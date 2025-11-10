Autorinnenlesung und Gespräch: Carolin Würfel liest aus Ingrid Wiener und die Kunst der Befreiung
Veranstaltungshinweis
“‚Nehmen Sie Ihr Kind von der Schule, mit ihrem Aussehen hält sie die Schüler vom Lernen ab!‘ Es ist das Wien der 1960er, Ingrid Wieners Eltern folgen dem Rat des Lehrers. Doch aus einem Akt des Gehorsams wird eine Geschichte der Rebellion: Ingrid schließt sich einer Gruppe berühmter Künstler an. Nach skandalösen Protestaktionen flieht sie mit den Männern nach Berlin, wo sie das legendäre „Exil“ gründen. Ihre Küche zieht bald Stars wie David Bowie, Peter O’Toole und Max Frisch an. Wer ist diese Frau, der die Männer Platz machten in ihrer Mitte und die zugleich entschlossen ihren eigenen Weg als Künstlerin ging? Carolin Würfel lässt die außergewöhnliche Atmosphäre jener Zeit wiedererstehen und zeichnet das Porträt einer inspirierenden Frauenfigur.“(Klappentext)
Das Werk Ingrid Wieners ist so facettenreich wie ihre Persönlichkeit. In handgefertigten Gobelins und aquarellierten Traumzeichnungen verarbeitet die 83-jährige Künstlerin aus Österreich persönliche Motive aus ihrem Alltag und erforscht neue Möglichkeiten der Bildfindung. Dabei bedient sie sich mit der Weberei eines Mediums, das vermeintlich traditionell und weiblich konnotiert ist, für die Darstellung eigener Lebensrealitäten, wie etwa ihre Leidenschaft fürs Kochen oder körpereigene Röntgenaufnahmen. Unter dem Titel Einfach machen und tun umfasst die Ausstellung im Marta Herford (zu sehen bis 22. 2. 2026) ebenfalls kollaborative Arbeiten sowie musikalische Performances Ingrid Wieners.
Carolin Würfel, geboren 1986 in Leipzig, studierte Geschichte und Publizistik in Berlin und Istanbul. Sie arbeitet als freie Autorin und Journalistin, insbesondere für die Wochenzeitung DIE ZEIT. 2019 erschien „Ingrid Wiener und die Kunst der Befreiung“ als erstes von bislang drei Büchern der Autorin.
Die Lesung mit anschließendem Gespräch findet in der Lippold-Galerie umgeben von den Werken Ingrid Wieners statt. Am Büchertisch der Buchhandlung Auslese besteht im Anschluss die Möglichkeit, Bücher zu erwerben und signieren zu lassen. Die Ausstellung kann am Veranstaltungstag ab 18 Uhr mit dem Ticket zur Lesung kostenfrei vorab besichtigt werden.
Weitere Informationen unter www.marta-herford.de/kalender.