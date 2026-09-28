Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1074376

Marta Herford gGmbH Goebenstraße 2-10 32052 Herford, Deutschland http://www.martaherford.de
Ansprechpartner:in Frau Jana Mareike Lehnert +49 5221 99443027
Logo der Firma Marta Herford gGmbH

Veranstaltungshinweis Stadt + Vision Spezial: Vortrag von Susanne Titz

(lifePR) (Herford, )
Seit 2013 werden Ideen und Visionen des städtischen Lebens sowie aktuelle Fragen zu Architektur und Städtebau in den Herforder Architekturgesprächen thematisiert. Am Mittwoch, den 7. 10. 2026, um 19.30 Uhr, ist Susanne Titz, Direktorin des Museum Abteiberg, für eine Spezialausgabe der beliebten Reihe zu Gast. Ihr Vortrag stellt den Architekten des Mönchengladbacher Museums in den Fokus: Hans Hollein.

In ihrem Bildvortrag Hans Hollein: Museum Abteiberg – Der Bau eines Antimuseums widmet sich Susanne Titz, die Direktorin des Museum Abteiberg, dem österreichischen Architekten, Künstler und Designer Hans Hollein (1934–2014). Zu seinen wesentlichen Bauwerken zählt das Museum Abteiberg (1972–1982), das Holleins erster ikonischer Museumsbau war und mit dem internationalen Pritzker-Architekturpreis (1985) ausgezeichnet wurde.

„Ohne Mönchengladbach wäre Bilbao nicht denkbar gewesen“ soll Marta-Architekt Frank Gehry gesagt haben. Das von ihm entworfene Guggenheim-Museum Bilbao sorgte für den weltbekannten Bilbao-Effekt. Der Vortrag schlägt den Bogen von der Ausstellung Mindset Los Angeles zu den gleichaltrigen Architekten Hollein und Gehry. Beide errichteten visionäre Museumsbauten in Nordrhein-Westfalen.

Ticket: 5 Euro, erm.* 3 Euro

Vorverkauf online oder an der Museumskasse (Di bis So 11 bis 18 Uhr, Mi bis 20 Uhr)

Ort: Marta-Forum

Ermöglicht wird die Reihe Stadt+Vision durch die Kooperation mit dem Bund Deutscher Architektinnen und Architekten, BDA Ostwestfalen-Lippe.

Vorab findet um 17 Uhr die Preisverleihung zum Architekturpreis 2026 – Bund Deutscher Architektinnen und Architekten Ostwestfalen-Lippe im Marta-Forum statt (Eintritt frei). Die eingereichten Projekte werden der Öffentlichkeit bis einschließlich zum 25. 10. 2026 im Marta-Forum präsentiert.

Um 18 Uhr wird eine Öffentliche Führung durch die Ausstellung Mindset Los Angeles angeboten (Ticket 3,50 Euro zzgl. Ausstellungseintritt, ohne Anmeldung, begrenzte Teilnehmer*innenzahl). An Mittwochabenden sind die Ausstellungen bis 20 Uhr geöffnet.

Weitere Informationen unter www.marta-herford.de/kalender.

Kurzbiografie

Susanne Titz ist Kunsthistorikerin und Direktorin des Museum Abteiberg in Mönchengladbach. Sowohl in ihrer kuratorischen Arbeit als auch in Lehraufträgen, Texten und Diskussionsbeiträgen beschäftigt sie sich mit der Entwicklung der Gegenwartskunst seit 1960. Sie realisierte Projekte mit Park McArthur, Ari Benjamin Meyers, Julia Scher, Ghislaine Leung, Jutta Koether, Henrike Naumann, Robert Morris u.a. Gemeinsam mit Susanne Rennert begann sie eine große Forschungsarbeit zur Ära von Johannes Cladders im Städtischen Museum Mönchengladbach (Vgl. Von da an. Räume, Werke, Vergegenwärtigungen des Antimuseums 1967-1978 (kuratiert zusammen mit Olivier Foulon, 2017/18), das digitale Archivprojekt www.museum-moenchengladbach-1967-1978.de).

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.