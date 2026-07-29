NaturParadies & Stadtschönheit: Konstanz und die erlebnisreiche Bodenseeregion aktiv entdecken
Wandern, Radfahren, Marienschlucht, InselHopping und GenussMomente zwischen Wasser, Wald & Stadt
NaturWege & SeeMomente
Zu Fuß zeigt sich Konstanz naturnah und entschleunigt: Spaziergänge am Ufer, Wege durch den magischen Lorettowald oder Touren auf dem Bodanrück verbinden Ruhe, Bewegung und besondere Ausblicke. Der SeeGang führt als Premiumwanderweg von Konstanz nach Überlingen und eröffnet abwechslungsreiche Einblicke in Wälder, Höhenwege und Landschaften.
Tipp: Die dieses Jahr wiedereröffnete Marienschlucht zwischen Konstanz und Bodman-Ludwigshafen begeistert mit ihrem einzigartigen Blick über den Bodensee. Sie ist Teil des Premiumwanderwegs SeeGang und lädt mit dem neuen Panoramasteg, einem modernen Infopfad und Angeboten für Familien zu einem paradiesischen Naturerlebnis ein.
WasserErlebnisse zwischen Ufer & Rhein
Direkt am Bodensee und am Rhein gelegen – hier befindet sich übrigens der Rheinkilometer 0 – zeigt die StadtSchönheit aktive und entspannende Möglichkeiten, Natur vom Wasser aus zu erleben. Schwimmen, Stand-up-Paddling, Kanufahren, Segeln oder gemütliche Schifffahrten mit der BSB oder der MS Möwe verbinden Bewegung, Auszeit und besondere Perspektiven auf Stadt, Ufer und Landschaft. Wer es ruhiger angehen möchte, genießt SeeMomente an den kostenfreien Badestellen in Wallhausen, Litzselstetten, Dingelsdorf, oder Horn, Spaziergänge entlang der Promenade oder eine Pause mit Blick aufs Wasser. So wird das NaturParadies Konstanz auch vom See aus erlebbar – naturnah, entschleunigt und urban angebunden.
Tipp: Bei der Lieblingssee-Abstimmung kann für den Bodensee abgestimmt werden – für besondere Orte am Wasser, ruhige Auszeiten und persönliche Lieblingsplätze rund um Konstanz.
RadErlebnisse & KulturSpuren
Mit dem Rad lässt sich das NaturParadies Konstanz besonders vielseitig entdecken. Der grenzüberschreitende Bodensee-Radweg verbindet naturnahe Uferabschnitte mit StadtErlebnissen, Einkehrmöglichkeiten und Ausblicken auf den See. Ergänzend bieten sich Kultur-Radtouren an, die Bewegung, Geschichte und besondere Orte miteinander verbinden – von Konstanz aus direkt hinein in die Region.
InselHopping, Familienzeit & Genuss im Grünen
Beim legendären InselHopping (Mainau, Reichenau, Liebesinsel, etc.) lassen sich Natur- und Kulturräume rund um Konstanz entspannt verbinden – mit Schifffahrten, Spaziergängen und Pausen am Wasser. Camping bietet naturnahe Auszeiten mit kurzen Wegen zu See, Stadt und Ausflugszielen. Familien und Aktive erleben im Kletterwald besondere Momente zwischen Bewegung und Wald.
Kulinarisch lässt sich Natur rund um Konstanz genießen: Gastronomie in naturnaher Lage, sensationelle Biergärten und regionale Küche laden zu Pausen nach Wanderungen, Radtouren oder Ausflügen ein.
StadtSchönheit trifft NaturParadies
Wer Natur und Stadt verbinden möchte, findet in Konstanz ideale Bedingungen: vom Hafen in die historische Altstadt, vom Bodensee-Radweg zum Shopping, von Stadtführungen in den Lorettowald. So entsteht ein stimmiges Zusammenspiel aus NaturParadies und StadtSchönheit – kurze Wege, abwechslungsreich und direkt am Wasser.
Weitere Informationen, Veranstaltungstipps und Ausflugsideen gibt es unter:
www.konstanz-info.com & www.bodenseewest.eu