Wettbewerbsvorteil „Geschwindigkeit": Was Unternehmen von Benedikt Böhm beim 18. Konstanzer Unternehmensfrühstück lernen können

ist für Unternehmen längst mehr als ein Effizienzthema – insbesondere fürkann sie entscheidend dafür sein, wie handlungsfähig und erfolgreich sie in unsicheren Zeiten bleiben. Beim 18. Konstanzer Unternehmensfrühstück am 5. November im Bodenseeforum spricht Benedikt Böhm darüber, wie Unternehmen Tempo, Klarheit und verantwortungsvolle Entscheidungen gezielt als Wettbewerbsvorteil nutzen können. Der CEO von Lupine, Unternehmer, Extremskibergsteiger und WWF-Botschafter verbindet in seinem Vortrag „“ Erfahrungen aus extremen Höhen mit praxisnahen Impulsen für Führung, Wirtschaft und unternehmerischen Erfolg.Benedikt Böhm führt Teams durch die sogenannte Todeszone der höchsten Berge. Dort entscheiden präzise Vorbereitung, verantwortungsvolle Entscheidungen und der Mut zum Weglassen über Erfolg und Sicherheit. Beim Konstanzer Unternehmensfrühstück überträgt er diese Erfahrungen auf den Unternehmensalltag: Wie gelingt Führung, wenn Zeit und Ressourcen knapp werden? Wie lassen sich Herausforderungen in Chancen für Innovation und nachhaltigen Erfolg verwandeln? Und welchen Einfluss haben konsequentes Training, minimales Gepäck und kompromisslose Effizienz auf wirtschaftliche Entscheidungen?Als Unternehmer bringt Böhm besondere Erfahrung mit. Über 22 Jahre führte er Dynafit aus der Insolvenz zum Weltmarktführer für Skitourenausrüstung. Seine Keynotes verbinden Erfahrungen aus der Welt der höchsten Berge mit wirksamer Führung im Unternehmen – praxisnah, eindrücklich und motivierend. Zu seinen Referenzen zählen unter anderem: ARD, Banken, BMW, Boston Consulting, Hilti, IBM, OBI, Siemens, Zalando u.v.m.!Das Konstanzer Unternehmensfrühstück richtet sich an Unternehmen, Führungskräfte und Interessierte aus Konstanz und der Vierländerregion Bodensee. Neben dem Vortrag bietet der Vormittag Raum für ein hochwertiges Frühstück, gezieltes Netzwerken und Unternehmens-Speed-Dating. So entstehen neue Kontakte, bestehende Geschäftsbeziehungen werden vertieft und aktuelle Impulse für die eigene Geschäftstätigkeit mitgenommen.Der Check-in und das Frühstücksbuffet beginnen um 7 Uhr, die Begrüßung folgt um 8 Uhr. Um 8.15 Uhr startet der Vortrag von Benedikt Böhm. Ab 9.15 Uhr stehen Netzwerken, Frühstücken und Unternehmens-Speed-Dating im Mittelpunkt. Das offizielle Ende ist für 10.15 Uhr vorgesehen, anschließend klingt die Veranstaltung aus.Eine Anmeldung ist erforderlich. Tickets sind aktuell in Ticketphase zwei von drei für 69,95 Euro erhältlich. Die Anzahl der Plätze ist limitiert.Weitere Informationen und Anmeldung:Die Veranstaltung wird gemeinsam von der Marketing und Tourismus Konstanz GmbH und der Wirtschaftsförderung der Stadt Konstanz realisiert. Ein besonderer Dank gilt den Sponsoren Thum & Partner, Südstern Bölle, Auktionshaus Karrenbauer, GYV und Sparkasse Bodensee.