Neues Pflaster gegen starkes Übergewicht zum Aufkleben auf die Haut

LIR Life Sciences Corp. (ISIN: CA50206C1005 | WKN: A41QA9), LIR oder das Unternehmen, freut sich, den Abschluss eines Studiendesigns für eine “Ex-vivo-Untersuchung” an Schweinehaut bekannt zu geben, mit der bewertet werden soll, ob neuartige transdermale Wirkstoffe die transdermale Penetration therapeutischer Makromoleküle über einen breiten Molekülgrößenbereich von etwa 5 kDa bis zur Antikörpergröße (~150 kDa) verbessern können. Insbesondere wird die Studie untersuchen, ob transdermale Wirkstoffe dazu beitragen können, dass viel größere Medikamente effektiv durch die Haut gelangen, was möglicherweise den Weg für die Entwicklung bestimmter Therapien ohne Injektionen ebnen könnte.



In Zusammenarbeit mit seinen wissenschaftlichen Partnern hat LIR einen kontrollierten Versuchsrahmen unter Verwendung von Schweinehaut mit allen Hautschichten fertiggestellt, was allgemein als eines der relevantesten Modelle der Durchlässigkeit der menschlichen Haut anerkannt ist. Die Studie dient dem Vergleich von transdermalen Wirkstoffformulierungen mit entsprechenden Kontrollen, die dieselben makromolekularen Wirkstoffe ohne transdermale Wirkstoffe enthalten. Die Penetrationstiefe und Verteilung werden mittels konfokaler Mikroskopie zusammen mit quantitativen fluoreszenzbasierten Messungen bewertet, die zu vordefinierten Zeitpunkten erfasst werden. Diese Analysen sollen helfen festzustellen, ob die transdermalen Wirkstoffe den Transport makromolekularer Therapeutika durch die Haut in messbarem Umfang sinnvoll erleichtern können.



Mit dem Abschluss der Designphase kann LIR nun mit der Durchführung der formellen Studie fortfahren, die voraussichtlich im ersten Quartal 2026 durchgeführt wird. Die Ergebnisse sollen Aufschluss darüber geben, welche Kategorien größerer therapeutischer Moleküle letztendlich mit nadelfreien Verabreichungsstrategien für die Haut kompatibel sein könnten.



Wissenswertes: Eine sogenannte “Ex-vivo-Studie” ist ein Labortest mit biologischem Material wie Zellen, Geweben oder Organen, das aus einem lebenden Organismus entnommen wurde. Im kontrollierten Laborumfeld werden dann Fragen untersucht – etwa wie gut ein Medikament wirkt oder ob genetische Veränderungen funktionieren. Bei der Gentherapie wird das getestete Material anschließend zum Patienten zurückgebracht.



Der wesentliche Unterschied zu anderen Testverfahren: Bei “Ex-vivo-Tests” bleibt das Gewebe in seiner natürlichen Struktur erhalten und wird gleich nach der Entnahme untersucht. Das ermöglicht es, die Bedingungen im menschlichen Körper besser nachzuahmen als bei reinen Laborversuchen mit isolierten Stoffen (wie “In-vitro-Tests” mit einzelnen Proteinen). Anders als “In-vivo-Versuche” findet die “Ex-vivo-Studie” aber außerhalb des lebenden Körpers statt.



Edward Mills, CEO von LIR Life Sciences, erläuterte:



“Bei der Konzeption dieser Studie lag unser Schwerpunkt darauf, die wissenschaftlichen Risiken durch eine disziplinierte Methodik zu reduzieren, die ein für den Menschen relevantes Hautmodell sowie eine strenge quantitative Analyse verwendet. Wir sind der Ansicht, dass hier ein echtes Potenzial besteht, und freuen uns darauf, die Studie umzusetzen, um festzustellen, ob die neuartigen transdermalen Wirkstoffe den von uns erwarteten Grad der Penetration erreichen und damit die Möglichkeit eines praktikablen nadelfreien Ansatzes zur Verabreichung größerer Therapeutika über die Haut untermauern”.



Über LIR Life Sciences Corp.



Der Fokus von LIR Life Sciences Corp. (ISIN: CA50206C1005 | WKN: A41QA9) liegt auf der Erforschung und Entwicklung skalierbarer und erschwinglicher Therapien zur Behandlung der Fettleibigkeit (Adipositas) unter Verwendung neuartiger Methoden der Wirkstoffverabreichung. Das Unternehmen entwickelt aktuell ein transdermales Pflaster sowie andere neuartige Verabreichungssysteme, die “GLP-1” nachahmen. “GLP-1” ist ein natürlich vorkommendes Hormon, das zur Regulierung des Appetits und des Blutzuckerspiegels beiträgt. Diese Therapien könnten möglicherweise eine Alternative zu injizierbaren Medikamenten darstellen. Ziel ist es, den Zugang, die Therapietreue und die Kosteneffizienz sowohl in Industrieländern als auch in Schwellenmärkten zu verbessern. LIR Life Sciences ist es ein Anliegen, die weltweite Belastung durch Adipositas mit praktischen Lösungen auf Grundlage bewährter Wirkstoffe und fundierter wissenschaftlicher Erkenntnisse zu bekämpfen.



Innovative Technologien treffen auf einen der größten Wachstumsmärkte der globalen Gesundheitsindustrie



Der weltweite Markt für Anti-Adipositas-Medikamente steht vor einer historischen Wachstumsphase. Prognosen zufolge soll das Marktvolumen von rund 24 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf bis zu 95 Milliarden US-Dollar bis 2030 anwachsen. Treiber dieser Entwicklung sind alarmierende Zahlen: Bereits heute gelten nahezu drei Milliarden Menschen als übergewichtig, mit weiter stark steigender Tendenz. Bis 2035 könnte laut Experten jeder zweite Mensch übergewichtig und jeder vierte adipös sein – mit volkswirtschaftlichen Folgekosten von über 4,3 Billionen US-Dollar jährlich.



Inmitten dieses dynamischen Umfelds positioniert sich LIR Life Sciences als innovativer Vorreiter mit einem klaren Ziel: die Adipositasbehandlung grundlegend zu verändern – effizienter, zugänglicher und vor allem bezahlbarer.



Innovation statt Injektion: Neue Wege im “GLP-1-Boom”



Der Markt für sogenannte “GLP-1-Therapien”, die aktuell den Goldstandard in der medikamentösen Gewichtsreduktion darstellen, wird allein bis 2030 auf rund 95 Milliarden US-Dollar geschätzt. Bislang dominieren jedoch teure, injizierbare Produkte, die für viele Patienten unattraktiv oder schlicht nicht zugänglich sind.



Genau hier setzt LIR Life Sciences an: Das Unternehmen entwickelt nicht-injizierbare “GLP-1-Therapien” auf Basis transdermaler und oraler Verabreichungssysteme. Diese innovativen Plattformen sollen eine kostengünstige, benutzerfreundliche und skalierbare Alternative zu bisherigen Lösungen bieten – ein potenzieller Gamechanger für Patienten und Gesundheitssysteme weltweit.



Neues Pflaster zum Aufkleben auf die Haut mit Blockbuster-Potenzial



Mit dem in Entwicklung befindlichen Pflaster verfolgt LIR Life Sciences einen völlig neuen Ansatz: nicht-invasiv und diskret, es ist keine Kühlung erforderlich und somit ideal für globale Märkte, es gibt ein schnelles Nebenwirkungsmanagement durch sofortige Entfernung und es dürfte eine hohe Therapietreue geben, insbesondere bei Patienten mit Nadelscheu.



Ergänzt wird das Portfolio durch eine orale “GLP-1-Plattform”, die sich ebenfalls in der Entwicklung befindet. Die zugrunde liegenden Technologien sind international patentgeschützt und schaffen eine solide Basis für nachhaltige Wettbewerbsvorteile.



Global skalierbar – Fokus auf unterversorgte Märkte



LIR Life Sciences verfolgt eine konsequent internationale Strategie und adressiert nicht nur etablierte Märkte wie Nordamerika, Europa und Australien, sondern auch Regionen mit besonders stark wachsender Adipositasrate und eingeschränkter medizinischer Infrastruktur – darunter Lateinamerika, Afrika, Südostasien und der Nahe Osten. Gerade hier entfalten transdermale und orale Systeme ihren entscheidenden Vorteil: einfache Anwendung, geringe Logistikanforderungen und keine Kühlketten. Damit öffnet sich ein Markt mit enormem Volumen und bislang unzureichender Versorgung.



Attraktive Investmentstory mit Early-Stage-Hebel



Während allein in den USA 2024 rund 50 Milliarden US-Dollar für “GLP-1-Therapien” ausgegeben wurden, die Tendenz dürfte weiter steigend sein, bleibt der Großteil der weltweit Betroffenen aufgrund von zu hohen Preisen außen vor. LIR Life Sciences will diese Lücke schließen. Für Investoren ergibt sich daraus eine hochattraktive Konstellation: Es gibt einen massiven adressierbaren Markt, eine klare Differenzierung gegenüber etablierten Wettbewerbern und erfahrenes Managementteam mit Pharma-, Venture-Capital- und Kapitalmarktexpertise.



14,1 Millionen Menschen investieren in Aktien und Fonds



Diese innovative Positionierung kommt zu einem idealen Zeitpunkt: Deutsche Anleger entdecken verstärkt die Chancen an den Finanzmärkten. Die Zahl der Menschen, die ihr Geld aktiv investieren, hat 2025 ein Rekordniveau erreicht. Laut Daten des “Deutschen Aktieninstituts” investieren mittlerweile rund 14,1 Millionen Menschen direkt in Aktien oder indirekt über Fonds und ETFs. Dies entspricht etwa jedem fünften Bundesbürger ab 14 Jahren. Besonders auffällig ist der Zuwachs bei jüngeren Altersgruppen, die verstärkt langfristige Wertpapiere als Instrument zum Vermögensaufbau nutzen. Experten sehen darin einen klaren Trend weg vom klassischen Sparen auf Giro- oder Tagesgeldkonten hin zu renditeorientierten Finanzanlagen. Insgesamt deutet diese Entwicklung darauf hin, dass sich das Anlageverhalten der Bevölkerung zunehmend professionalisiert und diversifiziert.



Auf dem aktuellen Bewertungsniveau bieten sich Anlegern erneut exzellente Einstiegsgelegenheiten



LIR Life Sciences steht exemplarisch für die nächste Innovationswelle in der Adipositasbehandlung. Wer als Anleger frühzeitig auf disruptive Technologien in einem der größten Gesundheitsmärkte der Welt setzen möchte, sollte diese Aktie genau im Blick behalten – „Overweight“ nicht ausgeschlossen.



Sobald LIR Life Sciences Corp. (ISIN: CA50206C1005 | WKN: A41QA9) auf den Kaufzetteln von Investoren und Fondsgesellschaften auftaucht, dürfte es für die nächsten signifikanten Kursgewinne zu spät sein. Wer nämlich von Anfang an dabei ist und damit die höchsten Chancen auf Gewinne haben möchte, der sollte jetzt so schnell wie möglich in diesen Wert einsteigen. Denn, wenn die breite Masse das überproportionale Kurs-Potential des Unternehmens erkannt hat, dürfte es für die nächsten Kursvervielfachungen sicherlich schon zu spät sein.



Die weltweite Adipositas-Epidemie entwickelt sich zunehmend zur globalen Gesundheitskrise:



Laut der “World Obesity Federation” könnten bis zum Jahr 2035 rund vier Milliarden Menschen – ein Viertel der Weltbevölkerung – betroffen sein. Neben den enormen medizinischen Herausforderungen steigen auch die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kosten rapide. Genau an dieser Stelle positioniert sich LIR Life Sciences mit seiner innovativen Verabreichnungstechnologie:



Im Mittelpunkt steht das transdermale Pflaster „LIR001“, das eine gezielte Wirkstoffabgabe über die Haut ermöglicht. Diese neuartige Form der Anwendung verspricht nicht nur höhere Therapietreue und weniger Nebenwirkungen, sondern auch eine deutlich vereinfachte Handhabung im Vergleich zu herkömmlichen injizierbaren Lösungen. Ergänzt wird das Portfolio durch orale Verabreichungstechnologien, die insbesondere für Patienten mit Nadelscheu oder eingeschränktem Zugang zu medizinischer Infrastruktur eine echte Alternative darstellen.



Marktlücke mit Milliardenpotenzial?



Der Markt für Anti-Adipositas-Medikamente steht vor einem gewaltigen Wachstum: Von 24 Milliarden US-Dollar (2023) wird ein Anstieg auf rund 95 Milliarden US-Dollar bis 2030 erwartet. Während der Markt aktuell von injizierbaren “GLP-1-Therapien” dominiert wird, existiert bislang keine FDA-zugelassene transdermale oder orale Formulierung – eine Lücke, die LIR Life Sciences als First-Mover aktiv besetzt. Mit der Beantragung internationaler Patente auf fortschrittliche transdermale und Synthese-Technologien stärkt das Unternehmen gezielt seine Wettbewerbsposition – und öffnet gleichzeitig die Tür für strategische Partnerschaften im globalen Gesundheitswesen.



Investieren Sie in die Zukunft der Gesundheit!



Lir Life Sciences Corp. (ISIN: CA50206C1005 | WKN: A41QA9) steht an der Schwelle zur klinischen Validierung einer Technologie, die das Leben von Millionen Menschen verändern könnte – und einen der am schnellsten wachsenden Märkte der Pharmabranche neu definiert. Auf dem aktuell vergleichsweise niedrigen Bewertungsniveau dürfte die Aktie noch stark unterbewertet sein. Frühe und damit mutige Anleger dürften zu diesem Zeitpunkt noch die größten Wachstumschancen besitzen.



