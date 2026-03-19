„Der Reibert – Das Handbuch für die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr“ aktualisierte Neuauflage ab sofort bei Mittler bestellbar!
Der Reibert ist seit Jahrzehnten das Standard-Handbuch für die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr. Es bietet umfassendes Grundwissen über Gesetze, Verordnungen, Erlasse und Dienstvorsc
Der Reibert vermittelt den Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern in Uniform - aktiven Soldatinnen und Soldaten ebenso wie Reservistinnen und Reservisten der Bundeswehr - grundlegendes Wissen über Sicherheitspolitik, Staat und Streitkräfte. Dabei berücksichtigt er den aktuellen Stand von Gesetzen, Verordnungen, Erlassen und Dienstvorschriften.
Das über 950 Seiten starke Standardwerk gliedert sich in drei Teile. Der erste Teil behandelt Sicherheitspolitik, Staatsbürgerkunde, innere Führung, humanitäres Völkerrecht und allgemeine Truppenkunde. Der zweite Teil konzentriert sich auf die Bundeswehr, deren Teilstreitkräfte Heer, Luftwaffe, Marine, Cyber- und Informationsraum sowie den neu geschaffenen Organisationsbereich Unterstützungsbereich. Dabei werden Aufbau, Ausrüstung und Aufgaben detailliert beschrieben, ebenso wie Ausbildungsmöglichkeiten und -wege. Als praktischer Begleiter bietet der dritte Teil wertvolle Informationen für den Dienst in den Streitkräften und die militärische Ausbildung. Ein umfangreicher Anhang u. a. mit den Dienstgradabzeichen der Streitkräfte aller NATO-Staaten, den neuen militärischen Symbolen und einem ausführlichen Stichwortverzeichnis runden das Werk ab.
Bearbeiter ist Dr. phil. Jan-Phillipp Weisswange, Oberstleutnant d. R., zuletzt beordert als stellvertretender Bataillonskommandeur.
„Der Reibert – Das Handbuch für Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr“ ist im Softcover-Format 10,5 x 14,8 cm zum Preis von 24,95 € unter anderem im Buchhandel und im Onlineshop des Verlags auf www.koehler-mittler-shop.debestellbar.