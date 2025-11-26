Silvester-Highlights in Konstanz

Silvesterevents in Konstanz
Zum Jahresausklang erwarten Genießer festliche Menüs und außergewöhliche Kreationen. Besondere Angebote bieten beispielsweise das Konzil mit der Glühwein-Lounge, das Ko’Ono, die Hafenmeisterei, die Brasserie Colette, das Romantikhotel Barbarossa, das RIVA Seerestaurant sowie das Steigenberger Inselhotel.
Wer den Jahreswechsel lieber tanzend begrüßt, darf sich auf ein vielseitiges Partyprogramm freuen: Auf der MS Kreuzlingen steigt in diesem Jahr die große Silvesterparty auf dem See, während im Steg 4 direkt am Wasser gefeiert wird. Die Kantine, das Il Boccone u.v.m. sorgen zudem mit ihrer individuellen Atmosphäre für eine energiegeladene Partynacht.
Ein weiteres Highlight des Abends ist die geplante große Lasershow auf der Marktstätte, die den historischen Stadtkern in ein farbenreiches Lichterlebnis verwandelt und den perfekten Rahmen für den gemeinsamen Countdown bildet – gleichzeitig reduziert sie die Böllerei in der Altstadt und sorgt für einen stimmungsvollen Start ins neue Jahr. Es sind zwei Shows geplant: die Lasershow um 22.30 Uhr ideal für Familien und die große Lasershow mit Countdown um 24 Uhr.
Wer über Silvester einen Ausflug nach Konstanz plant, wird ebenfalls fündig, z.B.: Ein Rundum-Paket bietet zum Beispiel das Silvester-Arrangement des Romantikhotels Barbarossa (29.12.–01.01. oder 30.12.–02.01.). Enthalten sind drei Übernachtungen, Frühstück, ein Käsefondue, das festliche Silvestermenü, der Eintritt in die Therme Konstanz inklusive Sauna, der Besuch im Bodensee Center Wellness, ein Glühweinempfang und vieles mehr.
Nach dem Jahreswechsel empfiehlt sich außerdem ein Besuch im SEALIFE, der Therme oder eine Fahrt mit dem Riesenrad für einen besonderen Ausblick ins neue Jahr.
Winter-, Neujahrs- und Silvester-Highlights im Überblick
Essen & Trinken an Silvester (31.12.), u.a.:
- Silvesterball im Steigenberger Inselhotel
- Silvesterbuffet im Ko’Ono
- Silvestermenü in der Hafenmeisterei
- Silvestermenü im Romantikhotel Barbarossa
- Silvestermenü in der Brasserie Colette
- Silvester-5-Gang-Menü im RIVA Seerestaurant
- Konzil mit der Glühwein-Lounge
- Silvestermenü im Goia
- Dinner-Abend im Restaurant Waldhaus Jakob
- Silvestermenü im Villiagio
- Neujahrsbrunch auf der Insel Mainau
- Silvesterparty auf der MS Kreuzlingen
- Silvesterparty im Steg 4
- Silvesterparty in der Kantine Konstanz
- Silvester im il Boccone
- Silvesterparty im Grey
- winterliche Stadtführungen
- Christmas Garden auf der Insel Mainau (18.11.–5.1.)
- Silvester-Konzert der Münstermusik Konstanz (31.12.)
- Silvesterkonzert in der St. Gebhardskirche (31.12.)
- Silvester-Aufführungen im Stadttheater Konstanz (31.12.)
- Neujahrskonzert der Bodensee Philharmonie (5.1., Konzil)
- Shopping mit dem Lieblingsmenschen (bis 31.03.2026)
- Konstanzer Winterspezial (bis 17.03.2026)
- Silvester-Package des Romantikhotels Barbarossa