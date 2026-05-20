„Leonce und Lena“ landet als Space Opera auf dem Münsterplatz
Münsterplatz Open Air 2026: Ab 13. Juni bringt das Theater Konstanz Georg Büchners Lustspiel vor die historische Kulisse des Konstanzer Münsters
Unter der Regie von Ekat Cordes wird aus Büchners bekannter Geschichte eine multigalaktische Space Opera: Angestaubte Königreiche weichen dem futuristischen Multitech-Konzern, Leonce und Lena werden zu androiden Vorzeigeprodukten, und die Firmen Popo und Pipi stehen kurz vor einer Mega-Fusion. Profit ist alles – doch die smarte, kühle Welt hat die Rechnung ohne den größten aller Störfaktoren gemacht: Gefühle. Immer wieder funkt die Liebe dazwischen, bis nur noch die Flucht zum Planeten Italo hilft.
Ein Klassiker in neuem Gewand
Mit „Leonce und Lena“ bringt das Theater Konstanz einen Klassiker auf den Münsterplatz, der zwischen Gesellschaftssatire, Liebesgeschichte und existenzieller Leichtigkeit changiert. Die neue Fassung setzt auf treibende Musik, popkulturelle Science-Fiction-Elemente und ein hohes Tempo. Das Publikum erwartet ein Abend voller Herzschmerz, Rhythmus und Komik – mit Anklängen an „Star Trek“, „Barbarella“ und italienisches Flair.
Zum Kreativteam gehören Ekat Cordes für Regie, Sounddesign und Text, Anton Berman für die Musik, Anike Sedello für Bühne und Kostüme, Rudolf Hartmann für die musikalische Einstudierung, Gary Peinke für Vocal Coaching, Sean Stephens für Choreografie sowie Carola von Gradulewski für Dramaturgie. Auf der Bühne stehen Patrick O. Beck, Julius Engelbach, Katrin Huke, Thomas Fritz Jung, Kristina Lotta Kahlert, Maria Lehberg, Mark Harvey Mühlemann und Zoubeida Ben Salah.
KulturGenuss im Paradies Konstanz
Das Münsterplatz Open Air ist ein besonderer Anlass, Konstanz im Sommer zu erleben – zwischen historischer Altstadt, Bodensee und lebendiger Kulturszene. Wer den Besuch verlängern möchte, verbindet den Theaterabend mit einem Kurztrip in die größte Stadt am Bodensee: mit Gastronomie, Shopping, Schifffahrt oder weiteren Kulturangeboten.
Vom 16. bis 24. Juli 2026 lädt darüber hianus das Konstanzer Musikfestival zu Musik aus vier Jahrhunderten ein – von Klassik über Jazz bis Crossover. Ab 14. August 2026 verwandelt die RathausOper Konstanz den Rathaushof mit Rossinis komischer Oper „La scala di seta“ in eine sommerliche Opernbühne.
Tipp: Besonders entspannt beginnt der Konstanz-Besuch am Parkhaus Europabrücke: Direkt nebenan lädt das neue Panorama Konstanz mit dem Kunstwerk von Yadegar Asisi zum Konzil zu besonderen Einblicken ein. Anschließend geht es mit dem Wasserbus vom Bodenseeforum in Richtung Hafen – so wird schon die Anreise zur kleinen Sightseeing-Tour bis ins pulsierende Zentrum.
Die Premiere von „Leonce und Lena“ findet am 13. Juni 2026 statt. Weitere Informationen sowie Tickets gibt es unter www.theaterkonstanz.de/leonceundlena.
Weitere Inspirationen für den Besuch in Konstanz: www.konstanz-info.com