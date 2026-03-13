Zwischen Konstanz und Kreuzlingen rückt der 24h-Flohmarkt näher zusammen und bleibt grenzüberschreitend besonders
Neues Gelände, vertrautes Flohmarktgefühl, besonders verbunden
Der grenzüberschreitende Flohmarkt ist ein besonderer Treffpunkt für Einheimische, Gäste und Entdeckungsfreudige. Auf dem Veranstaltungsgelände in Konstanz auf Klein Venedig, entlang der Hafenstraße und auf der Konzilmole sowie auf Kreuzlinger Seite ab Höhe der Tennis- und Padelarena am See rückt das Flohmarktgeschehen lebendig zusammen. Die Kunstgrenze, die in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen feiert, verbindet dabei die deutsche und die schweizerische Seite. In Kreuzlingen beginnt der Flohmarkt bereits am Samstag um 14 Uhr, auf dem übrigen Gelände läuft er von Samstag, 15 Uhr, bis Sonntag, 15 Uhr.
Es stehen in Konstanz rund 720 Standflächen zur Verfügung. Alle regulären Flächen haben ein einheitliches Format von drei mal drei Metern. Damit wird die Planung übersichtlicher und die Buchung noch einfacher. Die Standplätze werden ausschließlich online vergeben.
Sondermärkte für Klein und Groß
Der Kunst- und Kreativhandwerkermarkt ist auch in diesem Jahr Teil des 24h-Flohmarkts und ergänzt das Veranstaltungserlebnis um handgemachte, kreative und besondere Entdeckungen. Der Kinderflohmarkt findet auf dem Fußballfeld auf Klein Venedig statt und schafft Raum für junge Flohmarktfreude in entspannter Atmosphäre. Dort können Kinder kindgerechte Ware auf Decken verkaufen, Standaufbauten sind hier nicht erlaubt. Ergänzt wird das Gelände durch Cateringflächen für den kulinarischen Genuss zwischendurch.
… und so funktioniert’s:
Standplätze können ausschließlich online unter www.konstanz-info.com/flohmarkt
gebucht werden. Insgesamt stehen rund 720 Standflächen zur Verfügung. Neu ist, dass ausschließlich 3 x 3 Meter große Standflächen angeboten werden. Auf dem regulären Flohmarktgelände stehen Standflächen mit Autozufahrt und Standflächen ohne Autozufahrt zur Verfügung, wobei erstmals insgesamt 150 autofreie Plätze vorgesehen sind. Für den Kunst- und Kreativhandwerkermarkt gelten gesonderte Standflächenregelungen. Für Standbetreibende gibt es außerdem die Möglichkeit, vorab einen Parkplatz auf dem BSB-Parkplatz in der Hafenstraße zu buchen. Fahrradstellplätze stehen im Stadtgarten und am Fischmarkt zur Verfügung. Auch der Auf- und Abbau ist in diesem Jahr neu organisiert und zeitlich anders getaktet; detaillierte Informationen erhalten alle Standbetreibenden rechtzeitig vor der Veranstaltung.
Tauschbörse
Für nachträgliche Standflächenwünsche oder falls die gebuchte Standfläche doch nicht genutzt werden kann, bietet die Tauschbörse auf www.flohmarkt-konstanz.de die Möglichkeit, Standflächen abzugeben oder anzufragen. Dazu Kontaktadresse und Standflächenwunsch hinterlassen und auf Tauschangebote bzw. -gesuche warten. Auf der Tauschbörse sind eine Anleitung und ein Beispieltext zu finden, die das Erstellen der Anfrage erleichtern.
Weitere Infos zu Preisen, Auf- und Abbau, Anreise und vielem mehr gibt es hier: www.konstanz-info.com/flohmarkt