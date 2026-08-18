Moderne Architektur, Stadtgeschichte und ein monumentales 360°-Kunstwerk von Yadegar Asisi – weltweit einzigartig
Einzigartige Weltgeschichte im Rundumblick
Mehr als 3.200 Quadratmeter Bildfläche, Lichtwechsel, Klang und ein eigener architektonischer Raum lassen die Konzilszeit aus einer neuen Perspektive sichtbar werden. Statt Geschichte aus der Distanz zu betrachten, stehen Gäste mitten im Geschehen: zwischen mittelalterlichem Stadtleben, ankommenden Delegationen, kirchlichen Entscheidungen, politischen Interessen und alltäglichen Augenblicken.
Riesiges historisches Wimmelbild
Das Rundbild zeigt kein beliebiges historisches Thema, sondern ein Ereignis, das Konstanz geprägt hat wie kaum ein anderes. Dort, wo zwischen 1414 und 1418 Päpste, König Sigismund, Geistliche, Gelehrte, Kaufleute und Reisende zusammentrafen, wird dieser Abschnitt der Stadtgeschichte nun auf eindrucksvolle Weise neu erfahrbar.
Konzilszeit in der Altstadt mit Stadtführungen weiterentdecken
Wer nach dem Panorama noch tiefer in das historische Konstanz eintauchen möchte, erlebt die Originalschauplätze direkt in der Altstadt: Bei der Stadtführung „Konzilgeschichten“ stehen das Konstanzer Konzil, die einzig gültige Papstwahl nördlich der Alpen, das Konzilgebäude, die Imperia und weniger bekannte Schauplätze im Mittelpunkt. Auch der klassische Rundgang „Gegenwart der Vergangenheit“ führt vom Konzil und der Imperia über das Münster bis in die malerischen Gässchen der Niederburg.
Innovative Architektur mit Fernwirkung
Von außen setzt der Neubau ein starkes Zeichen. Der rund 50 Meter hohe Bau wurde vom Architekturbüro sauerbruch hutton entworfen und prägt künftig den Stadteingang beim Bodenseeforum. Die bunte, auf dem Prinzip der kinetischen Polychromie basierende Fassade verändert je nach Licht und Blickwinkel ihre Wirkungund lässt das Gebäude immer wieder einzigartig anders erscheinen. So beginnt der Besuch bereits beim Ankommen: mit einem Bau, der neugierig macht, Orientierung schafft und Konstanz um eine neue Landmarke ergänzt. Mit dem Panorama Konstanz entsteht zudem das drittgrößte Gebäude der Stadt. Im Inneren führt der hohe zylindrische Raum Bild, Architektur, Licht und Klang zu einem KulturErlebnis zusammen, das ganzjährig und wetterunabhängig funktioniert – für Gäste, Einheimische, Familien, Gruppen und Kulturinteressierte.
Ausblick nach oben
Perspektivisch ergänzt eine öffentlich zugängliche 360°-Aussichtsterrasse mit geplanter Gastronomie das Erlebnis. Dort entsteht künftig eine neue Rooftop-Adresse am Bodensee – für besondere Dinner, Feiern, Empfänge und Genussmomente mit weitem, atemberaubendem Blick über Konstanz, Bodensee, Rhein, Altstadt und Alpen. Die Eröffnung der Dachterrasse ist voraussichtlich für Oktober 2026 geplant.
Mit dem Wasserbus, Bus, Fernbus, Fahrrad oder Auto zum Panorama
Besonders schön und erlebnisreich lässt sich der Besuch mit dem Wasserbus verbinden: Nur wenige Schritte vom Panorama entfernt liegt der Anleger Bodenseeforum. Von dort fährt der Wasserbus im 50-Minuten-Takt in rund 13 Minuten zum Konstanzer Hafen – staufrei und inklusive Sightseeing zum Preis einer Busfahrt. Auch umgekehrt geht es vom Hafen aus unkompliziert zum Bodenseeforum und von dort zu Fuß zur neuen Top-Sehenswürdigkeit.
Den genauen Wasserbus-Fahrplan gibt es unter: www.wasserbus-konstanz.de
Darüber hinaus ist das Panorama direkt an den Mobilitätspunkt Europabrücke angebunden. In unmittelbarer Nähe liegen der Fernbusbahnhof Europabrücke, die Haltestelle Stadtwerke mit der Linie 6 sowie die Haltestelle Fernbusbahnhof Europabrücke mit den Linien 4/13, 13/4 und City-Shuttle. Wer mit dem Auto anreist, kann im Parkhaus Europabrücke für ab einen Euro pro Stunde parken. Für Fahrräder stehen dort ebenfalls Stellplätze zur Verfügung; zusätzlich befindet sich eine konrad-Mietrad-Station nur wenige Schritte entfernt.
Tickets und Führungen
Tickets für das Panorama Konstanz sind ab 24. August erhältlich. Erwachsene zahlen 18,50 Euro. Ermäßigte Tickets kosten 16,50 Euro, Kinder von sechs bis 15 Jahren zahlen zehn Euro; Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt. Für Familien gibt es ein Familienticket für 47 Euro sowie ein kleines Familienticket für 28,50 Euro. Ergänzend werden öffentliche Führungen angeboten: Erwachsene zahlen dafür 6,50 Euro zzgl. Eintritt, Kinder vier Euro zzgl. Eintritt. Für Schulklassen und Gruppen stehen eigene Angebote zur Verfügung.
Weitere Informationen zum Panorama Konstanz und zu Ausflugsideen in der StadtSchönheit am Bodensee gibt es unter:
www.konstanz-info.com & www.panorama-konstanz.de