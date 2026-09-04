Konzilgeschichten, das farbenfrohe Mittelalter und schaurige Halloween-Spuren entdecken: Stadtführungen im Oktober in Konstanz
In die Geschichte eintauchen und neue Seiten entdecken: Stadtführungen im Oktober zeigen Konstanz zwischen Mittelalter und Mythen
Ob an geschichtsträchtigen Orten, zwischen den Mauern der Altstadt oder schaurigen Schauplätzen: Die Oktober-Führungen verbinden historische Tiefe mit lebendigen Erzählungen. So eröffnet Konstanz Gästen und Einheimischen ereignisreiche Einblicke in bekannte Sehenswürdigkeiten und weniger bekannte Kapitel der Stadtgeschichte.
Eine besondere Ergänzung zu den Rundgängen bietet das Panorama von Yadegar Asisi: Das monumentale 360-Grad-Bild lässt die Stadt zur Zeit des Konzils in beeindruckender Detailfülle wieder aufleben und verbindet sich so ideal mit den Erzählungen der Stadtführungen.
Konzilgeschichten
8.10. um 16 Uhr
Erlebbare Historie: Das Konstanzer Konzil mit der einzig gültigen Papstwahl nördlich der Alpen ist als herausragendes Ereignis vor rund 600 Jahren noch heute in der Stadt präsent. Das Konzilgebäude, die Hafenfigur „Imperia“ und viele weitere Sehenswürdigkeiten erinnern an dieses mittelalterliche Weltereignis. Bei dieser Stadtführung erfahren Teilnehmer alles rund um das Konstanzer Konzil und auch weniger bekannte Schauplätze werden erkundet.
Wanderhuren, Imperia & das farbenfrohe Mittelalter
9.10. um 19 Uhr
Außergewöhnliche Zeitreise in das verruchte mittelalterliche Konstanz: Mit Hübschlerin oder Hurenwirt geht es bei dieser Stadtführung inszeniert durch das historische Zentrum der größten Stadt am Bodensee. Wissenswertes zur Imperia, mehr zur käuflichen Liebe und zu früheren Lebensformen sind dabei inklusive. Sinnliche Freuden, käufliche Liebe, frühere Lebensformen: Eine außergewöhnliche Zeitreise in das verruchte mittelalterliche Konstanz. Gab es die edle Kurtisane Imperia wirklich? Und war sie tatsächlich am Bodensee? Diese und weitere spannende Fragen beantworten Hübschlerin oder Hurenwirt bei der Tour durch die historische Altstadt auf authentische Weise
Halloween-Specials
Grusel-Tour: Halloween-Special, 30.10. um 19.30 Uhr:
Mit Werwolf Burkhart und/oder der Sensenfrau auf eine besondere Reise durch die Nacht gehen: Einmal im Jahr führt dieser Rundgang zum Lieblingsfest aller Menschen (und aller anderen Wesen), die es gerne ein bisschen schauriger haben, zu gruseligen Orten in Konstanz. Unterwegs gibt es Wissenswertes zum uralten Halloween-Fest, fantastischen Fabelwesen, Spuk und Gespenstererscheinungen – und dazu, was es mit den Kürbisgeistern auf sich hat.
Süßes ohne Saures: Halloween-Tour für Kids, 30.10. um 18 Uhr:
Die gespenstischen Geschichten aus Konstanz und Umgebung sorgen für kindgerechtes Schaudern. Dazu gibt es Spannendes zum uralten Halloween-Fest, fantastischen Fabelwesen, Spuk und unheimliche Erscheinungen – und das Geheimnis der Kürbisgeister wird auch gelüftet. Zum Abschluss gibt es Süßes ohne Saures ... Buchbar für Kinder ab 6 Jahren
Stadtführungen im Oktober
Im Oktober bietet das EntdeckerParadies Konstanz insgesamt 24 Stadtführungsthemen, die historische, kulturelle und ungewöhnliche Einblicke in die Stadt eröffnen. Neben den drei vorgestellten Führungen finden auch beliebte Klassiker und weitere Themenrundgänge statt, die Konstanz detailreich und mit neuen Perspektiven auf scheinbar vertraute Orte erlebbar machen.
So einfach geht’s:
1. Buchungsseite aufrufen: https://konstanz-booking.inet-mainz.de/
2. Datum oder Zeitraum eingeben.
3. Vielfalt entdecken und Auswahl treffen.