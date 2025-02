Vegetarisch durch den Frühling: VeggieWochen in Konstanz & am westlichen Bodensee

Frisches Gemüse von der Insel Reichenau, raffinierte Frühlingsmenüs und kreative Neukreationen: Mit den VeggieWochen startet der Genussfahrplan 2025. Vomhaben Genießer:innen die Möglichkeit, rund um den westlichen Bodensee vegetarische und vegane Kreationen zu testen. In insgesamt 16 teilnehmenden Restaurants, eines davon in Konstanz, gibt es eine facettenreiche Auswahl an kreativen Gerichten aus knackig-frischen, regionalen Zutaten.In der StadtSchönheit Konstanz lädt das Suppengrün soup & salad bar zu wärmenden, vegetarischen Suppen ein, die nicht nur an kalten Tagen ein Genuss sind. Mit frischen, regionalen Zutaten zeigt das Suppengrün, wie vielseitig und schmackhaft vegetarische Küche sein kann – hier findet jeder Löffel den Weg ins Herz.Neben dem kulinarischen Jahresfahrplan hält Konstanz das gesamte Jahr über GenussTouren für alle Sinne bereit: Stadtrundgänge mit Kellerführungen und Weinprobe, Weintouren inklusive Verkostung, verführerische Eiskurse, Biertastings und Kneipentouren. Informationen gibt es unter www.konstanz-info.com/erlebnisse Die Konstanzer Wochenmärkte bieten eine vielseitige Auswahl an hochwertigen Frischeprodukten direkt von den Gemüsefeldern, Obstwiesen und Äckern der Region – exzellente Inspirationen für gemeinsames Entdecken, Kochen und Genießen.Genießen und Gewinnen. Einfach bei einem der teilnehmenden Restaurants VeggieMenüs und -Gerichte genießen oder an einer Veranstaltung teilnehmen, den QR-Code auf der VeggieWochen-Speisekarte des jeweiligen Restaurants oder den Aufstellern der Veranstaltungen scannen und am Gewinnspiel teilnehmen. Unter allen Teilnehmer:innen werden Top-Preise verlost wie beispielsweise Gastronomiegutscheine oder Schlemmermenüs.Infos zu den Konstanzer Restaurants gibt es auf www.konstanz-info.com/kulinarischer-fahrplan Alle weiteren Informationen zu den VeggieWochen gibt es auf www.bodenseewest.eu/veggiewochen