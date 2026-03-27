Zwei Städte, eine Radtour: Grenzüberschreitendes VeloPicknick Konstanz / Kreuzlingen am 26.4.
Paradiesische Radtour mit Musik, Showacts und Familienstrecke
Grenzenloses Radvergnügen
Beim Velopicknick sind alle eingeladen, kostenfrei einfach mal vorbeizukommen und mitzuradeln – ob mit dem Partner, der besten Freundin oder mit Bekannten aus der Region. Für Familien gibt es ab dem Grenzübertritt eine eigene Familienstrecke direkt nach Klein Venedig. Wer die komplette Tour fahren möchte, kann auf der regulären, rund zehn Kilometer langen Strecke weiter durch Konstanz radeln. Sie eignet sich für Freizeitradelnde ebenso wie für Sportliche.
Entspannter Ausklang direkt am See
Nach der Tour lädt das Velopicknick rund um Klein Venedig zum Verweilen ein. Auf dem Gelände erwarten die Teilnehmenden Stände und Angebote rund ums Fahrrad sowie kulinarische Angebote. Mit dabei sind unter anderem der MTK-Infostand, die Kreisverkehrswacht, der ADFC, der Mountainbike Club Konstanz, Rocco – der Fahrradladen, mein konrad (SWK), Zweirad Joos und das Energiemobil. Außerdem gibt es einen kostenlosen Rad-Check, bei dem Fahrräder vor Ort geprüft werden können. Ebenfalls auf dem Festplatz vertreten sind regivelo.ch mit einem Cargobike-Parcours, der Verein Fuss & Velo sowie die grosse Velobörse von VCS und GLP. So bietet das Velopicknick Raum für neue Einblicke in die Fahrradwelt der Region – grenzüberschreitend, informativ und genussvoll.
Weitere Informationen unter: www.konstanz-info.com/velopicknick-konstanz-d-kreuzlingen-ch