmale beitragen kann. Nun startet das Unternehmen eine Forschungskooperation mit dem “Brent Page Lab” der “University of British Columbia” (“UBC”), um im Projekt „Novel Therapeutics for Neurodegeneration – Targeting NUDT5 in Alzheimer’s Disease“ mithilfe seiner KI-gestützten Rechenplattform und der medizinisch-chemischen Expertise der “UBC” neue Wirkstoffkandidaten gegen Alzheimer zu entwickeln. Damit stärkt Redwood AI seine technologische Positionierung, seine wissenschaftliche Glaubwürdigkeit sowie sein langfristiges Wertschöpfungspotenzial in einem rasant wachsenden Zukunftsmarkt.
Ein Milliardenmarkt im strukturellen Wandel
Die pharmazeutische Industrie befindet sich in einer Phase tiefgreifender Transformation. Steigende Entwicklungskosten, zunehmende regulatorische Anforderungen, komplexere Wirkstoffe und wachsender Wettbewerbsdruck zwingen Unternehmen dazu, Entwicklungs- und Produktionsprozesse effizienter zu gestalten. Parallel dazu hat sich der globale Markt für “Contract Development and Manufacturing Organizations” (“CDMO”s) zu einem zentralen Bestandteil der pharmazeutischen Wertschöpfung entwickelt. “CDMO”s übernehmen zunehmend Aufgaben entlang der gesamten Entwicklungskette, von der frühen Wirkstoffentwicklung bis zur kommerziellen Produktion, und ermöglichen Pharmaunternehmen eine flexible Skalierung ohne hohe Kapitalbindung.
Wissenswertes: “Eine CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization) ist ein spezialisierter Dienstleister in der Pharmabranche, der Entwicklung (Development) und Herstellung (Manufacturing) von Arzneimitteln unter einem Dach vereint. CDMOs unterstützen Pharma- und Biotech-Unternehmen von der Formulierungsentwicklung über klinische Studien bis zur kommerziellen Produktion. Sie helfen, Kosten zu senken, regulatorische Standards (GMP) einzuhalten und die Markteinführung zu beschleunigen.”
Der Markt wächst entsprechend dynamisch.
Laut Analysen von “Fortune Business Insights” lag das globale “CDMO”-Marktvolumen 2024 bei rund 238,9 Milliarden US-Dollar und soll bis 2032 etwa 465 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von etwa neun Prozent entspricht.
https://www.fortunebusinessinsights.com/press-release/contract-development-and-manufacturing-organization-cdmo-market-9673.
Langfristigere Prognosen gehen sogar von Marktvolumina von über 580 Milliarden US-Dollar bis 2034 aus. https://www.fortunebusinessinsights.com/contract-development-and-manufacturing-organization-cdmo-outsourcing-market-102502
Dieses starke Wachstum trifft auf einen zweiten strukturellen Megatrend:
den rasanten Fortschritt künstlicher Intelligenz in wissenschaftlichen Anwendungen. Die Kombination beider Entwicklungen schafft ein neues technologisches Ökosystem, in dem KI zunehmend zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor wird.
Das Management hat in kurzer Zeit mehrere operative Meilensteine erreicht und damit eine solide Basis für die weitere Unternehmensentwicklung geschaffen. Für Investoren, die sich frühzeitig im wachsenden Markt der Künstlichen Intelligenz positionieren möchten, dürfte Redwood AI (ISIN: CA7579221093 | WKN: A422EZ) eine überaus aussichtsreiche Trade-Opportunity sein.
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Begriffsbestimmungen
Maßgebend für die Einschätzung zu einem Emittenten ist, ob sich seine Aktien nach der Einschätzung des Erstellers in den folgenden 12 Monaten (Geltungszeitraum) besser, schlechter oder im Vergleich mit den Aktien vergleichbarer Emittenten aus derselben Peer Group bewegen können:
Sell: Der Begriff Sell bedeutet verkaufen. Der Ersteller ist der Auffassung, dass ein weiterer Kursgewinn unwahrscheinlich ist, ein Kursverlust eintreten könne oder dass Anleger bereits erzielte Gewinne realisieren sollten. In all diesen Fällen wird er die Empfehlung „Sell“ aussprechen.
Hold: Der Begriff Hold bedeutet halten. Der Ersteller sieht ein Kurspotenzial für die Aktie, weshalb er der Meinung ist, die Aktie im Depot zu behalten.
Buy: Der Begriff Buy bedeutet kaufen. Der Ersteller erwartet einen Kursanstieg der Aktie, da er diese aktuell für unterbewertet hält.
Strong Buy: Der Begriff Strong Buy bedeutet unbedingt kaufen und wird zum Beispiel von den US-Investmenthäusern Morgan Stanley und Salomon Brothers verwendet. Der Ersteller erwartet einen im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Peer Group überdurchschnittlichen Kursanstieg.
Unabhängig von der vorgenommenen Einschätzung bestehen nach der Empfindlichkeitsanalyse deutliche Risiken aufgrund einer Änderung der zugrunde gelegten Annahmen. Diese Erörterung von Risikofaktoren in der Analyse erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.