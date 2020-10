Schiffsentdeckertouren & Stadtführungen: Goldener Herbst in Konstanz

Entspannte Ausflüge, charmante Geschichten, genussvolle Panoramen: Mit der Aktion „Goldener Herbst“ lädt Konstanz als StadtSchönheit im Süden dazu ein, die eigene Heimat aus neuer Perspektive zu entdecken. Die aussichtsreichen Herbstfahrten der Bodensee-Schifffahrt (BSB) nehmen ab der kommenden Woche an den Oktober- und Novembersamstagen mit auf hohe See. Bei einem duftenden Heißgetränk und einem saftigen Stück Kuchen an Bord, schweift der Blick auf die malerischen Uferpromenaden und die ersten schneebedeckten Gipfel der Alpen – ein Wohlgefühl für alle Sinne. Ergänzt werden die Entdeckertouren auf dem Wasser durch informativ-amüsante Stadtführungen an Land – vom klassischen Rundgang bis zu besonderen Themenführungen wie der Nachtwächter- oder Grusel-Tour.Vier Wochenenden, zwei Länder, ein See: Die Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh) schickt ihre Flotte an den Samstagen und Sonntagen vom 17. Oktober bis 8. November im Zweistundentakt auf Rundkurs. Ob beispielsweise in Radolfzell, Steckborn, Mannenbach, Gaienhofen oder auf der Insel Reichenau – rund um die Anlegestellen erwarten die Fahrgäste zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten im herbstlich-milden Klima der Bodenseeregion.Insel- & Vulkanhopping am Westlichen Bodensee – im Herbst besonders farbenfroh! Naturbelassene Ufer, versteckte Buchten sowie malerische (Halb-)Inseln am Bodensee treffen hier auf imposante Schlote von erloschenen Vulkanen im Hegau. Ein außergewöhnliches Naturspektakel für alle Sinne an 365 Tagen im Jahr...• Herbst-Hopping17.10., 18.10., 24.10., 25.10., 31.10., 1.11., 7.11., 8.11.• Klassische Stadtführungtäglich um 11.15 Uhr + 14.30 Uhr• Grusel-Tour28.10., 31.10. + 7.11. um 18 UhrWeitere Infos & Einblicke auf www.konstanz-tourismus.de/herbstfreunde