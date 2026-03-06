Die Technologien von morgen - heute investierbar.

FutureGen Industries Corp. (ISIN: CA36118G1072 | WKN: A41WY4), ehemals Right Season Investments Corp., FutureGen Industries oder das Unternehmen, meldet bemerkenswerte Gewinne aus den jüngsten strategischen Portfolioaktivitäten. Diese Ergebnisse spiegeln die kontinuierlichen Bemühungen des Unternehmens wider, Chancen zu identifizieren und durch seinen disziplinierten Anlageansatz Wert zu generieren.



Die Portfoliostrategie des Unternehmens hat zuletzt substanzielle Wertzuwächse erzielt und belegt damit, dass konsequentes und diszipliniertes Investieren zu messbaren Ergebnissen führen kann. Hier ist das Investitions-Update im Überblick:



Onco-Innovations Limited:



Im Juni 2025 erwarb FutureGen Industries eine Beteiligung an “Onco-Innovations” Limited mit einem Kapitaleinsatz von 31.175 USD. Im Verlauf des Jahres 2025 wurden 500.000 Aktien veräußert, woraus ein realisierter Gewinn von 765.065,33 USD resultierte – entsprechend einer Kapitalrendite von 9.816 % bezogen auf das eingesetzte Kapital der veräußerten Aktien.



“Onco-Innovations Limited” ist ein kanadisches Biotechnologieunternehmen mit Fokus auf die Entwicklung präzisionsmedizinischer Therapieansätze in der Onkologie. Im Mittelpunkt der Forschungsaktivitäten steht die Entwicklung von PNKP-Inhibitor-Therapien, die gezielt auf einen DNA-Reparaturmechanismus abzielen, von dem solide Tumoren abhängig sind. Durch die spezifische Hemmung dieses Signalwegs soll die Empfindlichkeit von Krebszellen gegenüber bestehenden Behandlungsverfahren erhöht werden, während gesundes umliegendes Gewebe weitestgehend geschützt bleibt. Das Unternehmen verfügt über exklusive weltweite Nutzungsrechte an seiner therapeutischen Plattform und setzt die wissenschaftliche Weiterentwicklung seiner Technologie kontinuierlich fort.



ASEP Medical Holdings Inc.:



Am 14. November 2022 beteiligte sich FutureGen Industries an dem privat gehaltenen Unternehmen “Safecoat Medical Inc.” durch den Erwerb von 500.000 Stammaktien zu einem durchschnittlichen Kaufpreis von 0,0231 USD je Aktie. Im Rahmen einer Earn-in- und Optionsvereinbarung zwischen “Safecoat” und “ASEP Medical Holdings Inc.” erwarb “ASEP” eine Mehrheitsbeteiligung von 50,1 % an “Safecoat”. FutureGen Industries erhielt im Gegenzug 461.400 Stammaktien von “ASEP” zu einem angenommenen Wert von 0,20 USD je Aktie. Im Jahr 2025 wurden 346.050 “ASEP”-Aktien veräußert, was zu einem realisierten Gewinn von 118.255,57 USD führte – einer Kapitalrendite von 1.139 % bezogen auf das eingesetzte Kapital der veräußerten Aktien.



“ASEP Medical Holdings Inc.” entwickelt Technologien zur Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen sowie zur Verbesserung der Behandlungsergebnisse bei schwerwiegenden Infektionskrankheiten. Ein Schwerpunkt liegt auf einer Plattform zur schnellen Diagnose von Sepsis, einer weltweit verbreiteten und mit erheblicher Mortalität verbundenen Erkrankung. Ergänzend verfolgt das Unternehmen ein therapeutisches Programm auf Basis peptidischer Wirkstoffe, das auf Biofilm-assoziierte Infektionen zielt, die gegenüber konventionellen Behandlungsmethoden häufig resistent sind. Mit diesem kombinierten diagnostisch-therapeutischen Ansatz arbeitet “ASEP” daran, die klinische Entscheidungsfindung zu unterstützen und das Behandlungsspektrum bei komplexen infektionsbedingten Erkrankungen zu erweitern.



Core One Labs Inc.:



Am 8. Dezember 2022 investierte FutureGen Industries 200.000,00 USD in das privat gehaltene Unternehmen “1254571 B.C. Ltd.” durch den Erwerb von 16.186 Stammaktien zu einem Durchschnittspreis von 12,36 USD je Aktie. Nach der Übernahme von “1254571 B.C. Ltd.” durch “Core One Labs Inc.” (“COOL”) wurden die gehaltenen Anteile in 527.961 Stammaktien von “COOL” zu einem durchschnittlichen Einstandspreis von 0,38 USD je Aktie umgewandelt. Aufgrund erreichter Meilensteine im Rahmen des Aktienkaufvertrags zwischen “GMP Drug Inc.” und “Core One Labs” erhielt FutureGen Industries zusätzlich 131.990 Bonusaktien. Insgesamt wurden 652.579 “COOL”-Aktien veräußert, woraus realisierte Erlöse von 348.068,19 USD sowie ein realisierter Gewinn von 167.473,19 USD resultierten – entsprechend einer Kapitalrendite von 83,74 % bezogen auf das eingesetzte Kapital der veräußerten Aktien.



“Core One Labs Inc.” ist ein Life-Sciences-Unternehmen im Bereich Biotechnologie mit Fokus auf die Entwicklung psychedelischer Verbindungen sowie innovativer Behandlungsansätze für neurologische und psychiatrische Erkrankungen. Das Tätigkeitsspektrum umfasst die Entwicklung und Herstellung psychedelischer Wirkstoffe, die Optimierung neuartiger Verabreichungssysteme sowie die Forschung zur Unterstützung psychedelisch-assistierter Therapiekonzepte. Über die hundertprozentige Tochtergesellschaft “Vocan Biotechnologies Inc.” wurde ein proprietäres Verfahren zur Psilocybin-Herstellung auf Basis gentechnisch veränderter Bakterien entwickelt und zum Patent angemeldet. Weitere Forschungsaktivitäten werden durch die Tochtergesellschaften “Akome Biotech Ltd.”, die mehrere vorläufige Patente für psychedelische Arzneimittelformulierungen zur Behandlung neurologischer und psychiatrischer Erkrankungen hält, sowie “Awakened Biosciences Inc.”, die synthetische Produktionsverfahren für Psilocybin und Psilocin entwickelt, vorangetrieben. Darüber hinaus hält “Core One Labs” Beteiligungen an mehreren medizinischen Kliniken mit umfangreichen Patientendaten, die als Grundlage für die Forschungsintegration und die Entwicklung künftiger Behandlungsmodelle dienen. Durch den Zugang zu GMP-konformer Laborinfrastruktur hat das Unternehmen seine Kapazitäten in den Bereichen Wirkstoffentwicklung, Prodrug-Forschung und mögliche Kommerzialisierungswege weiter ausgebaut.



Kristian Thorlund, CEO von FutureGen Industries, kommentierte:



“Wir sind mit den realisierten Gewinnen zufrieden, die durch unsere Portfolioaktivitäten erzielt wurden. Diese Ergebnisse spiegeln unseren durchdachten Ansatz wider, mit dem wir Chancen auswählen und Unternehmen unterstützen, die bedeutende Fortschritte erzielen wollen. Wir setzen weiterhin diszipliniert Kapital ein und bleiben darauf fokussiert, nachhaltigen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen”.



Über FutureGen Industries Corp.



FutureGen Industries Corp. (ISIN: CA36118G1072 | WKN: A41WY4) ist ein kanadisches Venture-Capital-, Investment- und Beratungsunternehmen, das danach strebt, Innovation aktiv voranzutreiben und das Wachstum für seine Aktionäre zu beschleunigen. FutureGen Industries investiert Kapital in private und börsennotierte Unternehmen, die hervorragende Wachstumschancen bieten.



Mission: Zukunftskapital wirksam machen



Mit seiner klaren Ausrichtung auf die fünf technologischen Schlüsselsektoren der kommenden Dekade – Biotech, KI, Robotik, Quanten und Verteidigung – bietet FutureGen Industries Investoren Zugang zu den stärksten Wachstumstrends des 21. Jahrhunderts:



Biotech: Die weltweiten Umsätze mit biotechnologisch hergestellten Arzneimitteln werden aktuell auf knapp 460 Milliarden US-Dollar geschätzt. Innovationen in Bereichen wie Gentherapie, mRNA-Technologie und biobasierte Materialien gelten als wesentliche Wachstumstreiber, vor allem in den USA, Europa und Teilen Asiens.



KI: Marktdaten zeigen, dass der globale Markt für künstliche Intelligenz voraussichtlich von 279 Milliarden Dollar im Jahr 2024 auf 1,81 Billionen Dollar bis zum Jahr 2030 wachsen wird.



Robotik: Der globale Robotik-Markt wird für 2026 auf rund 25,6 Milliarden US-Dollar geschätzt und könnte bis 2030 auf knapp 30 Milliarden US-Dollar wachsen.



Quanten: Der Markt für Quantencomputing könnte laut Prognosen bis 2030 ein Volumen von rund 37 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2040 auf bis zu 131 Milliarden US-Dollar anwachsen. Quantenkommunikation und Quantensensorik entwickeln sich parallel, auf derzeit niedrigerem Niveau.



Verteidigung: Der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Verteidigungsbereich gewinnt an Bedeutung. Der entsprechende Markt wurde 2024 auf rund 9,3 Milliarden US-Dollar beziffert und könnte bis 2030 auf etwa 19,3 Milliarden US-Dollar ansteigen, ein jährliches Wachstum von rund 13 Prozent.



Die aktive Beteiligung an wissenschaftlich validierten Start-ups soll dabei durch ein ETF-ähnliches Portfolio führender Tech-Aktien ergänzt werden. FutureGen bietet institutionellen und privaten Investoren damit einen seltenen Zugang zu Frühphasen-Innovationen mit überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial – verbunden mit einer klar strukturierten Investmentstrategie, fundierter Governance und hoher Transparenz.



Viele bahnbrechende Technologien scheitern an der Lücke zwischen Forschung und Kommerzialisierung. FutureGen möchte genau diese Lücke schließen: Mit wissenschaftlicher Due Diligence, strategischer Begleitung und Kapitalmarktexpertise bringt das Unternehmen Technologieunternehmen von der Idee über die Skalierung bis zum Börsengang oder Exit.



FutureGen kombiniert dabei zwei Investmentstränge:



Frühphasenbeteiligungen an disruptiven Technologieunternehmen mit wissenschaftlichem Kern – sowie ETF-ähnliche Beteiligungen an börsennotierten Marktführern. Dieser hybride Ansatz bietet ein Gewinnpotenzial durch Innovationsnähe und gleichzeitig Stabilität durch diversifizierte Marktpräsenz.



Das Management-Team von FutureGen bringt jahrzehntelange Erfahrung aus Forschung, Unternehmensaufbau und Kapitalmarkttransaktionen mit. Auf dieser Basis unterstützt das Unternehmen technologiegetriebene Start-ups nicht nur mit Kapital, sondern auch mit Know-how in den Bereichen Skalierung, Internationalisierung, Go-to-Market und Exit-Strategie.



Durch enge Verbindungen zu führenden Forschungseinrichtungen wie “Stanford”, “McMaster University” und der “University of British Columbia” sowie zu Innovations-Clustern im Silicon Valley erhält FutureGen frühzeitig Zugang zu technologischen Durchbrüchen und Gründerteams mit außergewöhnlichem Potenzial.



FutureGen Industries Corp. (ISIN: CA36118G1072 | WKN: A41WY4) investiert breit gefächert und gezielt in einige der vielversprechendsten Wachstumsmärkte von morgen. Anleger erhalten hier die Möglichkeit, an diesen Zukunftstrends frühzeitig zu partizipieren.



-



