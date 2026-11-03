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„Ballins Auswandererstadt“: Das Buch über Hamburgs Tor zur Neuen Welt – ab sofort bei Koehler bestellbar

Matthias Gretzschel beleuchtet die Geschichte der Auswandererstadt auf der Veddel und zeigt, wie Albert Ballin mit der Hapag neue Maßstäbe für die Überfahrt nach Amerika setzte.

(lifePR) (Hamburg, )
Mit der Eröffnung der Auswandererstadt auf der Hamburger Veddel im Dezember 1901 setzte Hapag-Generaldirektor Albert Ballin ein für seine Zeit wegweisendes Konzept zur Unterbringung und Beförderung von Auswanderern um. 125 Jahre später zeichnet der Journalist und Autor Dr. Matthias Gretzschel in seinem Buch „Ballins Auswandererstadt – Mit der Hapag in die Neue Welt“ die Geschichte der einzigartigen Stadt von ihrer Gründung bis in die Gegenwart nach. Das zweisprachige Werk (Deutsch/Englisch) ist ab sofort bei Koehler bestellbar.

Auf 144 Seiten beleuchtet Gretzschel, wie Ballins Auswandererstadt den Aufenthalt und die Weiterreise der Emigranten grundlegend veränderte und die Hansestadt damit zu einem Symbol für Weltoffenheit und Menschlichkeit machte. Großzügigere Unterkünfte und eine durchdachte Reiseorganisation sorgten für neue Maßstäbe auf dem Weg in die Neue Welt. Darüber hinaus beleuchtet Gretzschel den späteren Wandel der ehemaligen Auswandererhallen – von ihrer Nutzung als Lazarett, Überseeheim, Kaserne und Notunterkunft bis zur Eröffnung des Auswanderermuseums BallinStadt im Jahr 2007.

Zahlreiche historische Fotografien ergänzen die Darstellungen, darunter Aufnahmen, die der Fotograf Johann Hamann 1909 im Auftrag der Hapag anfertigte. Über die Hamburger Perspektive hinaus blickt das Werk auch auf die spannende Historie der Auswanderung nach Nord- und Südamerika. Entstanden ist eine faszinierende Reise in die Hamburger Vergangenheit, die eines der bedeutendsten Kapitel der europäischen Migrationsgeschichte erlebbar macht.

„Ballins Auswandererstadt – Mit der Hapag in die Neue Welt“ ist im Softcover-Format 21 x 26 cm zum Preis von 29,95 € unter anderem im Buchhandel und im Onlineshop des Verlags auf www.koehler-mittler-shop.de bestellbar.
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