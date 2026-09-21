Shopping, Turmhopping, Rosenbrunnen & Me(e)hr: Verkaufsoffener Sonntag mit Bio- und Regionalmarkt in Konstanz
Neu eröffnetes Panorama Konstanz: Weltgeschichte, Wasserbus & Stadtbummel
Monumental, bunt, schillernd und spektakulär: Das neu eröffnete Panorama Konstanz nahe dem Bodenseeforum bringt die Konzilszeit von 1414 bis 1418 zurück an den Ort, an dem Weltgeschichte geschrieben wurde. In dem rund 50 Meter hohen Bau lässt Yadegar Asisi auf mehr als 3.200 Quadratmetern Bildfläche das mittelalterliche Konstanz im 360°-Wimmelbild lebendig werden. Ideal für den Verkaufsoffenen Sonntag: Erst im Parkhaus Europabrücke parken und das Panorama besuchen, dann mit dem Wasserbus vom Bodenseeforum zum Hafen fahren. Von dort geht es über den Bio- & Regionalmarkt auf der Konzil-Mole und im Stadtgarten weiter in die Innenstadt.
Weitere Infos:
www.konstanz-info.com/panorama-konstanz
www.wasserbus-konstanz.de
Herbstshopping mit kurzen Wegen
Ob neue Lieblingsjacke, hochwertige Schuhe, Schmuck, Sportartikel, Wohnaccessoires oder Geschenkideen: Der Verkaufsoffene Sonntag bietet Gelegenheit, die neuen Herbst- und Winterkollektionen in entspannter Atmosphäre zu entdecken. Kleine Boutiquen, inhabergeführte Fachgeschäfte, bekannte Marken, die GALERIA und das LAGO Shopping-Center liegen nah beieinander – ideal für alle, die gerne bummeln, vergleichen und persönliche Beratung schätzen.
Dazwischen bleibt Zeit für genussvolle Pausen: ein Cappuccino in der Altstadt, ein Pumpkin Spice Latte unterwegs, frische Maroni auf der Marktstätte oder später ein Essen in einem der Restaurants in der Innenstadt. Ergänzende Angebote wie Grillstände, Süßwaren, Crêpes, Getränke, Kinderaktionen und Verkehrsprävention rund um E-Scooter und Co. begleiten den Tag an verschiedenen Orten in der Stadt. Auf der Marktstätte verwandeln rund 800 Rosen den Kaiserbrunnen in einen farbenfrohen Blickfang – gestaltet in Kooperation mit Blumen Peter Konstanz.
Bio- & Regionalmarkt: direkt vom Erzeuger
Wer den Einkaufssonntag mit regionalem Genuss verbinden möchte, findet beim Konstanzer Bio- & Regionalmarkt auf der Konzil-Mole und im Stadtgarten eine große Auswahl an ökologischen Lebensmitteln und Spezialitäten aus der Bodenseeregion. Der Bio-Markt wird in Kooperation mit der Bio-Musterregion Bodensee organisiert. Von frischem Gemüse über Käse, Wein, Backwaren, Honig, Feinkost, Öle und Schafmilchprodukte bis zu Fleisch- und Wurstwaren reicht das Angebot. Im persönlichen Gespräch erfahren Besuchende mehr über Herkunft, Herstellung und die Menschen hinter den Produkten.
Mit dabei sind unter anderem WIR. Bio Power Bodensee, Hofkäserei Heggelbach, Riegel Bioweine, Leinkraft Bodensee, Streuobstmosterei Stahringen, Bäckerei Ruß x HegauKorn, Bodenseeimkerei zum Honigschlecker, Eugens & Maarons Bio Patisserie, Wegwarte Naturkost, Taisersdorfer Schafhof, Moosfeld Gemüse GmbH, Hofspezialitäten Lojdl und die Initiative Saatgutbildung e. V.
StadtGeschichte(n) entdecken: kostenfreie Stadtführungen
Abseits der Einkaufsstraßen eröffnet der Verkaufsoffene Sonntag besondere Einblicke: Drei kostenlose Stadtführungen zeigen die Stadt aus unterschiedlichen Perspektiven. Die Führungen sind nicht online buchbar, sondern nur mit Voranmeldung in der Tourist-Information möglich. Die maximale Teilnehmendenzahl liegt bei 25 Personen pro Führung.
14 Uhr: „Konstanz in Kürze“, Treffpunkt: Hauptportal des Münsters
15 Uhr: „Ein Blick nach oben“, Treffpunkt: Hauptportal des Münsters
16 Uhr: „Der Konstanzer Stadtteil Paradies“, Treffpunkt: vor der Lutherkirche
Hoch hinaus geht es bei den historischen Stadttürmen: Das Schnetztor ist von 13 bis 17 Uhr geöffnet; Führungen starten stündlich um 13, 14, 15 und 16 Uhr. Der Rheintorturm öffnet von 14 bis 17 Uhr und bietet Zugang zum Fasnachtsmuseum. Im Pulverturm lädt die Narrengesellschaft Niederburg von 12 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür ein – mit Kuchenbuffet, Kaffee, Erfrischungsgetränken und Würstchen vom Grill. Um 12.30 Uhr führt Historiker Daniel Groß durch die Geschichte des Pulverturms, um 13.30 Uhr spielt der Fanfarenzug der Niederburg ein Platzkonzert.
Die Marketing & Tourismus Konstanz GmbH (MTK) organisiert den Verkaufsoffenen Sonntag gemeinsam mit dem Treffpunkt Konstanz e. V. und den Bio-Markt in Kooperation mit der Bio-Musterregion Bodensee.
Weitere Infos: www.konstanz-info.com/verkaufsoffener-sonntag