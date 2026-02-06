Start der Campingsaison in Konstanz: SinnesImpulse im Paradies am Bodensee erleben
Zwei Campingplätze, ein Paradies: naturnah, familienfreundlich und urban angebunden
Familienfreundlicher CampingSpaß & GlücksMomente
Direkt am Wasser, an einem der schönsten Naturstrandbäder am Bodensee, liegt der familienfreundliche Vier-Sterne-Campingplatz Klausenhorn – ein CampingParadies für Groß und Klein. Die weitläufige Anlage bietet Platz für rund 240 Wohnmobil- und Zeltplätze, ein modernes Sanitärgebäude sowie einen Campingkiosk mit Foodtruck und leckeren kulinarischen Angeboten. Für zusätzlichen Komfort steht den Gästen ein Camping-Butler zur hygienischen Reinigung der Chemietoiletten-Kassetten zur Verfügung.
Das beliebte Unterhaltungs- und Ferienprogramm sorgt auf dem Campingplatz Klausenhorn für besondere GlücksMomente: Gemütliche Konzerte und Veranstaltungen begeistern Gäste wie Einheimische, der Bauernhock mit regionalem Markt verwöhnt mit Kulinarik aus der Region. In den Pfingstferien lädt der Mitmach-Zirkus Papperlapapp Kinder zum Jonglieren, Einradfahren und Diabolo-Spielen ein. Während der baden-württembergischen Sommerferien bietet die Campingkirche Bastelangebote, gemeinsames Singen und Kindergottesdienste. Weitere Informationen unter www.camping-klausenhorn.de
Info: Ein Storchenpaar liebt diesen Campingplatz und ist regelmäßig Gast. Sehenswert und immer ein Fotomotiv!
Glamping & Zelten mit Blick auf die Blumeninsel Mainau
Der Naturcampingplatz Litzelstetten-Mainau begeistert mit seiner idyllischen Lage im Grünen, dem spektakulären Blick auf die Blumeninsel Mainau und das Alpenpanorama. Die Übernachtungsmöglichkeiten reichen von der klassischen Zeltwiese über Stellplätze für Campervans (max. 6 Meter) bis hin zu fünf komfortablen Glampingzelten für Campingurlaub mit einer Prise Luxus.
Im platzeigenen Bistro erleben Camping-Gäste kulinarische Genussmomente mit regionalem Bezug. Dank der direkten Lage am Bodensee-Radweg ist der Platz ideal für einen aktiven Urlaub mit dem Fahrrad. Alle Informationen unter www.naturcamping-mainau.de.
Übrigens: Gäste des Naturcampingplatzes Litzelstetten-Mainau können an allen Angeboten des Campingplatzes Klausenhorn teilnehmen.
Info: Mit jeweils 30 Wohnmobil- und Zeltplätzen klein, fein und direkt am Wasser gelegen. Ideal für Naturliebhaber, Wassersportler und Genießer.
Ein Jahr voller Highlights: Campingtrip ins Paradies Konstanz lohnt sich 2026 besonders
Ein Campingurlaub nach Konstanz lohnt sich 2026 besonders, denn Natur und Stadt halten neue Angebote sowie beliebte Veranstaltungen bereit. Mit dem einzigartigen Asisi-Panorama und der wieder zugänglichen Marienschlucht kommen im Frühjahr zwei neue Erlebnis-Highlights hinzu. Einmalige Events wie das Landesturnfest und Klassiker wie das Campus Festival, die Internationale Bodenseewoche, das Konstanzer Weinfest oder das Seenachtfest verbinden CampingGenuss mit Kultur, Bewegung und sommerlichem Bodensee-Feeling.
Tipp 1: Den Campingplatz schon vor dem Urlaub erkunden – der 360-Grad-Rundgang macht’s möglich. Einfach online reinklicken, den Platz entdecken und entspannt ankommen:
www.naturcamping-mainau.de/platzplan-rundgang
Tipp 2: Beide Campingplätze sind ECOCAMPING-zertifiziert und mit dem EU Ecolabel ausgezeichnet – für nachhaltigen Urlaub im Natur- und StadtParadies.