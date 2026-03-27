Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1055894

Marketing und Tourismus Konstanz GmbH Obere Laube 71 78462 Konstanz, Deutschland http://www.konstanz-info.com/
Ansprechpartner:in Frau Feride Mehmetaj +49 7531 133088
Logo der Firma Marketing und Tourismus Konstanz GmbH

Zwei Städte, eine Radtour: Grenzüberschreitendes VeloPicknick Konstanz / Kreuzlingen am 26.4.

Paradiesische Radtour mit Musik, Showacts und Familienstrecke

(lifePR) (Konstanz, )
Eine frühlingsfrische Radtour für die gesamte Familie: Das grenzüberschreitende Velopicknick Konstanz / Kreuzlingen lädt am 26.4. zu einer besonderen Fahrt durch die Schwesterstädte ein. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr auf Klein Venedig, wo die Teilnehmenden von Fahnenschwingern und Fanfaren empfangen werden. Nach der Begrüßung durch den Konstanzer Oberbürgermeister Uli Burchardt und den Kreuzlinger Stadtpräsidenten Thomas Niederberger stellen sie sich auf und radeln gemeinsam, angeführt von den beiden Stadtoberhäuptern, los. Von dort führt die Tour zunächst nach Kreuzlingen. Beim Grenzübertritt zurück nach Deutschland am ehemaligen Hauptzoll sorgt der grenzenlos Rock- und Popchor für musikalische Begleitung. Anschließend geht es durch den Stadtteil Paradies – ja, den gibt es wirklich –, am Seerhein entlang und über die Laube zurück auf Klein Venedig. Dort erwarten die Teilnehmenden die Showgruppe des Tambourenvereins der Stadt Kreuzlingen, drei Sessions mit BMX-Profi Dustyn Alt, die Street Show Crew der Musikschule Kreuzlingen sowie weitere Angebote rund ums Fahrrad und Verpflegung.

Grenzenloses Radvergnügen
Beim Velopicknick sind alle eingeladen, kostenfrei einfach mal vorbeizukommen und mitzuradeln – ob mit dem Partner, der besten Freundin oder mit Bekannten aus der Region. Für Familien gibt es ab dem Grenzübertritt eine eigene Familienstrecke direkt nach Klein Venedig. Wer die komplette Tour fahren möchte, kann auf der regulären, rund zehn Kilometer langen Strecke weiter durch Konstanz radeln. Sie eignet sich für Freizeitradelnde ebenso wie für Sportliche.

Entspannter Ausklang direkt am See
Nach der Tour lädt das Velopicknick rund um Klein Venedig zum Verweilen ein. Auf dem Gelände erwarten die Teilnehmenden Stände und Angebote rund ums Fahrrad sowie kulinarische Angebote. Mit dabei sind unter anderem der MTK-Infostand, die Kreisverkehrswacht, der ADFC, der Mountainbike Club Konstanz, Rocco – der Fahrradladen, mein konrad (SWK), Zweirad Joos und das Energiemobil. Außerdem gibt es einen kostenlosen Rad-Check, bei dem Fahrräder vor Ort geprüft werden können. Ebenfalls auf dem Festplatz vertreten sind regivelo.ch mit einem Cargobike-Parcours, der Verein Fuss & Velo sowie die grosse Velobörse von VCS und GLP. So bietet das Velopicknick Raum für neue Einblicke in die Fahrradwelt der Region – grenzüberschreitend, informativ und genussvoll.

Weitere  Informationen unter: www.konstanz-info.com/velopicknick-konstanz-d-kreuzlingen-ch

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.