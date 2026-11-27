Internationale Stars, faszinierende 360°-Erlebnisse und legendäre Events: 2027 verbindet die größte Stadt am Bodensee ein außergewöhnlich hochkarätiges Konzertprogramm mit kulturellen Höhepunkten und beliebten Traditionen. Zwischen malerischen Altstadtgassen, lebendigem Hafen, anregender Gastronomie und entspannender Natur entstehen das gesamte Jahr über Anlässe für eine paradiesische Auszeit in Konstanz.Rock, Pop, Schlager und Hip-Hop: Konstanz freut sich auf einen außergewöhnlichen Konzertsommer. Im Juni treten PUR (25.6.), Die Fantastischen Vier (26.6.) und Weltstar Sting (27.6.) auf. Im Juli folgen Roland Kaiser (3.7.), Die Toten Hosen (7.7.), Sarah Connor (23.7.) und Toto (24.7.). Vom 22.8. bis 4.9. sorgen die Mainau Open Airs für weitere Musikmomente unter freiem Himmel – unter anderem mit Beatrice Egli am 27.8. und Michael Schulte am 29.8.Die Festivalsaison verspricht ebenfalls besondere Musikmomente: Das Open See Festival vom 14. bis 16. Mai, das Campus Festival am 28. und 29. Mai, das GuteZeit Festival am 23. und 24. Juli sowie das Konstanzer Musikfestival mit Klassik und Jazz ergänzen das Programm. Die Bodensee Philharmonie und weitere Kulturveranstalter wie das Theater sorgen zudem ganzjährig für musikalische Erlebnisse.Vom 20. Februar bis 23. März verwandelt die immersive Lightshow GENESIS das Konstanzer Münster erstmals in eine verzaubernde Welt aus großflächigen Projektionen, Farben und Musik. Die historische Architektur wird dabei Teil einer künstlerischen Inszenierung der Schöpfungsgeschichte.Den Besuch mit einer Stadtführung durch die Altstadt, einem Restaurantbesuch oder einem Abend in einer traditionellen Weinstube verbinden.Das monumentale Panorama Konstanz lädt ganzjährig zu einer Zeitreise ein. Im Inneren des rund 50 Meter hohen Baus macht ein riesiges historisches 360°-Wimmelbild von Yadegar Asisi die Konzilszeit von 1414 bis 1418 erlebbar. Für 2027 ist zudem die Eröffnung der öffentlich zugänglichen Rooftop-Terrasse mit Gastronomie geplant – mit Rundumblick über Seerhein, Altstadt, Bodensee und Alpenpanorama. Spektakuläre Fotomotive inklusive.Wer anschließend die historischen Originalschauplätze entdecken möchte, kann die Stadtführung „Konzilgeschichten“ besuchen oder im Rosgartenmuseum die reich bebilderte Richental-Chronik kennenlernen.Vom 20. bis 23. Mai bringt die Internationale Bodenseewoche Segelregatten und südliches Flair an den Konstanzer Hafen. Am 23. Mai laden außerdem die Geschäfte zum ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres ein.Im Sommer folgen das Konstanzer Weinfest (28.–31.7.) mit regionalen Weinen und Live-Musik, das Stadtgartenfest (11.–13.8.) und das Seenachtfest am 14. August. Weitere beliebte Veranstaltungen sind die monatlichen Gassenfreitage, das Staader Hafenfest, die Mainau Open Airs sowie das grenzüberschreitende Kinderfest am 11. September.Von März bis Juli sowie von September bis Dezember verschönert die beliebte Afterwork-Reihe einmal im Monat den Feierabend. Mit dabei sind bekannte Lieblingsorte wie die Konstanzer Türme, die Niederburg und die Zollernstraße sowie neue Stationen, darunter das Theater Konstanz beim Münsterplatz Open Air.Beim Münsterplatz Open Air präsentiert das Theater Konstanz ab 19. Juni das Freilichtspektakel „Die Zauberflöte“ – Mozarts Oper trifft auf Pop unter freiem Himmel vor dem historischen Münster.2027 erweitern gleich mehrere neue Stadtführungen und Erlebnisse das Konstanzer Angebot: Die Führung „Nah dran am Nachbarn. D und CH: Ein Stadtspaziergang“ beleuchtet die besondere Verbindung zwischen Konstanz und Kreuzlingen. Bei „Kreativzeit mit Ton“ gestalten Teilnehmende ihr eigenes Kunstwerk, während die neue Imperia-Ausfahrt mit Annie Lenk zu einer besonderen Tour auf dem Bodensee einlädt.Am 10. Oktober verbindet der zweite verkaufsoffene Sonntag Shopping mit dem beliebten Bio-Markt. Der 48. Konstanzer Jazzherbst (27.–30.10.) setzt musikalische Akzente, während die Erlebnis-Tour „Goldener Herbst – mit Schiff & Nachtwächter“ Stadtgeschichte und Schifffahrt verbindet.Den Jahresabschluss gestalten der Weihnachtsmarkt am See, der Christmas Garden Insel Mainau sowie zahlreiche Advents- und Silvesterveranstaltungen. Auch eine große Lasershow zum Jahreswechsel ist erneut geplant.- 3.–10.2.: 100 Jahre Stadtbus Konstanz – Jubiläumsprogramm- 4.–10.2.: Konstanzer Fasnacht mit Schmotzigem Dunschtig und großem Fasnachtsumzug- 20.2.–23.3.: GENESIS im Konstanzer Münster- 20.3.–9.5.: Orchideenschau auf der Insel Mainau- 8.–18.4.: 40. Queergestreift Filmfestival- 17.–18.4.: Kunst- und Designmarkt- 24.4.: Yippie! Kindercomic Festival- 14.–16.5.: Open See Festival- 20.–23.5.: Internationale Bodenseewoche (geplant)- 23.5.: Verkaufsoffener Sonntag- 28.–29.5.: Campus FestivalIm Frühjahr die wiedereröffnete spektakuläre Marienschlucht mit ihrem Panoramasteg entdecken oder durch die blühenden Gärten der Insel Mainau spazieren.- 4.–6.6.: ARTe Kunstmesse- 11.–19.6.: Sommertheater der Narrengesellschaft Niederburg- Ab 19.6.: Münsterplatz Open Air – „Die Zauberflöte“ des Theater Konstanz- 25.6.: PUR- 26.6.: Die Fantastischen Vier- 27.6.: Sting- 3.7.: Roland Kaiser- 7.7.: Die Toten Hosen- 6.7.–11.8.: Zebra Kino Open Air- Juli: Konstanzer Musikfestival- 23.7.: Sarah Connor- 23.–24.7.: GuteZeit Festival- 24.7.: Toto- 28.–31.7.: Konstanzer Weinfest- 4.–8.8.: Filmnächte Insel Mainau- 11.–13.8.: Stadtgartenfest- 14.8.: Seenachtfest- 19.–22.8.: Staader Hafenfest- 22.8.–4.9.: Mainau Open Airs, darunter:27.8.: Beatrice Egli29.8.: Michael Schulte- Mai–Oktober: Gassenfreitag an jedem ersten Freitag im MonatDen Konzert- oder Festivalbesuch mit einer Schifffahrt auf dem Bodensee, einem Ausflug ins SEA LiFE oder einer Fahrt im Riesenrad am Hafen verbinden.- 11.9.: Grenzüberschreitendes Kinderfest Konstanz / Kreuzlingen- 23.–26.9.: Suserfest- 10.10.: Verkaufsoffener Sonntag mit Bio-Markt- Oktober/November: „Goldener Herbst – Tour mit Schiff & Nachtwächter“- 27.–30.10.: 48. Konstanzer Jazzherbst- Ab November: Weihnachtsmarkt am See- Ab 19.11.: Christmas Garden Insel Mainau- 12.–13.12.: Lucia-Fest auf der Insel Mainau- 31.12.: Silvester mit Konzerten, Galas, Partys und geplanter LasershowHerbstliche Wanderungen auf dem Premiumwanderweg SeeGang, Wellness in der Bodensee-Therme oder ein Shoppingtag mit dem Lieblingsmenschen ergänzen den Kultur- und Genussurlaub.Diese Übersicht ist eine Auswahl. Termine und Programme können sich ändern.Weitere Informationen, aktuelle Veranstaltungstermine und Ausflugstipps unter: