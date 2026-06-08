Neues, grenzüberschreitendes Veranstaltungsgelände und KonstanzBiergarten
NEU: KonstanzBiergarten als Treffpunkt an der Lago-Brücke
Ein besonderer Treffpunkt entsteht in diesem Jahr an der Lago-Brücke: Dort lädt der KonstanzBiergarten zum Verweilen, Genießen und Zusammenkommen ein. Mit erfrischenden Getränken und Musik wird der Bereich zu einem lebendigen Anlaufpunkt mitten im Flohmarktgeschehen – ideal für eine Pause, ein Treffen mit Freunden oder den entspannten Ausklang nach dem Stöbern.
Einzigartige Stimmung rund um die Uhr
Insbesondere die Dauer von 24 Stunden machen den Flohmarktklassiker besonders. Tagsüber laden die Stände zum Schlendern, Suchen und Finden ein. Wenn es langsam Abend wird, entwickelt Klein Venedig seinen eigenen Reiz: Lichter, Gespräche, Seeluft und das lebendige Treiben sorgen für eine magische Atmosphäre. Am frühen Morgen können Frühaufstehende dann erleben, wie die Sonne über dem Bodensee aufgeht, während das Marktgeschehen langsam wieder Fahrt aufnimmt.
Sondermärkte für Klein & Groß
Der Kunst- und Kreativhandwerkermarkt ist auch in diesem Jahr Teil des 24h-Flohmarkts und ergänzt das Veranstaltungserlebnis um handgemachte, kreative und besondere Entdeckungen. Der Kinderflohmarkt findet auf dem Fußballfeld auf Klein Venedig statt und schafft Raum für junge Flohmarktfreude in entspannter Atmosphäre. Dort können Kinder ohne Voranmeldung kindgerechte Waren auf Decken verkaufen, Standaufbauten sind hier nicht erlaubt. Ergänzt wird das Gelände durch Cateringflächen für den kulinarischen Genuss zwischendurch.
Mobilität rund um den 24h-Flohmarkt
Für eine entspannte Anreise zum grenzüberschreitenden 24h-Flohmarkt stehen verschiedene Mobilitätsangebote zur Verfügung. Mit dem konrad-Mietradsystem erhalten Nutzende mit dem Code KONCARGO vom 13. bis 14. Juni 2026 einmalig 30 Prozent Rabatt auf die nächste Ausleihe von Lastenrädern und E-Lastenrädern.
Für die Anreise mit dem Auto bietet sich das Parkhaus Europabrücke gegenüber dem Bodenseeforum Konstanz an. Dort kann durchgängig und günstig ab 1 Euro pro Stunde geparkt werden. Von dort aus bestehen direkte Anschlüsse Richtung Hafen: mit dem Wasserbus direkt hinein ins Flohmarktgeschehen, den Buslinien 4/13, dem City-Shuttle am Samstag sowie dem konrad-Mietradsystem.
Auch die Fähre Konstanz–Meersburg wird während des Veranstaltungszeitraums voraussichtlich ergänzt: Bis 0:30 Uhr soll ein zusätzliches Fährschiff eingesetzt werden.
Alle Infos zur Anreise unter: www.konstanz-info.com/planen-buchen/top-events/flohmarkt/anreise-uebernachtung
Nachhaltig zertifiziert
Der 24h-Flohmarkt ist 2026 GreenBW-zertifiziert. Damit setzt die Veranstaltung erneut ein Zeichen für nachhaltigere Veranstaltungsorganisation und einen bewussten Umgang mit Ressourcen.