Kunst des Weglassens: 18. Konstanzer Unternehmensfrühstück zeigt, wie Geschwindigkeit zum Wettbewerbsvorteil wird
Benedikt Böhm machte in Konstanz deutlich: Erfolg entsteht durch 80 Prozent Vorbereitung und 20 Prozent Flexibilität – und durch die Kunst, das Wesentliche zu erkennen
Leistung entsteht durch Fokus
Ein zentraler Gedanke des Vortrags: Fokus ist die Voraussetzung für Geschwindigkeit. Wer schneller werden will, muss zuerst klären, was wirklich wesentlich ist – und was bewusst weggelassen werden kann: Nicht alles gleichzeitig tun, sondern Prioritäten konsequent setzen, Energie bündeln und Entscheidungen vorbereiten. Erfolg, so seine Formel, bestehe aus 80 Prozent Vorbereitung und 20 Prozent Flexibilität. Erst durch diese Verbindung entstehe die Souveränität, im richtigen Moment klar zu handeln und bei veränderten Bedingungen angemessen zu reagieren.
Geschwindigkeit reduziert Risiko
Geschwindigkeit verstand Böhm nicht als Hektik, sondern als Harmonie aus Vorbereitung, Entscheidung und Umsetzung. Wer zu lange in einer unklaren Situation verharrt, bleibt länger in der Risikozone. Wer dagegen vorbereitet ist und konsequent handelt, kann den Aufenthalt in dieser Risikozone verkürzen. Gerade in Deutschland sei Geschwindigkeit für viele Betriebe einer der entscheidenden Wettbewerbsvorteile – besonders dort, wo bürokratische, organisatorische oder marktbedingte Unsicherheiten den Alltag prägen. Für Unternehmen bedeutet das: Tempo entsteht nicht durch Druck, sondern durch klare Ziele, kurze Wege und die Fähigkeit, Risiken bewusst zu minimieren.
Klarheit schafft Vertrauen
Auch Wachstum betrachtete Böhm aus einer besonderen Perspektive: Es gelinge durch Anziehung. Sichtbarkeit, Vertrauen und Kaufentscheidung hängen eng zusammen. Sein Dreiklang: Was man sieht, das kennt man. Was man kennt, dem vertraut man. Und was man vertraut, das kauft man. Für Unternehmen in Konstanz und der Region bedeutet das, die eigene Klarheit zu finden – auch wenn diese immer subjektiv geprägt ist. Denn aus Klarheit entsteht Souveränität. Ungewissheit erzeugt Angst, Angst wiederum erschwert klare Entscheidungen. Achtsamkeit statt Angst war deshalb ein weiterer Impuls des Vormittags.
Flexibilität ist kein Scheitern
Ein weiterer wichtiger Gedanke: Umdrehen ist kein Scheitern, sondern Teil von Flexibilität. Gerade im unternehmerischen Alltag gehört es dazu, Entscheidungen zu überprüfen, Rahmenbedingungen neu zu bewerten und den Kurs anzupassen. Die Angst vor einer Situation sei häufig größer als die Angst in der Situation selbst. Umso wichtiger sei es, Willenskraft und den eigenen Mutmuskel zu stärken – im Team ebenso wie in der Führung.
Einheit durch situative Führung
Für Führungskräfte gab Böhm konkrete Impulse zur Zusammenarbeit in herausfordernden Situationen. Entscheidend sei, zunächst ein gemeinsames Lagebild zu schaffen und daraus ein gemeinsames Zielbild zu entwickeln. Einheit schließe Lücken, teile Angst und verdopple Mut. Nach diesem gemeinsamen Zielbild brauche es jedoch auch Verbindlichkeit: Zielvereinbarungen, klare Verantwortlichkeiten und eine Struktur, die Momentum nicht nur entstehen lässt, sondern multipliziert.
„Erfolg und Überleben sind keine reine Glückssache. Gerade in herausfordernden Situationen braucht es Führung, die Orientierung gibt, Verantwortung klar macht und Teams befähigt, gemeinsam schneller und sicherer zu handeln“, sagt Eric Thiel, Geschäftsführer der Marketing und Tourismus Konstanz GmbH.
Austausch, Frühstück und neue Kontakte
Neben der Keynote bot der Vormittag Raum für persönliche Begegnungen und konkrete Vernetzung. Beim gemeinsamen Frühstück und Unternehmens-Speed-Dating kamen Unternehmen, Führungskräfte sowie Personen aus Wirtschaft und Verwaltung miteinander ins Gespräch. So verband das 18. Konstanzer Unternehmensfrühstück praxisnahe Impulse mit direktem Austausch innerhalb der regionalen Wirtschaft.
Das Konstanzer Unternehmensfrühstück wird zweimal jährlich von der Marketing und Tourismus Konstanz GmbH und der Wirtschaftsförderung der Stadt Konstanz veranstaltet. Ein besonderer Dank gilt den Sponsoren Thum & Partner, Südstern Bölle, Auktionshaus Karrenbauer, GYV und Sparkasse Bodensee.
Tipp: Das nächste Konstanzer Unternehmensfrühstück findet voraussichtlich am 29.4. im Panorama Konstanz statt. Weitere Informationen folgen unter www.konstanz-info.com/unternehmensfruehstueck.