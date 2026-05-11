Stadtführungen im Juni in Konstanz: neue Perspektiven auf Paradies, StadtDetails und WasserGeschichte
EntdeckerParadies Konstanz: Im Frühsommer die StadtSchönheit neu erleben
Ein Blick nach oben – Erker, Bilder & Skulpturen
4.6. um 16 Uhr
Wer in Konstanz unterwegs ist, für den lohnt es sich, den Blick zu heben. Denn über Konstanz’ Köpfen verstecken sich Erker, Figuren und alte Zeichen, die Geschichte(n) erzählen. Diese Führung lädt dazu ein, Konstanz aus einer neuen Perspektive zu erleben – überraschend, lebendig und voller Details, die sonst verborgen bleiben.
Der Konstanzer Stadtteil Paradies
19.6. um 17 Uhr
Nomen est omen: Konstanz ist nicht nur ein Paradies, sondern hat sogar ein gleichnamiges Viertel! Dieses erste Erweiterungsgebiet der mittelalterlichen Stadt bietet eine erstaunliche Bandbreite an Themen: städtische Institutionen wie Gas- und E-Werk, Schulen, sozialer Wohnungsbau, gründerzeitliche Blockbauten, ehemalige kleine Geschäfte und Quartierskneipen. Bei dieser unterhaltsamen Führung erfahren die Teilnehmer:innen, wie die Stadt im 19. und 20. Jahrhundert über ihre mittelalterliche Grenzen gewachsen ist.
Stadt – See – Fluss: Konstanz & das Wasser
28.6. um 10.30 Uhr
Konstanz zwischen See und Rhein erzählt seine Geschichte im Spiegel des Wassers. Seit über 2000 Jahren prägt das Leben am Ufer die Stadt – von römischen Häfen über die Fischerei bis heute. Die Führung zeigt, wie das Wasser Stadtbild, Handel, Handwerk und Kultur prägte: Historie mit Tiefgang – und garantiert nicht trocken.
Stadtführungen im Juni
Im Juni bietet Konstanz insgesamt 18 unterschiedliche Stadtführungsthemen. Neben den drei vorgestellten Führungen stehen zahlreiche weitere Rundgänge auf dem Programm, die historische, kulturelle und besondere Perspektiven auf die Stadt eröffnen. Einige Führungen finden mehrfach im Monat statt und laden Einheimische wie Gäste dazu ein, Konstanz immer wieder neu zu entdecken.
So einfach geht’s:
1. Buchungsseite aufrufen: https://konstanz-booking.inet-mainz.de/
2. Datum oder Zeitraum eingeben.
3. Vielfalt entdecken und Auswahl treffen.