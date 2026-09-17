Führung und Handlungsfähigkeit in unruhigen Zeiten: „Das Ordnungsprinzip“ jetzt bei Maximilian Professional vorbestellbar
Die Executive Coaches Markus Hündgen und Dimitrios Argirakos präsentieren ein vielschichtiges Werk über die Bedeutung innerer Ordnung für die Handlungsfähigkeit in Krisen.
Auf 160 Seiten stellen die erfahrenen Executive Coaches Markus Hündgen und Dimitrios Argirakos das titelgebende Ordnungsprinzip in den Fokus. Ausgangspunkt ist ihre langjährige Arbeit mit hochrangigen Entscheidungsträgern sowie die Beobachtung, dass fachliche Kompetenz allein nicht ausreicht, wenn unter Druck die innere Orientierung verloren geht. Ordnung definieren die Autoren dabei weder als starre Disziplin noch als Führungsstil. Gemeint ist vielmehr die Fähigkeit, auch unter äußeren Veränderungen handlungsfähig zu bleiben und sich selbst orientieren zu können, bevor man anderen Orientierung gibt.
„Das Ordnungsprinzip“ versteht sich dabei nicht als klassisches Management-Handbuch, sondern beleuchtet Führung auf unterschiedlichen Text- und Leseebenen. Innerhalb der Kapitel finden sich dialogisch angelegte Passagen der beiden Autoren ebenso wie Praxisbeispiele. Szenische Feldnotizen aus Städten wie Moskau, Tokio, Berlin, Beirut und Paris eröffnen einen weiteren Zugang zu den behandelten Themen.
Fertige Antworten gibt das Werk bewusst nicht vor. Die Kapitel schließen vielmehr mit konkreten Reflexionsfragen und führen abschließend den Ansatz bis zur Führungsarbeit als Lebenspraxis weiter. Ergänzt wird das Werk durch themenvertiefende Illustrationen.
„Das Ordnungsprinzip – Führen im Ungewissen“ ist im Format 17 x 24 cm zum Preis von 26,95 € unter anderem im Buchhandel und im Onlineshop des Verlags auf www.koehler-mittler-shop.de erhältlich.