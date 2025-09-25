Kontakt
„AQUA“ von Tom Krausz: Ausdrucksstarker Bildband über die Kraft und Schönheit von Wasser – ab sofort bei Koehler erhältlich

Eine fotografische Hommage mit Texten von Elke Heidenreich, Arved Fuchs und Uli Kunz

Mit dem Bildband „AQUA – Begegnungen mit dem Wasser“ legt Tom Krausz eine umfassende visuelle Darstellung des Elements vor. Über mehrere Jahrzehnte hinweg hat der renommierte Fotograf Wasser in seinen unterschiedlichsten Formen an zahlreichen Orten der Erde dokumentiert und präsentiert über 240 Schwarz-Weiß-Fotografien, die die Schönheit und zugleich die Verletzlichkeit eindrucksvoll in Szene setzen. Der Band ist ab sofort bei Koehler erhältlich.

In sieben Kapiteln lädt „AQUA“ dazu ein, Wasser in allen seinen Ausprägungen zu begegnen – von der Weite der Ozeane über die Dynamik von Flüssen bis hin zur Ruhe von Seen, der Flüchtigkeit von Regen und Nebel bis zur Erstarrung im Eis. Dabei verzichtet Krausz bewusst auf Farbe und richtet den Blick auf Strukturen und Kontraste, die die Naturkraft in ihrer ganzen Komplexität sichtbar machen.

Ergänzt werden die Fotografien durch Texte prominenter Persönlichkeiten, die das Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten. Elke Heidenreich beschreibt die literarische und kulturelle Symbolik des Wassers, Polarforscher Arved Fuchs berichtet von seinen Expeditionen und den dramatischen Veränderungen der Weltmeere und Uli Kunz, Meeresbiologe und Moderator der ZDF-Reihe Terra X, gewährt Einblicke in die geheimnisvolle Unterwasserwelt.

Entstanden ist ein Werk von außergewöhnlicher Tiefe: eine fotografische Hommage, die nicht nur Formen und Stimmungen einfängt, sondern auch Nähe und Ferne, Beständigkeit und Vergänglichkeit des Wassers erfahrbar macht. Im Zusammenspiel mit literarischen Reflexionen, wissenschaftlichen Perspektiven und persönlichen Erzählungen entsteht ein vielstimmiger Dialog über eine unverzichtbare und zugleich zunehmend bedrohte Ressource.

Ein Teil des Bucherlöses unterstützt die Deutsche Meeresstiftung, eine gemeinnützige Organisation, die sich dem Schutz des Ökosystems Wasser widmet.

„AQUA – Begegnungen mit dem Wasser“ von Tom Krausz ist im Hardcover-Format 29,5 x 26 cm zum Preis von 39,00 € unter anderem im Buchhandel und im Onlineshop des Verlags unter www.koehler-mittler-shop.de erhältlich.

Maximilian Verlag GmbH & Co. KG

Der Maximilian Verlag vereint unter sich die beiden Marken Koehler und Mittler.

Koehler im Maximilian Verlag ist einer der ältesten deutschen Verlagsmarken mit Gründungsjahr 1789. Im Herzen Hamburgs produzieren wir maritime und norddeutsche Literatur. Und Mittler ist einer der führenden Marken für sicherheitspolitische Veröffentlichungen, militärgeschichtliche Literatur und zeitgeschichtliche Werke.

