Mariä Himmelfahrt: Sommerausflug ins Paradies Konstanz im Herzen der Vierländerregion
Die StadtSchönheit Konstanz lädt zu Mariä Himmelfahrt ins SommerParadies direkt am Bodensee ein
Konstanz | Mariä Himmelfahrt bietet Gästen aus der Schweiz, Österreich, Bayern und dem Saarland eine besondere Gelegenheit für eine Auszeit direkt am Bodensee. Während in vielen Regionen Feiertagsruhe gilt, sind in der größten Stadt am Bodensee Geschäfte, Gastronomie, Kulturangebote, Badeplätze und Ausflugsziele regulär zugänglich. So wird der arbeitsfreie Sommertag zur idealen Möglichkeit, kurze Wege über die Grenze oder aus den Feiertagsregionen mit Altstadtflair, See-Erlebnissen und entspannten GenussMomenten zu verbinden. Ob spontan für ein paar Stunden, als Tagesausflug oder verlängertes Sommerwochenende: Konstanz bietet vielseitige Möglichkeiten und Sinnesimpulse im Herzen der Vierländerregion.
Entspannt ankommen: Mit dem Wasserbus Richtung Zentrum
Wer den freien Tag für einen Ausflug nach Konstanz nutzt und mit dem Auto anreist, kann den Besuch bereits außerhalb der Altstadt entspannt beginnen: Vom Parkhaus Europabrücke fährt der Wasserbus, zum Preis eines Bustickets, Gäste bequem Richtung Hafen – mit frischer Seebrise und Blick auf die Stadt vom Wasser aus. So beginnt die Sommerauszeit schon bei der Anreise. In der quirligen Altstadt angekommen, liegen Marktstätte, Niederburg, Shoppingmöglichkeiten, Hafen, Cafés, Restaurants und Kulturangebote nur wenige Schritte voneinander entfernt.
Altstadtflair, Shopping und kleine GenussMomente
In der historischen Altstadt treffen malerische Gassen, lebendige Plätze und abwechslungsreiche Einkaufsmöglichkeiten aufeinander. Rund um Marktstätte, Niederburg, Augustinerplatz inklusive GALERIA sowie im LAGO Shopping-Center direkt an der Grenze laden individuelle Boutiquen, bekannte Marken, Concept Stores, Mode, Kosmetik, Schmuck und Geschenkideen zum entspannten Entdecken ein.
Zwischendurch öffnen Cafés, Eisdielen, begrünte Innenhöfe, Biergärten, Weinstuben und Terrassen am Hafen Raum für GenussMomente. Ob Kaffee im Schatten, Eis auf die Hand, Aperitif am Nachmittag oder Abendessen mit Blick aufs Wasser: In Konstanz lässt sich der freie Tag genussvoll und ohne weite Wege gestalten.
Vom Stadtbummel ins BadeParadies
Nach Altstadt und Shopping ist der See schnell erreicht. Das Rheinstrandbad liegt zentrumsnah, das Hörnle zählt zu den beliebtesten Badeorten der Stadt, und die kostenfreien Strandbäder in Litzelstetten, Dingelsdorf und Wallhausen bieten Liegewiesen, Seeblick und entspannte Sommeratmosphäre. Wer den freien Tag aktiv am Wasser verbringen möchte, plant SUP, Segeln, Radfahren oder eine Tour entlang des Seeufers ein.
Auch vom Schiff aus zeigt sich Konstanz von einer paradiesischen Seite: Rundfahrten eröffnen den Blick auf Hafen, Altstadt und Alpenpanorama, Ausflüge in Richtung Blumeninsel Mainau verbinden Seebrise, Blütenpracht und besondere Momente am Wasser.
Kultur zwischen Konzil, Münster und Panorama
Mariä Himmelfahrt bietet auch Zeit für kulturelle Entdeckungen. Historische Orte rund um Konzil, Münster, Niederburg und Hafen erzählen von der geschichtsträchtigen Seite der Stadt. Stadtführungen durch schattige Altstadtgassen, Museumsbesuche und Spaziergänge zwischen See und Rhein eröffnen neue Perspektiven auf Konstanz.
Ab Spätsommer ergänzt das neue Panorama Konstanz das kulturelle Angebot. Das monumentale 360°-Kunstwerk von Yadegar Asisi macht die Konzilszeit eindrucksvoll erlebbar und zeigt die StadtSchönheit am Bodensee aus einem besonderen Blickwinkel.
Auszeit verlängern: Inseln, Natur und Camping am Wasser
Wer aus dem freien Tag ein verlängertes Wochenende machen möchte, findet rund um Konstanz zahlreiche Ausflugsziele im Grünen. Die Blumeninsel Mainau begeistert im Sommer mit Blüten, Veranstaltungen und Seeblick, die UNESCO-Welterbeinsel Reichenau mit Kulturgeschichte, Gemüsefeldern und Inselatmosphäre. Auch die wieder zugängliche spektakuläre Marienschlucht und der Premiumwanderweg SeeGang bieten naturnahe Erlebnisse in der Bodenseeregion.
Für Übernachtungen stehen Hotels, Gästehäuser und Ferienunterkünfte zur Verfügung. Besonders nah am Wasser liegen die Naturcampingplätze Klausenhorn und Litzelstetten-Mainau – ideal für alle, die die Sommerauszeit direkt am Bodensee verlängern möchten.
SommerParadies im Herzen der Vierländerregion
Zu Mariä Himmelfahrt verbindet Konstanz geöffnete Angebote, Altstadtflair, Badeparadiese, Kultur, Shopping, Gastronomie und Natur zu einem erlebnisreichen Tag direkt am Bodensee. Ob entspannter Stadtbummel, Abkühlung im See, Rundfahrt auf dem Wasser, Kulturentdeckung oder genussvoller Abend am Hafen: Die StadtSchönheit Konstanz ist am 15.8.2026 ein einladendes Ziel für Gäste aus Österreich, der Schweiz, Bayern und dem Saarland.
Weitere Informationen, Veranstaltungstipps und Ausflugsideen gibt es unter:
www.konstanz-info.com