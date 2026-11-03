Kerstin Brätsch Marta-Preis der Wemhöner Stiftung 28. 11. 2026 – 28. 2. 2027 Lippold-Galerie
Einen zentralen Bestandteil bildet der Boden der Ausstellung: Angelehnt an ein von ihr realisiertes Mosaikprojekt gestaltete die Künstlerin einen Vinylboden für das Marta, der die gesamten 350 m² Bodenfläche in der ersten Etage bedeckt. Hier treffen großformatige, eigens für die Ausstellung hergestellte Malereien auf skulpturale Raumelemente aus bedruckten Kartonagen und eine Videoarbeit. Die verschiedenen Medien und Techniken verbinden sich zu einer räumlichen Erfahrung, in der Malerei nicht nur betrachtet, sondern unmittelbar erlebt werden kann. Sie erscheint als lebendiger Metabolismus – als ein körperliches und sinnliches Zusammenspiel, das sich zwischen Bild, Raum und Wahrnehmung entfaltet.
Der Marta-Preis ist mit 25.000 Euro dotiert und beinhaltet u.a. ein Werk, welches in die Sammlung Marta übergeht. Neu ausgerichtet und mit einer unabhängigen Fachjury wird der Preis alle zwei Jahre vergeben, um besondere künstlerische Positionen und die Erweiterung der Museumssammlung zu fördern.
Begleitend erscheint ein Katalog mit Texten von Philipp Bollmann, Kathleen Rahn und Kirsty Bell. Die Publikation versammelt über 40 Werke auf rund 200 Seiten. Konzept: Kerstin Brätsch und Dan Solbach, Grafik: Dan Solbach. In deutscher und englischer Sprache. Weitere Informationen folgen.
Termine
Fr 27. 11. 2026, 19 Uhr, Eröffnung mit Preisverleihung
Mit einer Begrüßung durch Anke Theisen, Bürgermeisterin der Hansestadt Herford. Marta-Direktorin Kathleen Rahn gibt eine Einführung in die Ausstellung, darauf folgt ein Künstlerinnengespräch mit Kerstin Brätsch. Im Anschluss findet die Preisverleihung durch Heiner Wemhöner, Vorsitzender der Wemhöner Stiftung, statt. Die Ausstellung ist ab 18 Uhr geöffnet. In der Lippold-Galerie stehen Kunstsprecher*innen bereit, das Café versorgt die Gäste mit Getränken und kleinen Speisen. Eintritt frei!
Fr, 27. 11. 2026, 16.30 Uhr, Kindervernissage
Die Kindervernissage Alles Farbe! bringt die Kinder mit ihren erwachsenen Begleitpersonen als allererste in die Ausstellung. Noch vor der offiziellen Eröffnung geht es für eine kurze Familienführung in die Lippold-Galerie. Nach dem Entdecken von Brätschs immersiver Installation aus Malerei, Skulptur und Video lädt der anschließende Workshop im Marta-Atelier zum Kreativ werden ein. Kostenfrei, die Plätze sind begrenzt. Um Anmeldung unter bildung@marta-herford.de wird gebeten.
So 28. 2., 14 Uhr, Letzte Blicke
Zur Finissage richtet Marta-Direktorin Kathleen Rahn in einem einstündigen Rundgang einen persönlichen Blick auf die Ausstellung.
Öffentliche Führungen durch die Ausstellungen
Jeden Mittwoch um 18 Uhr (Öffnungszeit des Museums mittwochs bis 20 Uhr) sowie samstags und an Sonn- und Feiertagen jeweils um 15 Uhr
Ticket 3,50 Euro zzgl. Ausstellungseintritt, ohne Anmeldung, Tickets online oder an der Museumskasse
Architekturführungen
Jeden ersten und dritten Sonntag im Monat von 14 bis 15 Uhr
Ticket 3,50 Euro zzgl. Ausstellungseintritt, ohne Anmeldung, Tickets online oder an der Museumskasse
Familienführung
Jeden vierten Sonntag im Monat von 14 bis 15 Uhr
Ticket 3,50 Euro zzgl. Ausstellungseintritt, ohne Anmeldung, Tickets online oder an der Museumskasse (Kinder bis einschließlich 14 Jahre zahlen keinen Eintritt)
Workshops für Unternehmen und Privatgruppen
Ob Geburtstag oder Teambildung: es gibt viele Anlässe für einen Workshop im Marta-Atelier. Inspiriert von der Ausstellung werden selbst künstlerische Herangehensweisen und Techniken erprobt. Termine nach Absprache
Ausstellungsinformation
Künstlerische Leitung
Kathleen Rahn (Direktorin Marta Herford)
Exponate
Rund 40 Exponate, darunter Malerei, Skulptur und Video
Ausstellungsfläche
Lippold-Galerie: ca. 350 qm
Laufzeit
28. 11. 2026 – 28. 2. 2027
Ausstellungsort
Marta Herford, Goebenstraße 2–10, D-32052 Herford
Öffnungszeiten
Di–So und an Feiertagen 11 bis 18 Uhr, Mi 11 bis 20 Uhr
am 24./ 25./ 31. 12. sowie Karfreitag geschlossen
am 26. 12. 11 bis 18 Uhr, Neujahr ab 13 Uhr geöffnet
Kontakt/Infos
www.marta-herford.de, info@marta-herford.de
Tel.: +49-5221-99 44 30-0, Fax: +49-5221-99 44 30-23
info@marta-herford.de
Marta-Partner
Marta Förderer
Hansestadt Herford, Marta Freunde und Förderer e.V.
Corporate Premium Partner
Sparkasse Herford, Wemhöner Surface Technologies GmbH & Co. KG
Corporate Partner
imos AG, inometa GmbH, Peter-Lacke GmbH, Schaper Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Gründungspartner
Das Land Nordrhein-Westfalen, Hansestadt Herford
Medien- und Werbepartner
Zeitungsverlag Neue Westfälische GmbH & Co. KG, Neue Osnabrücker Zeitung GmbH & Co. KG, fine print – digital druck GmbH, T+A elektroakustik GmbH & Co. KG
Kulturpartner
WDR 3
Marta Patronatsfonds für Neue Kunst
Archidea Immobilien-u. Projektentwicklungs GmbH & Co KG, COR Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH & Co. KG, Leo Lübke, Sparkasse Herford, Wemhöner Surface Technologies GmbH & Co. KG
Förderer für Investition und Instandhaltung
Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen