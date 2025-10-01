Stadtführungen im November in Konstanz

Buchungsseite aufrufen: www.konstanz-info.com/planen-buchen/stadtfuehrungen/oeffentliche-stadtfuehrungen Datum oder Zeitraum eingeben. Vielfalt entdecken und Auswahl treffen.

Neben Klassikern wie dem „Nachtwächterrundgang“ und „Gegenwart der Vergangenheit“ bietet Konstanz im November spannende Themenführungen an, die die Besonderheiten der Saison aufgreifen. So können Interessierte nicht nur in die Geschichte der Stadt eintauchen, sondern auch lokale Bräuche und Traditionen entdecken – von Fasnacht über Heimatgeschichten bis hin zu weihnachtlichem Zauber.Ho Narro! Konstanz & die FasnachtBlätzlebuebe, Häs, Schmotziger Dunschtig u.v.m.: Die traditionsreiche Konstanzer Fasnacht begeistert seit Jahrhunderten Jung und Alt. Sie ist überall präsent – in Häusern, auf Plätzen, in Gassen. Was genau dahinter steckt, wie sich die Fasnacht vom Mittelalter bis in die Neuzeit entwickelt hat und welche Besonderheiten es gibt, erfahren Teilnehmer:innen auf dieser närrisch-informativen Tour durch Konstanz für Groß und Klein – passend zum Fasnachtsauftakt am 10. und 11. November.Konschtanz für KonschtanzerWer Konstanz kennt und glaubt, schon alles über die Stadt zu wissen, wird hier überrascht: Diese Führung führt an Orte abseits der berühmten Sehenswürdigkeiten und rückt weniger bekannte Geschichten in den Mittelpunkt. Selbst Ur-Konschtanzer:innen lernen Neues über ihre Heimat – und erleben die eine oder andere unerwartete Anekdote. Auf dem Programm am 2. November.Weihnachtszauber in KonstanzDie Weihnachtszeit in Konstanz erleben: Mit dem Kaufmannspaar tauchen Interessierte ein in weihnachtliche Traditionen, Speisen, Geheimnisse u.v.m. Weihnachtsbaum, Adventskranz, Christstollen und viele weitere Bräuche werden lebendig erklärt. Vom Weihnachtsmann über das Heidentum bis zu beliebten Leckereien verraten die beiden zahlreiche Geschichten rund um die Festtage – stimmungsvoll zur Einstimmung auf den Advent am 30. November.Neben den thematischen Spezialführungen sind natürlich auch die beliebten Klassiker im Programm: Insgesamt laden 18 verschiedene Führungsthemen im November dazu ein, das EntdeckerParadies Konstanz aus unterschiedlichsten Perspektiven zu erkunden. Ob saisonal, themenspezifisch oder klassisch – im November zeigt sich die Stadt von ihren vielen faszinierenden Seiten und überrascht selbst echte Konstanzer:innen mit neuen Blickwinkeln.So einfach geht’s: