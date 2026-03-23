Landesturnfest 2026: Konstanz bewegen, Konstanz erleben
Größte Breitensportveranstaltung Baden-Württembergs zu Gast im Paradies Konstanz
Ein Landesturnfest, zahlreiche Highlights
Abseits der Wettkämpfe prägen Showbühnen mit Gymnastik, Tanz, Artistik und Vereinskultur das Bild in der Stadt. Im Turnfestzentrum, im Stadtgarten und auf dem Konzilvorplatz setzt das Landesturnfest pulsierende Akzente und bringt Bewegung und Unterhaltung an zentrale Orte in Konstanz. Am Abend ergänzen Partys, Showformate und grenzüberschreitende Veranstaltungen, unter anderem im Dreispitz Sport- und Kulturzentrum in Kreuzlingen, das vielseitige Gesamtprogramm. So wird das Landesturnfest zu einem Erlebnis, das weit über den sportlichen Wettbewerb hinausreicht.
Tipp: Der Wasserbus bringt Einheimische und Gäste ab April bequem vom Steg am Bodenseeforum direkt an den Konstanzer Hafen. So wird die Innenstadt noch entspannter erreichbar: im Parkhaus Europabrücke parken, an Bord gehen, den Ausblick auf dem Wasser genießen und mitten im urbanen Zentrum der StadtSchönheit ankommen.
Sport und StadtParadies
Das Landesturnfest richtet sich nicht nur an die Turnfamilie, sondern auch an Einheimische und Gäste. Frei zugängliche Wettkämpfe, Mitmachangebote, Trendsportformate und Workshops machen die Veranstaltung auch ohne eigene Teilnahme erlebbar. Gleichzeitig schafft das Landesturnfest einen einzigartigen Anlass, einen Kurztrip nach Konstanz mit vielfältigen Erlebnissen in der Stadt zu verbinden – von thematischen Stadtführungen über Schifffahrten, Shopping und Genuss in der Gastronomie bis hin zu Entdeckungen zwischen Altstadt, See und Rhein. Damit verbindet das Landesturnfest auf besondere Weise, was Konstanz auszeichnet: Wasserlage, kurze Wege, historische Kulisse, grenzüberschreitende Perspektiven und ein lebendiges Miteinander in der Stadt.
Tipp: Nach elf Jahren ist die Marienschlucht wieder geöffnet – ein beeindruckendes Naturspektakel für alle, die Natur, Auszeit und direkten Bodenseeblick genießen möchten. Zudem entsteht in Konstanz das einzigartige Asisi-Panorama, das beim Besuch der Stadt schon während des Landesturnfests direkt ins Auge fallen wird.
Mithelfen beim Landesturnfest: Wer als Volunteer beim Landesturnfest mitwirken möchte, kann sich anmelden und das Event hautnah miterleben. Weitere Informationen gibt es unter www.landesturnfest.de/infothek/volunteers
Tickets: Seit dem 16. März können Resttickets für kostenpflichtige Veranstaltungen online unter https://www.landesturnfest.de/jetzt-tickets-buchen-fuer-ltf-highlights erworben werden.
Weitere Informationen zum Landesturnfest 2026, zum Programm und zu einzelnen Veranstaltungsbausteinen gibt es unter www.konstanz-info.com/landesturnfest-2026.