Wellness, Genuss und Zweisamkeit zum Valentinstag in Konstanz
Zahlreiche Wohlfühloasen laden zum Abschalten ein. Die Bodensee-Therme Konstanz überzeugt mit Thermalbecken, großzügiger Saunalandschaft, Ruhebereichen und Massageangeboten mit Seeblick. Ergänzt wird das Angebot durch besondere WellnessParadiese wie salt’z – Salzgrotte Konstanz sowie durch das Hotel 47°, dessen suite4spa mit zwei Saunen, Dampfbad, großzügigem Ruhebereich und vielfältigem Behandlungsangebot zur entspannten Auszeit am Bodensee beiträgt.
Liebe geht durch den Magen
Am Valentinstag verwöhnen Konstanzer Cafés, Restaurants und Hotels ihre Gäste mit süßen wie herzhaften Leckereien, feinen Menüs und liebevoll kreierten Genussmomenten – vom ausgedehnten Frühstück über hausgemachte Köstlichkeiten bis hin zu mehrgängigen Candle-Light-Dinnern.
Tipp 1: Zahlreiche Restaurants überraschen mit neuen Speisekarten – darunter auch die Brasserie Colette.
Tipp 2: Valentinstag verlängern
Den Valentinstag verlängern und extraviel Gemeinsamzeit verbringen: Die Aktion Shopping mit dem Lieblingsmenschen macht es bis 31. März möglich. Übernachten in Konstanzer Hotels verbindet sich dabei mit attraktiven Shopping- und Genussvorteilen in der Stadt.
Tipp 3: Eine besondere Fahrt mit dem Riesenrad genießen – SinnesImpulse und besondere Fotomotive inklusive.
Im Paradies Konstanz entstehen die schönsten Valentinsmomente – Highlights entdecken, die passende Pärchenauszeit planen und vor Ort genießen.
Valentinstags-Highlights in Konstanz (Auswahl)
• Insel Mainau: Pop-up-Restaurant im Schloss mit romantischem Valentinstags-Dinner
• Landgasthof Kreuz: Valentinstagsmenü, optional mit Übernachtungsarrangement
• Glorious Bastard: Bei Bestellung von zwei Steak Frites „Butcher Style“ gibt es eine Flasche Rot- oder Weißwein dazu
• Hotel Viva Sky: „Let me be Your Valentine“ mit Themenzimmer & Frühstück
• Hampton by Hilton Konstanz: Kurzurlaubs-Package mit Genuss-Extras
• Ko’Ono Hotel: Valentinstags-Arrangement mit Candle Light Dinner, Sauna & Massagevorteilen
• Hotel Volapük: Exklusives Valentinstags-Arrangement mit Candle-Light-Dinner, Sekt, Bademänteln sowie frühem Check-in und spätem Check-out
Weitere Infos und Aktionen zum Tag der Liebe gibt es unter www.konstanz-info.com/valentinstag