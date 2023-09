NATÜRlich Konstanz: Bio- & Regionalmarkt, gratis Stadtführungen, AltstadtFlohmarkt, Verkaufsoffener Sonntag u.v.m.!

Am 8. Oktober locken gleich drei Veranstaltungen Einheimische wie Gäste in die StadtSchönheit: Der Verkaufsoffene Sonntag mit facettenreichem Rahmenprogramm von 13 bis 18 Uhr, der Bio- & Regionalmarkt mit Marktständen im Konzil und auf der Konzilmole von 12 bis 18 Uhr sowie der kunterbunte AltstadtFlohmarkt auf dem Sankt-Stephans-Platz von 12 bis 18 Uhr. Die historische Innenstadt lädt ein, durch die romantischen Gässchen zu schlendern und dabei die breite Auswahl an Shopping-Ideen von frischer Herbstmode über Deko-Tipps für die gemütliche Jahreszeit bis hin zu aktuellen Trends und Geschenk-Ideen zu entdecken. GeschichtsFans haben Gelegenheit, einen Blick in die Konstanzer Stadttürme zu werfen: Im Schnetztor finden von 13 bis 17 Uhr stündlich Führungen statt (letzte Führung: 16 Uhr), der Rheintorturm inklusive Fastnachtsmuseum öffnet von 14 bis 17 Uhr und im Pulverturm stehen neben genussvoller Bewirtung von 12 bis 17 Uhr auch Kinderschminken und ein Basteltisch für die kleinen Gäste, eine Turmführung um 14 Uhr sowie ein Platzkonzert des Niederburger Fanfarenzugs um 14.30 Uhr auf dem Programm. An verschiedenen Orten der Innenstadt ist durch Gastronomieangebote wie herzhafte Imbissgerichte, Crêpes, Maroni, Nougat & andere Süßwaren für weitere kulinarische Genüsse gesorgt.Im Rahmen des Verkaufsoffenen Sonntags gibt es die Möglichkeit, eine Auswahl des großen Stadtführungsangebots kostenlos zu entdecken und Konstanz aus neuen, historischen Perspektiven kennenzulernen. Um 14 Uhr startet die neue Stadtführung „ Klatsch & Tratsch in Konstanz damals und heute “, gefolgt von der „ Feuergassenführung: Wuostgräben und andere stille Örtchen “ um 15 Uhr und „ Geheimnisse der Niederburg “ um 16 Uhr. Treffpunkt für alle Stadtführungen ist der Kaiserbrunnen auf der Marktstätte. Die Personenzahl ist auf jeweils 25 beschränkt, um eine vorherige Anmeldung an der Tourist-Info im Bahnhof wird gebeten. Jetzt schon anmelden und Konstanz aus neuer Perspektive erleben ...Im Konzil und auf der Konzilmole direkt im Hafen entdecken Feinschmecker:innen auf dem Bio- & Regionalmarkt saisonale und regionale Lebensmittel in Bio-Qualität direkt von den Erzeuger:innen und haben zugleich die Möglichkeit zum Austausch mit diesen. Von Apfelsaft, Bauernbrot und Spirituosen über Getreideprodukte aus dem Hegau, Honig und Käse bis hin zu Erzeugnissen vom Rind vom Bodensee und Teigwaren sind regionale Bio-Produkte für jeden Geschmack zu finden. Wer neben kulinarischen Köstlichkeiten auch Produkte für den täglichen Bedarf sucht, findet eine breite Auswahl an Artikeln wie lokal hergestellte Wasch- und Reinigungsmittel, Bienenwachstücher und Kerzen. Infostände und interaktive Wissensvermittlung zur Bio-Zertifizierung runden das Angebot ab. Einfach vorbeikommen und die facettenreichen Bio-Produkte aus der Bodenseeregion kennenlernen ...Der Bio- & Regionalmarkt wird dieses Jahr erstmals als Green Event Baden-Württemberg ausgezeichnet. Grundlage dafür ist die Erfüllung von Muss- und Kann-Kriterien in unterschiedlichen Bereichen. Dazu gehören beispielsweise die Information zur Anreise mit dem ÖPNV, die Zusammenarbeit mit regionalen Unternehmen und die Mülltrennung auf der Veranstaltung.„Grenzenlos Regional – Bio in Europa“ – die EU-geförderte Bildungskampagne bietet mit abwechslungsreichen Aktivitäten wie Informations- und Bildungsangeboten, Spielstraßen, Kochshows, VR-Video-Stationen, Schul- und Hofpädagogischen Veranstaltungen und Podiumsdiskussionen sowie medialem Entertainment für Klein und Groß die Möglichkeit, sich über die Themen Bio und Nachhaltigkeit zu informieren. In Konstanz ist das Bio-Mobil vom 28.9. bis 9.10. täglich von 10 bis 19 Uhr auf dem Bodanplatz zu finden.Nachhaltig, bunt, vielseitig: Inmitten der Konstanzer Altstadt findet am Verkaufsoffenen Sonntag von 12 bis 18 Uhr der AltstadtFlohmarkt bereits das dritte Mal statt. Auf rund 90 Standplätzen gibt es Einzigartiges und Kurioses unter freiem Himmel zu entdecken. Direkt an der Stephanskirche können Besucher:innen beim Schlendern unvergleichliche und abwechslungsreiche Fundstücke ergattern. Kleinen FlohmarktFans steht der Schulhof der Stephansschule für den Verkauf auf Picknickdecken ohne vorherige Reservierung offen.Organisiert wird der Verkaufsoffene Sonntag mit Bio- und Regionalmarkt sowie AltstadtFlohmarkt gemeinsam vom Treffpunkt Konstanz e.V. , der Bio-Musterregion Bodensee , dem Verein Gutes vom See , der Marketing und Tourismus Konstanz GmbH und LEADER Westlicher Bodensee e.V. Bei einem gemeinsamen Presse- und Fototermin am heutigen Freitag gab es Hintergrundinformationen aus erster Hand und die Gelegenheit für einen Austausch mit den Veranstalter:innen. Ein Foto des Termins steht zum Download bereit.Eine Anreise mit Bus, Bahn oder dem Rad wird empfohlen. Informationen zur Mobilität vor Ort wie zu den Stadtbussen und Radmietstationen gibt es unter www.konstanz-info.com/mobilitaet-vor-ort sowie bei den Stadtwerken Konstanz . Übrigens stehen an den konrad-Radmietstationen auch Lastenräder zur Verfügung – ideal für den Transport der Lebensmittel, Flohmarktschätze und Schnäppchen, die auf den Märkten und im Einzelhandel ergattert wurden.Alle weiteren Infos gibt’s unter www.konstanz-info.com/verkaufsoffener-sonntag