Neue Erlebnisse im Mai: Aquarellkurs am See, Türme & Fasnacht und feine Törtchen in Konstanz
Kreative Auszeiten, närrische Stadtgeschichte und süße GenussMomente eröffnen im Mai neue Perspektiven auf das ErlebnisParadies Konstanz
NEU: AQUARELLKURS – PARADIESISCHES KREATIV-ERLEBNIS AM SEE
Kreativ, entspannt, paradiesisch: Beim Aquarellkurs – paradiesisches Kreativ-Erlebnis am See mit Künstlerin Nadine Heidegger am 7.5. um 16 Uhr verschmelzen Kunst, Natur und Inspiration. Direkt am Bodenseeufer entstehen farbenfrohe Werke unter freiem Himmel – ganz gleich, ob mit oder ohne Vorkenntnisse. In netter Runde werden Techniken, Motive und Stimmungen erkundet. Das Ergebnis: kleine Meisterwerke voller Licht, Leichtigkeit und Lebensfreude, wie geschaffen für paradiesische Sommertage am See. Im Preis enthalten sind Aquarellfarbe und -papier sowie kleine Snacks.
NEU: TÜRME & FASNACHT
Konstanz von seiner närrischen Seite erleben: Türme & Fasnacht lädt am 16.5. um 14 Uhr zu einer paradiesischen Zeitreise durch die StadtSchönheit Konstanz ein. Die Tour führt vom Rheintorturm mit Fasnachtsmuseum über den Pulverturm bis zum Schnetztor und stellt deren „Bewohner“ – die Narrengesellschaften – vor. So öffnen sich spannende Einblicke in die bunte Welt der Narrenvereine, in Konstanzer Traditionen und in die Geschichte markanter Stadttürme. Im Preis enthalten sind die Führungen im Rheintorturm inklusive Fasnachtsmuseum, im Pulverturm mit einem Gläschen Wein oder einem alkoholfreien Getränk sowie im Schnetztor mit einem Getränk. Der Spaziergang zwischen den Türmen erfolgt auf eigene Faust. Das Erlebnis ist für mobilitätseingeschränkte Personen leider nicht geeignet.
NEU: TÖRTCHEN, TARTELETTES – EIN GENUSSVOLLER WORKSHOP
Süße Handwerkskunst steht am 16.5. um 16 Uhr im Mittelpunkt von Törtchen, Tartelettes – ein genussvoller Workshop. In der Patisserie in der StadtSchönheit Konstanz entstehen kleine Kunstwerke aus feinster französischer Konditorkunst mit besten Zutaten. Ob fruchtig, schokoladig oder nussig – herrliche GenussMomente sind garantiert. Das Erlebnis eignet sich für Kreative und Feinschmeckende, die Lust auf süße Handwerkskunst haben.
Konstanz im Mai und das ganze Jahr erleben
Im Mai laden im ErlebnisParadies Konstanz insgesamt sechs Erlebnisse dazu ein, die StadtSchönheit Konstanz neu zu entdecken. Einige Formate stehen auch im weiteren Jahresverlauf mehrfach auf dem Programm.
So einfach geht’s:
1. Buchungsseite aufrufen: www.konstanz-info.com/planen-buchen/erlebnisse
2. Datum oder Zeitraum eingeben
3. Vielfalt entdecken und Auswahl treffen