Veranstaltungshinweis Stadt + Vision Spezial: Vortrag von Susanne Titz
In ihrem Bildvortrag Hans Hollein: Museum Abteiberg – Der Bau eines Antimuseums widmet sich Susanne Titz, die Direktorin des Museum Abteiberg, dem österreichischen Architekten, Künstler und Designer Hans Hollein (1934–2014). Zu seinen wesentlichen Bauwerken zählt das Museum Abteiberg (1972–1982), das Holleins erster ikonischer Museumsbau war und mit dem internationalen Pritzker-Architekturpreis (1985) ausgezeichnet wurde.
„Ohne Mönchengladbach wäre Bilbao nicht denkbar gewesen“ soll Marta-Architekt Frank Gehry gesagt haben. Das von ihm entworfene Guggenheim-Museum Bilbao sorgte für den weltbekannten Bilbao-Effekt. Der Vortrag schlägt den Bogen von der Ausstellung Mindset Los Angeles zu den gleichaltrigen Architekten Hollein und Gehry. Beide errichteten visionäre Museumsbauten in Nordrhein-Westfalen.
Ticket: 5 Euro, erm.* 3 Euro
Vorverkauf online oder an der Museumskasse (Di bis So 11 bis 18 Uhr, Mi bis 20 Uhr)
Ort: Marta-Forum
Ermöglicht wird die Reihe Stadt+Vision durch die Kooperation mit dem Bund Deutscher Architektinnen und Architekten, BDA Ostwestfalen-Lippe.
Vorab findet um 17 Uhr die Preisverleihung zum Architekturpreis 2026 – Bund Deutscher Architektinnen und Architekten Ostwestfalen-Lippe im Marta-Forum statt (Eintritt frei). Die eingereichten Projekte werden der Öffentlichkeit bis einschließlich zum 25. 10. 2026 im Marta-Forum präsentiert.
Um 18 Uhr wird eine Öffentliche Führung durch die Ausstellung Mindset Los Angeles angeboten (Ticket 3,50 Euro zzgl. Ausstellungseintritt, ohne Anmeldung, begrenzte Teilnehmer*innenzahl). An Mittwochabenden sind die Ausstellungen bis 20 Uhr geöffnet.
Weitere Informationen unter www.marta-herford.de/kalender.
Kurzbiografie
Susanne Titz ist Kunsthistorikerin und Direktorin des Museum Abteiberg in Mönchengladbach. Sowohl in ihrer kuratorischen Arbeit als auch in Lehraufträgen, Texten und Diskussionsbeiträgen beschäftigt sie sich mit der Entwicklung der Gegenwartskunst seit 1960. Sie realisierte Projekte mit Park McArthur, Ari Benjamin Meyers, Julia Scher, Ghislaine Leung, Jutta Koether, Henrike Naumann, Robert Morris u.a. Gemeinsam mit Susanne Rennert begann sie eine große Forschungsarbeit zur Ära von Johannes Cladders im Städtischen Museum Mönchengladbach (Vgl. Von da an. Räume, Werke, Vergegenwärtigungen des Antimuseums 1967-1978 (kuratiert zusammen mit Olivier Foulon, 2017/18), das digitale Archivprojekt www.museum-moenchengladbach-1967-1978.de).