Veranstaltungshinweis Stadt + Vision 49 mit einem Impulsvortrag von Maximilian Köth / RIELE KOETH, Stuttgart
„In einer sich stark wandelnden, disruptiven Zeit geprägt von geopolitischen Krisen, Klimawandel, wirtschaftlicher Rezession und gesellschaftlichen Spannungen stehen Architektur und Stadtentwicklung vor komplexen Transformationsaufgaben.
Ambivalenzen statt Gewissheiten bestimmen die Rahmenbedingungen von Architektur und verlangen den Architektinnen und Architekten Fähigkeiten und Methoden ab, die gleichermaßen kraftvolle Entschlossenheit wie auch sensibles Urteilsvermögen erfordern. Das wechselseitige Spannungsfeld von Rationalität und Intuition, Idealismus und Pragmatismus, Konvention und Originalität ist ein permanenter Balanceakt. Sind dabei erforderliche Kompromisse das Gegenteil einer klaren Haltung oder vielleicht sogar der eigentliche Prüfstein eines disziplinierten Abwägungsprozesses, um Widersprüchliches ins Gleichgewicht zu bringen?“
In seinem Bildvortrag am Mi, 2. 12. 2026, um 19.30 Uhr, demonstriert Maximilian Köth anhand ausgewählter Projekte die Arbeitsweise und Entwurfshaltung des Büros RIEHLE KOETH, in der Vermittlung von Gegensätzen nicht die Gefahr der Beliebigkeit, sondern eine eigenständige architektonische Qualität zu sehen. Formal zurückhaltend in der Sprache, reflektiert in undogmatischen Strategien und sinnhaft in ausgewogenen Lösungen.
Die anschließende Diskussionsrunde wird von Falko Biermann / schmersahl | biermann | prüßner Architekten, Bad Salzuflen, Vorsitzender BDA OWL moderiert.
Ermöglicht wird diese Veranstaltungsreihe durch die Kooperation mit dem Bund Deutscher Architektinnen und Architekten, BDA Ostwestfalen-Lippe.
Maximilian Köth ist Geschäftsführer von RIEHLE KOETH. Mit konzeptionellem Denken, strategischer Kreativität im Entwurf und internationaler Erfahrung in der Projekt-umsetzung prägt er gemeinsam mit Hannes Riehle und rund 60 Mitarbeitenden die vielschichtigen Bauaufgaben des Büros. Köth studierte Architektur und Stadtplanung an der Universität Stuttgart und diplomierte 2010 mit Auszeichnung (Diplompreis der Fakultät). Er arbeitete zwischen 2011 und 2012 bei allmann sattler wappner in München, von 2012 bis 2014 bei CARMODY GROARKE in London. Von 2015 bis 2017 war er Lehrassistent im Rahmen der Gastprofessur von Carmody Groarke am Institut für Raumkonzeptionen und Grundlagen des Entwerfens an der Universität Stuttgart.
2019 wurde Maximilian Köth in den Bund Deutscher Architekten (BDA) berufen.
Ticket
Im Ausstellungseintritt enthalten (Freitickets ausgenommen) oder 5 Euro, ermäßigt 3 Euro, Ticketverkauf an der Museumskasse und im Online-Shop
An Mittwochabenden sind die Ausstellungen bis 20 Uhr geöffnet
Ort
Marta-Forum
Weitere Informationen unter https://marta-herford.de/kalender/
Weitere Informationen zum Architekturbüro
https://riehlekoeth.com