Willkommen im SpieleParadies: Grenzüberschreitendes Kinderfest Konstanz / Kreuzlingen lädt zum Mitmachen, Staunen und Entdecken ein
SpieleParadies D/CH: Am 12. September erwartet Familien ein kostenfreier Erlebnistag mit Mitmachaktionen, Bühnenprogramm, Kinderflohmarkt und Wasserski-Show
Spielen, basteln, ausprobieren
Vom bemalten Blumentopf bis zum selbst gestalteten Button: Das Kinderfest lädt in einem riesengroßen Garten direkt am See dazu ein, der eigenen Fantasie freien Lauf zu lassen. Kinder können unter anderem Stecklinge pflanzen, Tischlaternen gestalten, Glitzertattoos ausprobieren oder sich beim Kinderschminken verwandeln lassen. Wer lieber in Bewegung kommt, findet beim Müllabfuhr-Diplom der EBK, Torwandschießen, Hindernisparcours, Dosenwerfen, Tischtennis oder Inlinerparcours passende Angebote zum Ausprobieren.
Besondere Programmpunkte sorgen für Abwechslung: Eine Teddy-Klinik, einzigartiges Puppentheater, Musik-Quiz, Haarbänder zum Einknüpfen und Kräutersalz zum Selbermachen ergänzen das Angebot. Auf dem Kinderflohmarkt entlang des Susosteigs können Kinder ihre Schätze anbieten – ganz unkompliziert auf mitgebrachten Decken.
Für den guten Zweck
Die Sportfreunde Energie Konstanz e.V. sammeln beim Kinderfest Spenden. Der Erlös geht an das Frauen- und Kinderschutzhaus Konstanz der AWO Konstanz.
Wasserski, Löwentanz & Paradies-Inseln
Ein besonderer Moment am Wasser ist die Wasserski-Show des DSMC, die mit Tempo, Können und Bodensee-Atmosphäre für Staunen sorgt. Auf der Bühne sind unter anderem ein traditioneller chinesischer Löwentanz, Akrobatik, Kampfsport und Tanzauftritte geplant. So verbindet das Kinderfest Bewegung, Musik und gemeinsame Erlebnisse zu einem lebendigen Familientag direkt am See.
Passend zum Themenjahr „Paradies Konstanz“ lädt außerdem der Bastelwettbewerb zum Mitmachen ein: Unter dem Motto „Gestalte deine eigene Paradies-Insel!“ können Kinder ihre Ideen kreativ umsetzen. Das fertige Kunstwerk kann am Stand der MTK auf dem Kinderfest abgegeben oder bis zum 14.9.2026 im MTK-Büro (Obere Laube 71, 78462 Konstanz) eingereicht werden. Zu gewinnen gibt es tolle Preise – darunter unter anderem Kinogutscheine des CineStar Konstanz, Eintrittskarten für den Affenberg Salem, Freikarten für das SEA LIFE Konstanz, kleine Überraschungen von See U Konstanz u.v.m.
Tipp: Der Wasserbus fährt auch am Kinderfest-Tag zum Preis eines Bustickets (für Erwachsene) zwischen Bodenseeforum und Hafen. Wer mit dem Auto anreist, kann im Parkhaus Europabrücke nahe dem Anleger Bodenseeforum parken und von dort entspannt über das Wasser Richtung Innenstadt fahren mit einem einzigartigen Erlebnis für Kinder – Sightseeing während der Fahrt inklusive. Auch mit Fahrrad, Bus oder Bahn ist das Kinderfest gut erreichbar: Am Stadtgarten gibt es einen Fahrradparkplatz, mit dem Bus geht es zum Beispiel bis zur Haltestelle Konzilstraße/Theater und vom Bahnhof ist das Festgelände ebenfalls schnell zu erreichen.
Ein herzlicher Dank gilt den Unterstützern des Kinderfests: dem Medienpartner SK ONE, der Randegger Ottilien-Quelle als Partner für alkoholfreie Getränke, J&C Veranstaltungstechnik als Technikpartner sowie den Stadtwerken Konstanz, der Sparkasse Bodensee und Schwarz Außenwerbung.
Gut zu wissen
Am Infostand der MTK gibt es Kinderfundarmbänder.
Weitere Informationen unter:
www.konstanz-info.com/kinderfest