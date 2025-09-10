Verkaufsoffener Sonntag mit Eröffnung des Bahnhofplatzes und Bio-Markt Shopping-Paradies, regionale Genüsse und ein neu gestalteter Bahnhofsvorplatz laden zum Entdecken ein
ShoppingGenuss, SinnesImpulse & Verkaufsoffener Sonntag
Mit über 400 Einzelhandelsgeschäften und dem LAGO als attraktivstem Shopping-Center am Bodensee läd die StadtSchönheit Konstanz ein, durch die romantischen Gässchen zu schlendern und dabei die attraktive Auswahl an Shopping-Ideen zu entdecken. Von den neuen Herbst- & Winterkollektionen über inspirierende Dekorations- & Designideen bis hin zu aktuellen Trends und Geschenk-Tipps: In kleinen, inhabergeführten Boutiquen, Sport-, Bekleidungs-, Schmuck- und Schuhgeschäften sowie großen Markenhäusern ist für jeden Geschmack etwas dabei. Abgerundet wird der Verkaufsoffene Sonntag durch ein facettenreiches Gastronomieangebot an verschiedenen Orten der Innenstadt.
Geschichtsinteressierte haben bei kostenfreien Führungen in den Stadttürmen die Gelegenheit, Einblicke in die Vergangenheit der Stadt zu erhalten: Der Pulverturm ist zur Besichtigung von 12 bis 17 Uhr geöffnet, im Schnetztor finden von 13 bis 17 Uhr stündlich Führungen statt (letzte Führung: 16 Uhr) und der Rheintorturm inklusive Fasnachtsmuseum öffnet von 14 bis 17 Uhr. Auf dem Augustinerplatz präsentieren sich verschiedene Vereine mit spannenden Mitmachaktionen.
Besonderes Highlight: Die feierliche Eröffnung des Bahnhofplatzes
Nach umfassender Neugestaltung wird die zentrale Verkehrs- und Begegnungsader offiziell eingeweiht. Gäste und Einheimische können sich künftig über einen modernisierten Platz freuen, von dem aus sie zuverlässig die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen können. Auch die direkt am Bahnhof gelegene Tourist-Information ist in diesem Zuge noch besser erreichbar. Die Eröffnung startet gegen 10.30 Uhr. Offizielle Ansprachen werden gehalten und eine Live-Band sorgt für musikalische Begleitung. Danach wird es ein buntes Programm geben – unter anderem mit der Konstanz Bar vor Ort.
Tipp: Kostenlose Stadtführungen
Im Rahmen des Verkaufsoffenen Sonntags gibt es die Möglichkeit, eine Auswahl des großen Stadtführungsangebots kostenlos zu entdecken und Konstanz aus neuen, historischen Perspektiven kennenzulernen.
Dieses Jahr gibt es folgende Touren:
14 Uhr: Konstanz in Kürze
15 Uhr: Geheimnisse der Niederburg
16 Uhr: Die Pest in Konstanz
Treffpunkt ist vor dem Münster Hauptportal, Dauer jeweils 1 Stunde. Maximal 25 Personen pro Führung, Anmeldung in der Tourist-Info erforderlich.
NATÜRlich Konstanz: Bio-Markt
Am 12. Oktober 2025 findet auf der Konzilmole der beliebte Konstanzer Bio-Markt statt: Von 12 bis 18 Uhr präsentieren rund 20 Stände saisonale und regionale Bio-Produkte. Besucher:innen können die Menschen hinter den Produkten kennenlernen und verschiedene Köstlichkeiten probieren. Kulinarischer Höhepunkt ist die Käse-Wein-Verkostung der Demeter-Weine von Riegel Bioweine mit handwerklich hergestelltem Käse der Hofgemeinschaft Heggelbach, Gewinner des Bundeswettbewerbs Ökologischer Landbau 2025. Beim Pilz-Workshop von Fungi Feeds lernen die Teilnehmer:innen, Holzstämme zu beimpfen und eigene Pilze zu züchten. Außerdem gibt es beim Bio-Markt-Quiz leckere Preise zu gewinnen.
Die Marketing & Tourismus Konstanz GmbH (MTK) organisiert den Verkaufsoffenen Sonntag gemeinsam mit dem Treffpunkt Konstanz e. V., die Eröffnung des Bahnhofplatzes zusammen mit der Stadt Konstanz und den Bio-Markt in Kooperation mit der Bio-Musterregion Bodensee.
Weitere Infos und das gesamte Programm: https://www.konstanz-info.com/erleben-entdecken/shopping/verkaufsoffener-sonntag