Mit dem Lieblingsmenschen auf Tour in der Stadtschönheit
Noch mehr erleben: Neues Panorama Konstanz und Christmas Garden
Neben Shopping, Wellness und Genuss lohnt es sich, den Aufenthalt mit weiteren Konstanz-Erlebnissen zu verbinden. Neu ist das monumentale, bunt schillernde 360° Panorama Konstanz im Europaquartier: Dort macht ein riesiges Wimmelbild die Konzilszeit von 1414 bis 1418 erlebbar – mit historischen Szenen, moderner Architektur, Licht und Klang. In der Winterzeit bietet außerdem der magische Christmas Garden Insel Mainau vom 19.11.2026 bis 9.1.2027 einen festlich illuminierten Rundweg über die Insel mit funkelnden Lichtinstallationen und stimmungsvoller Musik. Beide Angebote sind ergänzende Tipps und nicht Teil des Specials.
Gemeinsames Erlebnis mit vielen Vorteilen
Im Übernachtungspreis enthalten sind ein Treffpunktgutschein für über 160 Geschäfte und Gastronomiebetriebe in Konstanz, eine kostenlose Fahrt im Riesenrad mit Blick über Altstadt, Bodensee und oft schneebedeckte Alpen. Dazu kommt ein Begrüßungs-Crémant für zwei Personen in der Brasserie Colette Tim Raue bei vorheriger Reservierung.
Beim Einkaufen erleben Gäste mit exklusiven Vorteilen bei ausgewählten Partnern eine schöne Zeit zu zweit. Spezielle Angebote gibt es beispielsweise bei JOOP! & Strellson, van Laack, Soho Lago, GALERIA Konstanz u.v.m. sowie im Konstanz-Shop. Ergänzend erhalten Gäste eine Ermäßigung auf die klassische Stadtführung bei der Tourist-Info. In den im Flyer mit Herz gekennzeichneten Hotels gibt es außerdem eine Ermäßigung auf den Eintritt in die Bodensee-Therme Konstanz.
Teilnehmende Hotels
Mit dabei sind das Aqua Hotel, Romantik Hotel Barbarossa, Hampton by Hilton, HARBR. Hotel Konstanz, ibis Styles Konstanz, Ko’Ono Hotel & Restaurant, Hotel Riva, Steigenberger Inselhotel, Hotel Viva Sky, Hotel Volapük und Hotel Graf Zeppelin.
Buchung und Reisezeitraum
Reisezeitraum: 1. Oktober 2026 bis 31. März 2027
Ausschlusszeiten: Weihnachten und Silvester
Buchung: direkt über das gewünschte teilnehmende Hotel unter dem Stichwort „Shopping mit dem Lieblingsmenschen“
Vorteile: jeweils einmal pro Person mit Hotelstempel auf der Postkarte einlösbar
Preise: je nach teilnehmendem Hotel und Verfügbarkeit, zzgl. Tourismus- und Klimaschutzabgabe
Weitere Informationen gibt es unter:
www.konstanz-info.com/shopping-mit-dem-lieblingsmenschen