Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1071910

Marketing und Tourismus Konstanz GmbH Obere Laube 71 78462 Konstanz, Deutschland http://www.konstanz-info.com/
Ansprechpartner:in Frau Feride Mehmetaj +49 7531 133088
Logo der Firma Marketing und Tourismus Konstanz GmbH

Konzilgeschichten, das farbenfrohe Mittelalter und schaurige Halloween-Spuren entdecken: Stadtführungen im Oktober in Konstanz

In die Geschichte eintauchen und neue Seiten entdecken: Stadtführungen im Oktober zeigen Konstanz zwischen Mittelalter und Mythen

(lifePR) (Konstanz, )
Mittelalterliche Schauplätze, geheimnisvolle Geschichten aus den Gassen und schaurige Begegnungen rund um Halloween: Im Oktober laden die Konstanzer Stadtführungen dazu ein, die größte Stadt am Bodensee aus neuen Perspektiven zu entdecken. Ausgewählte Rundgänge führen zurück in die Zeit des Konzils, beleuchten sinnliche sowie überraschende Seiten des mittelalterlichen Lebens und folgen den Spuren von Fabelwesen, Spuk und Gespenstererscheinungen.

Ob an geschichtsträchtigen Orten, zwischen den Mauern der Altstadt oder schaurigen Schauplätzen: Die Oktober-Führungen verbinden historische Tiefe mit lebendigen Erzählungen. So eröffnet Konstanz Gästen und Einheimischen ereignisreiche Einblicke in bekannte Sehenswürdigkeiten und weniger bekannte Kapitel der Stadtgeschichte.

Eine besondere Ergänzung zu den Rundgängen bietet das Panorama von Yadegar Asisi: Das monumentale 360-Grad-Bild lässt die Stadt zur Zeit des Konzils in beeindruckender Detailfülle wieder aufleben und verbindet sich so ideal mit den Erzählungen der Stadtführungen.

Konzilgeschichten
8.10. um 16 Uhr
Erlebbare Historie: Das Konstanzer Konzil mit der einzig gültigen Papstwahl nördlich der Alpen ist als herausragendes Ereignis vor rund 600 Jahren noch heute in der Stadt präsent. Das Konzilgebäude, die Hafenfigur „Imperia“ und viele weitere Sehenswürdigkeiten erinnern an dieses mittelalterliche Weltereignis. Bei dieser Stadtführung erfahren Teilnehmer alles rund um das Konstanzer Konzil und auch weniger bekannte Schauplätze werden erkundet.

Wanderhuren, Imperia & das farbenfrohe Mittelalter
9.10. um 19 Uhr
Außergewöhnliche Zeitreise in das verruchte mittelalterliche Konstanz: Mit Hübschlerin oder Hurenwirt geht es bei dieser Stadtführung inszeniert durch das historische Zentrum der größten Stadt am Bodensee. Wissenswertes zur Imperia, mehr zur käuflichen Liebe und zu früheren Lebensformen sind dabei inklusive. Sinnliche Freuden, käufliche Liebe, frühere Lebensformen: Eine außergewöhnliche Zeitreise in das verruchte mittelalterliche Konstanz. Gab es die edle Kurtisane Imperia wirklich? Und war sie tatsächlich am Bodensee? Diese und weitere spannende Fragen beantworten Hübschlerin oder Hurenwirt bei der Tour durch die historische Altstadt auf authentische Weise

Halloween-Specials
Grusel-Tour: Halloween-Special, 30.10. um 19.30 Uhr:
Mit Werwolf Burkhart und/oder der Sensenfrau auf eine besondere Reise durch die Nacht gehen: Einmal im Jahr führt dieser Rundgang zum Lieblingsfest aller Menschen (und aller anderen Wesen), die es gerne ein bisschen schauriger haben, zu gruseligen Orten in Konstanz. Unterwegs gibt es Wissenswertes zum uralten Halloween-Fest, fantastischen Fabelwesen, Spuk und Gespenstererscheinungen – und dazu, was es mit den Kürbisgeistern auf sich hat.

Süßes ohne Saures: Halloween-Tour für Kids, 30.10. um 18 Uhr:
Die gespenstischen Geschichten aus Konstanz und Umgebung sorgen für kindgerechtes Schaudern. Dazu gibt es Spannendes zum uralten Halloween-Fest, fantastischen Fabelwesen, Spuk und unheimliche Erscheinungen – und das Geheimnis der Kürbisgeister wird auch gelüftet. Zum Abschluss gibt es Süßes ohne Saures ... Buchbar für Kinder ab 6 Jahren

Stadtführungen im Oktober
Im Oktober bietet das EntdeckerParadies Konstanz insgesamt 24 Stadtführungsthemen, die historische, kulturelle und ungewöhnliche Einblicke in die Stadt eröffnen. Neben den drei vorgestellten Führungen finden auch beliebte Klassiker und weitere Themenrundgänge statt, die Konstanz detailreich und mit neuen Perspektiven auf scheinbar vertraute Orte erlebbar machen.

So einfach geht’s:
1. Buchungsseite aufrufen: https://konstanz-booking.inet-mainz.de/
2. Datum oder Zeitraum eingeben.
3. Vielfalt entdecken und Auswahl treffen.

 

 

 

 

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.