Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1054546

Maximilian Verlag GmbH & Co. KG Stadthausbrücke 4 20355 Hamburg, Deutschland https://koehler-mittler-shop.de/
Ansprechpartner:in Herr Michael Dittrich +49 40 707080305
Logo der Firma Maximilian Verlag GmbH & Co. KG

„Der Reibert – Das Handbuch für die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr“ aktualisierte Neuauflage ab sofort bei Mittler bestellbar!

Der Reibert ist seit Jahrzehnten das Standard-Handbuch für die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr. Es bietet umfassendes Grundwissen über Gesetze, Verordnungen, Erlasse und Dienstvorsc

(lifePR) (Hamburg, )
Am 19. März 2026 erscheint die umfassend überarbeitete und aktualisierte Neuauflage „Der Reibert – Das Handbuch für Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr“ bei Mittler.

Der Reibert vermittelt den Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern in Uniform - aktiven Soldatinnen und Soldaten ebenso wie Reservistinnen und Reservisten der Bundeswehr -  grundlegendes Wissen über Sicherheitspolitik, Staat und Streitkräfte. Dabei berücksichtigt er den aktuellen Stand von Gesetzen, Verordnungen, Erlassen und Dienstvorschriften. 

Das über 950 Seiten starke Standardwerk gliedert sich in drei Teile. Der erste Teil behandelt Sicherheitspolitik, Staatsbürgerkunde, innere Führung, humanitäres Völkerrecht und allgemeine Truppenkunde. Der zweite Teil konzentriert sich auf die Bundeswehr, deren Teilstreitkräfte Heer, Luftwaffe, Marine, Cyber- und Informationsraum sowie den neu geschaffenen Organisationsbereich Unterstützungsbereich. Dabei werden Aufbau, Ausrüstung und Aufgaben detailliert beschrieben, ebenso wie Ausbildungsmöglichkeiten und -wege. Als praktischer Begleiter bietet der dritte Teil wertvolle Informationen für den Dienst in den Streitkräften und die militärische Ausbildung. Ein umfangreicher Anhang u. a. mit den Dienstgradabzeichen der Streitkräfte aller NATO-Staaten, den neuen militärischen Symbolen und einem ausführlichen Stichwortverzeichnis runden das Werk ab.

Bearbeiter ist Dr. phil. Jan-Phillipp Weisswange, Oberstleutnant d. R., zuletzt beordert als stellvertretender Bataillonskommandeur. 

„Der Reibert – Das Handbuch für Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr“ ist im Softcover-Format 10,5 x 14,8 cm zum Preis von 24,95 € unter anderem im Buchhandel und im Onlineshop des Verlags auf www.koehler-mittler-shop.debestellbar.  

Maximilian Verlag GmbH & Co. KG

Mittler ist eine Marke der Maximilian Verlag GmbH & Co. KG mit Hauptsitz in Hamburg, einer der führenden Verlage für zeitgeschichtliche und fachmilitärische Literatur. Bereits im Jahr 1789 gegründet, zählt Mittler heute zu den ältesten deutschen Verlagsmarken. Unter dieser Marke erscheint unter anderem „Der Reibert“, das Handbuch für den deutschen Soldaten.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.