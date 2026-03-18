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Radfahren im Paradies am Bodensee – die Kultur-Radtouren 2026

Von April bis September laden geführte RadTouren dazu ein, die Vierländerregion aus neuen Perspektiven zu entdecken

(lifePR) (Konstanz, )
Die größte Stadt am Bodensee startet mit den Kultur-Radtouren 2026 in eine neue Saison des aktiven Entdeckens. Unter dem Motto „Der unbekannte Bodensee“ führen insgesamt 14 themenspezifische Touren von April bis September 2026 durch die Vierländerregion Bodensee. Geführt von fachkundigen Tourleitungen verbinden sie Naturerlebnisse mit kulturellen Einblicken, historischen Spuren und besonderen Blickachsen zwischen Konstanz, Schweizer Hinterland, Linzgau und Untersee. Ausgangspunkt ist in der Regel die Fahrradstation Kultur-Rädle am Hauptbahnhof in Konstanz. Gleichzeitig bieten die Touren einen idealen Anlass für einen aktiven Kurztrip oder Wochenendaufenthalt in Konstanz: Wer eine passende Tour auswählt, kann Natur- und Kulturerlebnis auf zwei Rädern mit der besonderen Atmosphäre der StadtSchönheit verbinden – mit intakter Altstadt, urbanem Flair, urigen Cafés, gemütlichen Weinstuben, feiner Gastronomie und vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten.

Im April führen „Ein Kleinod im Thurgau“ und die „360° Panoramatour durch den Blütenblust im Schweizer Hinterland“ durch stille Schlosslandschaften, vorbei an Obstgärten, Wiesen und Aussichtspunkten mit weitem Blick über Wasser, Berge und Uferorte. Im Mai folgen mit „Kaiserliche Aussicht & Weiherlandschaften auf dem Thurgauer Seerücken“, der „Rosenblütentour“ sowie „Mönche und Pilger – Auf den Spuren der Zisterzienser im Linzgau“ Touren, die Gartenkultur, Klostergeschichte und eindrucksvolle Panoramen zu stimmungsvollen Auszeiten verbinden.

Im Juni und Juli führen „Ins geheimnisvolle Wasserburgertal“, „Konstanzer Hausberge“, „An der Aach entlang“, „Eine Wildkräuterführung auf dem Bodanrück“ und „Zum längsten Steg am Bodensee“ durch geformte Eiszeitlandschaften, zu stillen Quellen, auf aussichtsreiche Höhen und in die frühe Abendstimmung am See. Im August und September richten die Touren den Fokus dann auf gelebte Badekultur, weite Untersee-Panoramen, historische Gerichtsstätten und Kunst im öffentlichen Raum – etwa bei „Badespaß am Bodensee – früher und heute“, der „Panoramatour über den Seerücken am Untersee (Höhentour)“, „Wo früher Galgen standen“ und der „Kunsttour durch Kreuzlingen“. So entsteht über die Monate hinweg ein facettenreiches Bild des Bodensees, das Bekanntes neu erzählt und verborgen Geglaubtes sichtbar macht.

Die Kultur-Radtouren richten sich an Rad- und Kulturfans, die Konstanz und die Bodenseeregion entschleunigt, gemeinschaftlich und mit inhaltlicher Tiefe erleben möchten. Die Teilnahme kostet ab fünf Personen 15 Euro pro Person, für ADFC-Mitglieder 10 Euro; anfallende Zusatzkosten für einzelne Touren, etwa für Fähren, Bahnfahrten oder Eintritte, kommen gegebenenfalls hinzu. Die verbindliche Anmeldung ist jeweils bis 18 Uhr am Vortag beim Kultur-Rädle Konstanz möglich.

Weitere Infos und Anmeldung unter: www.konstanz-info.com/kultur-radtouren

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