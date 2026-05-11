Vorschau: "Mindset Los Angeles – Frank Gehry und die Cool School" und "Mindset Los Angeles – Werke aus der Sammlung Schürmann" ab Juni im Marta Herford
Mit Mindset Los Angeles – Frank Gehry und die Cool School (27. 6. 2026 – 10. 1. 2027) wirft das Marta Herford einen Blick auf die Anfänge des visionären Architekten Frank Gehry im pulsierenden L.A. der 1950er und 60er Jahre. Die Ausstellung, die in enger Kooperation mit Gehry Partners sowie dem Getty Research Institute entstand, zeigt erstmals frühe Projekte Gehrys im Dialog mit künstlerischen Werken seiner Weggefährt*innen. Rund 130 Werke der amerikanischen Nachkriegsavantgarde und L.A. typischen Strömungen wie Light and Space sowie zahlreiche Projektskizzen und Entwürfe von Frank Gehry spiegeln die damalige Situation in Los Angeles, erzählen vom radikalen Experimentieren mit Gebrauchsmaterialien sowie von der Auseinandersetzung mit räumlichen Gegebenheiten und dem Einfluss von Licht. Das Marta Herford als jüngste von Gehry entworfene Bauskulptur in Deutschland ist dabei selbst Zeugnis seines künstlerischen Denkens: Mit seinen organischen Formen, den geschwungenen und kippenden Wänden, mit der Klinkerverkleidung, seinem bewegten Edelstahldach und den Holzpaneelen, eröffnet das Gebäude unmittelbare Bezüge zu den Themen der Schau. Es ist die erste Ausstellung zum Werk Gehrys nach dessen Tod im Dezember 2025.
Den Bogen ins Heute spannt die zeitgleich eröffnende Ausstellung Mindset Los Angeles – Werke aus der Sammlung Schürmann (27. 6. – 8. 11. 2026), die nicht nur die großformatige Installation The Great See Battles of Wilhelm Schürmann (1994 – 1995) von Jason Rhoades präsentiert, sondern weitere Werke von Künstler*innen versammelt, die an die Auseinandersetzung von Gehry und die frühe Kunstszene von Los Angeles anknüpfen.
Künstler*innen
John Altoon, Carl Andre, Edgar Arceneaux, John Baldessari, Larry Bell, Billy Al Bengston, Wallace Berman, John Chamberlain, Judy Chicago, Meg Cranston / John Baldessari, Ronald Davis, Sean Duffy, Sam Durant, Frank Gehry, Richard Hawkins, David Hockney, Robert Irwin, Donald Judd, Craig Kauffman, Corita Kent, Edward Kienholz, Ed Moses, Claes Oldenburg / Coosje van Bruggen, Ken Price, Robert Rauschenberg, Deborah Remington, Jason Rhoades, Aura Rosenberg, Ed Ruscha, Richard Serra, Pae White