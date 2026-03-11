Paradiesische Erlebnisse, Naturgenuss und Kulturangebote laden über die Osterfeiertage zum Entdecken der StadtSchönheit Konstanz ein
Blühendes Paradies, magischer See und genussvolle Feiertage – Ostern in Konstanz
GenussMomente & FrühlingsErlebnisse
Auf der Blumeninsel Mainau verbinden Osterbrunches, ein ökumenischer Gottesdienst in der Schlosskirche St. Marien sowie eine Ostereiersuche im Park frühlingsfrische Natur mit einzigartigen Momenten. Auch Konstanzer Hotels gestalten die Feiertage mit besonderen Arrangements und laden zu entspannten Osteraufenthalten direkt am Bodensee ein. Weinliebhaberinnen und Weinliebhaber können in der Vinothek der Spitalkellerei Konstanz bei einer Frühjahrsweinprobe den neu abgefüllten Jahrgang entdecken.
Tipp: Wer den Bodensee vom Wasser aus erleben möchte, kann über die Feiertage bei Rundfahrten mit der Personenschifffahrt Giess auf einem österlich geschmückten Schiff über den See gleiten. Gleichzeitig startet die Bodensee-Schifffahrt (BSB) am Karfreitag in die neue Saison und eröffnet weitere Ausflugsmöglichkeiten auf dem Wasser.
Natur & StadtParadies
Direkt am Bodensee laden die Campingplätze Litzelstetten-Mainau und Klausenhorn dazu ein, besondere SinnesImpulse und eine erholsame Auszeit inmitten der Natur zu genießen. Pünktlich zu Ostern ist auch die Marienschlucht wieder geöffnet und bietet ein eindrucksvolles Naturspektakel sowie einen Osterspaziergang der besonderen Art. Wem der Bodensee noch zu kalt zum Baden ist, findet in den Konstanzer Bädern, etwa im Schwaketenbad oder in der Bodensee-Therme, beste Voraussetzungen für Erholung und Wellness. Auch in der Stadt warten über die Osterfeiertage besondere Erlebnisse: Bei den Stadtführungen „Gegenwart der Vergangenheit“, „Geheimnisse der Niederburg“, „Stadt – See – Fluss: Konstanz & das Wasser“ sowie „Unterirdische Ausstellung. Die Kastellruine am Münsterplatz“ lässt sich Konstanz aus ganz unterschiedlichen Perspektiven entdecken. Genaue Termine, Details und Buchungsmöglichkeiten gibt es unter: https://konstanz-booking.inet-mainz.de/
KulturEntdeckungen
Kulturell eröffnet Ostern zahlreiche neue Perspektiven auf Konstanz: Das Archäologische Landesmuseum lädt über die Feiertage zu besonderen Einblicken in vergangene Zeiten ein – beispielsweise bei einer Führung zum frühen Mittelalter am Karfreitag oder einer multisensorischen Entdeckungsreise durch die Welt der Pfahlbauten am Ostermontag. Für Kinder gibt es eine Häschensuche im Museum u.v.m..
Tipp: Im SEA LIFE Konstanz laden die Animal Crossing: New Horizons-Themenwochen vom 25.3. bis 20.5. Familien zu einer interaktiven Entdeckungsreise ein. Mit einem Expeditionsführer erkunden kleine und große Gäste die SEA LIFE Insel und erleben spannende Abenteuer in der Unterwasserwelt. Direkt nebenan lässt sich im Anschluss eine Runde im Riesenrad drehen – Top-Aussichten und tolle Fotomotive inklusive!
Einfach die persönlichen Highlights auswählen und Ostern mit Familie oder Freundinnen und Freunden im Paradies Konstanz genießen.
Eventübersicht Ostern 2026 (Auswahl)
• Frühjahrsweinprobe in der Vinothek: 30.3. – 4.4., Spitalkellerei Konstanz
• Brunch auf der Insel Mainau: 3.4., 5.4. & 6.4., Restaurant Comturey
• Offener Weinkeller mit Verkostung: 3.4.–6.4., Insel Mainau
• Saisonstart der Bodensee-Schifffahrt: 3.4.
• Rundfahrten auf dem österlich geschmückten Schiff: 3.4.–6.4., Personenschifffahrt Giess
• Führung „Bauern und Krieger im frühen Mittelalter“: 3.4., Archäologisches Landesmuseum
• Kinderprogramm & Ostereiersuche: 5.4. & 6.4., Insel Mainau
• Multisensorische Führung „Pfahlbauten“: 6.4., Archäologisches Landesmuseum
• VeggieWochen am westlichen Bodensee: 19.3. bis 3.5.
• Bei einer Buchung der Ferienwohnung Zum hinteren Ruder über die Osterfeiertage (Karfreitag – Ostermontag) gibt es für Gäste einen kostenlosen Segeltörn (3 Stunden) auf einer Segelyacht ab Hafen Konstanz-Staad.
Weitere Informationen zu Ostern in Konstanz:
www.konstanz-info.com/ostern