Kostengünstiger Genuss aus der Heißluftfritteuse: Das „Budget Airfryer Kochbuch“ von Bestsellerautorin Jenny Tschiesche jetzt bei Koehler erhältlich

Nach dem Erfolg ihres Airfryer-Bestsellers präsentiert das neue Werk der Ernährungswissenschaftlerin köstliche Rezepte für kleines Budget

Mit ihrem neuen Buch für die Heißluftfritteuse zeigt Jenny Tschiesche, wie sich auch mit kleinem Geldbeutel ausgewogen und abwechslungsreich kochen lässt. Nach dem Erfolg ihres ersten Airfryer-Bestsellers präsentiert die britische Ernährungsexpertin in ihrem „Budget Airfryer Kochbuch“ 101 einfache und preiswerte Rezepte für jeden Anlass. Das Buch ist ab sofort bei Koehler bestellbar.

Schnell aufgeheizt, sparsam im Verbrauch und ideal für den Alltag gilt der Airfryer längst als energieeffizientes Küchen-Must-have. Wie sich die Gerichte mit einer durchdachten Auswahl an Zutaten sparsam zubereiten lassen, zeigt Jenny Tschiesche in ihrem neuen Kochbuch. Von Klassikern mit Eiern, Käse, Kartoffeln und Pasta über kreative Ideen mit preiswerten Fleisch- und Fischsorten bis hin zu Rezepten mit Getreide, Hülsenfrüchten und Tiefkühlware liefert die Autorin vielseitige Inspirationen mit hohem Genussfaktor.

Neben detaillierten Schritt-für-Schritt-Anleitungen enthält das „Budget Airfryer Kochbuch“ außerdem zahlreiche Tipps zur effizienten Vorratshaltung und Restenutzung. Anschauliche Farbfotos begleiten die Gerichte und erleichtern die Umsetzung im Alltag. Ein alphabetischer Index ermöglicht zudem die schnelle und einfache Suche gewünschter Mahlzeiten, Snacks und Leckereien anhand einzelner Zutaten.

Das „Budget Airfryer Kochbuch“ von Jenny Tschiesche ist im Hardcover-Format 19 x 23,5 cm zum Preis von 24,00 € unter anderem im Buchhandel und im Onlineshop des Verlags auf www.koehler-mittler-shop.de erhältlich.

Maximilian Verlag GmbH & Co. KG

Der Maximilian Verlag vereint unter sich die beiden Marken Koehler und Mittler.

Koehler im Maximilian Verlag ist einer der ältesten deutschen Verlagsmarken mit Gründungsjahr 1789. Im Herzen Hamburgs produzieren wir maritime und norddeutsche Literatur. Und Mittler ist einer der führenden Marken für sicherheitspolitische Veröffentlichungen, militärgeschichtliche Literatur und zeitgeschichtliche Werke.

