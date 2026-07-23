„Tod in Kabine 7035“: Packender Kreuzfahrtkrimi um Kapitän Jan Hellberg – ab sofort bei Koehler erhältlich
In seinem spannenden Debütroman schickt der renommierte Fernsehautor Ralf Betz einen charismatischen Kapitän auf Mörderjagd vor der exotischen Kulisse Südafrikas
In seinem Debütroman entwirft der erfahrene Fernsehautor Ralf Betz ein Szenario, in dem die ausgelassene Stimmung an Bord und der exklusive Luxus einer Kreuzfahrt auf die kalte Entschlossenheit eines Verbrechers treffen. Als sich in der Kabine 7035 ein Mord ereignet, übernimmt Kapitän Jan Hellberg die Rolle des Ermittlers – ohne Polizei und ohne Befugnis, aber unterstützt von einer beherzten Crew und getrieben von dem Willen, die Sicherheit seiner Passagiere zu gewährleisten.
Auf 272 Seiten entwickelt Betz eine Geschichte, die durch ihre maritime Authentizität und schlagfertigen Dialoge überzeugt. Betz greift dabei auf seine jahrzehntelange Erfahrung als Autor für erfolgreiche Fernsehformate wie „Stromberg“, „Switch“ oder „Wetten, dass ..?“ zurück. Mit Jan Hellberg hat Betz einen Protagonisten geschaffen, der nicht nur durch Integrität besticht, sondern ebenso attraktiv, charmant und humorvoll ist.
„Tod in Kabine 7035. Ein Kreuzfahrtkrimi – Kapitän Hellberg ermittelt“ von Ralf Betz ist im Softcover-Format 14,8 x 21 cm zum Preis von 15,95 € unter anderem im Buchhandel und im Onlineshop des Verlags auf www.koehler-mittler-shop.de bestellbar.