Premiumwandern am Westlichen Bodensee: NaturErlebnisse für alle Sinne

Einzigartige SinnesImpulse für Wanderbegeisterte: Die Premiumwanderwege „SeeGang“ und „Hegauer Kegelspiel“ nehmen mit auf inspirierende Entdeckertouren in Konstanz und am Westlichen Bodensee. Naturbelassene Ufer und (Halb-)Inseln am Bodensee treffen hier auf imposante Vulkanketten im Hegau, wildromantische Buchten und malerische Häfen, auf mittelalterliche Burgruinen und die einzigartige Flora und Fauna der Vulkanlandschaft. Die zertifizierten Wanderrouten bieten neben ausgezeichneten Wegen atemberaubende Panoramablicke und aktive Genussmomente für Körper und Geist. Einfach Route wählen und den Westlichen Bodensee mit allen Sinnen genießen.Wanderspaß pur: Der rund 50 Kilometer lange Premiumwanderweg „SeeGang“ verbindet Konstanz und Überlingen auf vier Etappen. Unterwegs treffen Wanderfans auf eine facettenreiche Landschaft mit rosarot blühenden Obstbäumen, glitzerndem Wasser, charmanten Dörfern, barocken Prachtbauten, Burgruinen und verträumten Waldwegen. Der „SeeGang“ ist mit dem „Deutschen Wandersiegel für Premiumwanderwege“ ausgezeichnet und bietet unterwegs zahlreiche Einkehrmöglichkeiten. Ob bei einer kurzen Pause auf einem Rastplatz, in gemütlichen Cafés oder beim Schlemmen regionaler Spezialitäten in einem der Restaurants – hier ist für jeden etwas dabei! Schiffs-, Bus- und Bahnverbindungen, direkt am Weg gelegen oder über kurze Zugangswege angebunden, ermöglichen es, die Strecke nach den eigenen Bedürfnissen und Wünschen zu gestalten.Die Marienschlucht wird voraussichtlich im Herbst 2024 wiedereröffnet und begeistert mit der einmaligen Panoramaaussicht auf den glitzernden Bodensee.Burgengekrönte Vulkangipfel, eindrucksvolle Felsformationen, urtümliche Wälder und idyllische Flusslandschaften: Die insgesamt zehn Premiumwanderwege des „Hegauer Kegelspiel“ faszinieren mit einer beeindruckenden Landschaft durchzogen von sprudelnden Bächen und saftig-grünen Vulkankegeln. Unterwegs treffen Wandernde auf historische Orte, beispielsweise auf dem „Hohentwieler“. Dieser Weg führt zur größten Burgruine Deutschlands, der Festungsruine Hohentwiel. Eine interaktive App beinhaltet alle Informationen zum Hohentwiel, ein digitales Modell der Festungsanlage und Fakten zur Tier- und Pflanzenwelt vor Ort. Neun der Wanderwege sind zwischen 7 und 15 km lang, während bei der „Hegauer Vulkan Tour“ eine Strecke von rund 30 km zurückgelegt wird. So können alle die Wanderung wählen, die zu den eigenen Bedürfnissen passt.Beim „Hegau24“ am 12./13. Juli auf spannende 24h-Wanderung durch den Hegau gehen, Erlebnisstationen und Verpflegung inklusive. Die Anmeldung ist ab dem 4. April möglich unter www.hegau24.com Die buchbaren Konstanzer Erlebnisse mitmachen und bei besonderen Wanderungen Konstanz entdecken: Von der Lorettowald-Wanderung zum Klimawandel über entspannendes Wellness-Wandern bis hin zu aktivierendem Fitness-Wandern. Weitere Infos unter www.konstanz-info.com/erlebnisse Informationen zu Wanderwegen in und um Konstanz gibt’s hier: www.konstanz-info/wandern