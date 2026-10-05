Konstanz ruft ins HerbstParadies: Goldene Tage am Bodensee erleben
Panorama Konstanz, Marienschlucht, Mainau-Herbst, Schifffahrten, Kulinarik, Shopping und Kultur im HerbstParadies
HerbstParadies in fünf Perspektiven
Staunen: Panorama Konstanz & Konzilgeschichte
Neu in Konstanz und ein besonderer Anlass für einen Herbstausflug: Das weltweit einzigartige Panorama Konstanz macht das Konzil von 1414 bis 1418 als riesiges 360°-Wimmelbild erlebbar. Yadegar Asisi zeigt auf 3.200 Quadratmetern Bildfläche das mittelalterliche Konstanz während des Konzils; die rund 600 Quadratmeter große Begleitausstellung eröffnet ergänzende Einblicke in Hintergründe, Menschen und Ereignisse.
Von dort führt der Weg weiter in die Altstadt: zu den Originalschauplätzen des Konstanzer Konzils, darunter das Konzilgebäude, historische Gassen und das Rosgartenmuseum mit der Richental-Chronik als zentraler Quelle. Auch die Stadtführung „Konzilgeschichten“ knüpft an die historischen Orte des Konstanzer Konzils an.
Weitere Infos: www.konstanz-info.com/panorama-konstanz
Einzigartig unterwegs: Wasserbus, Schifffahrten & Riesenrad
In Konstanz beginnt das HerbstParadies nicht erst am Ziel, sondern schon unterwegs: mit dem Wasserbus über den Seerhein Richtung Hafen, bei herbstlichen Genussfahrten der Bodensee-Schiffsbetriebe oder hoch über der Stadt im Riesenrad.
Wer vom Bodenseeforum kommt, fährt mit dem Wasserbus in rund 13 Minuten staufrei zum Konstanzer Hafen, inklusive Sightseeing zum Preis einer Busfahrt. Auf dem See laden die Bodensee-Schiffsbetriebe im Oktober und November zu saisonalen Fahrten ein, etwa mit Zwiebelkuchen, Suser und deftigen Spezialitäten an Bord. Und wer das HerbstParadies von oben erleben möchte, steigt am Hafen ins Riesenrad: mit Blick auf Altstadt, Imperia, Bodensee und bei klarer Sicht bis zu den Alpen.
Tipp: Im SEA LIFE Konstanz lassen sich bei jedem Wetter faszinierende Unterwasserwelten entdecken.
Draußen: Mainau, Marienschlucht & Herbstwege
Die Blumeninsel Mainau zeigt sich im Herbst farbenprächtig mit Dahlien, herbstlichen Pflanzungen und saisonalen Veranstaltungen. Schloss, Inselwege und Genussangebote machen sie zu einem stimmungsvollen Ausflug direkt vor den Toren der Stadt.
Ein besonderes Naturziel ist die neue, spektakuläre Marienschlucht. Der neue Panoramasteg, tiefe Felsen, steile Wände, ein Bachlauf mit kleinem Wasserfall, mehr als 280 Stufen, fünf Aussichtsplattformen und rund 56 Meter Höhenunterschied machen den Ausflug eindrucksvoll. Für Familien gibt es den Junior-Pfad mit „Falko“, dem Wanderfalken der Marienschlucht.
Rund um Konstanz ergänzen der SeeGang, Spaziergänge durch den Lorettowald, Wege am Seeufer und Radtouren entlang des Bodensees das HerbstParadies im Freien.
Genießen: Kulinarik, Shopping & Verkaufsoffener Sonntag
Kulinarisch bringt der Herbst Bodenseefisch, Wildgerichte, Pilze, Kürbis, Bodenseeäpfel, Birnen, Zwetschgen, Trauben, neuen Wein, Most und Zwiebelkuchen nach Konstanz. Restaurants, Weinstuben und Cafés verbinden regionale Spezialitäten mit entspannten Genuss-Momenten in der Altstadt und am Wasser.
Am 11.10. lädt Konstanz zudem zum Verkaufsoffenen Sonntag ein. Von 12 bis 17 Uhr öffnen Geschäfte, Boutiquen, Fachgeschäfte, Markenhäuser und Shopping-Center ihre Türen. Ergänzend lädt der Bio- & Regionalmarkt von 12 bis 18 Uhr auf die Konzil-Mole und in den Stadtgarten ein.
Tipp: Das Angebot „Shopping mit dem Lieblingsmenschen“ verbindet Übernachtung, Shopping, Wellness und Genuss zu einer entspannten Auszeit in der StadtSchönheit am Bodensee.
Bleiben: Camping & Kulturherbst
Wer den Herbst direkt am Bodensee verlängern möchte, findet auf den Konstanzer Naturcampingplätzen passende Ausgangspunkte. Der Naturcampingplatz Litzelstetten-Mainau liegt direkt am Ufer, nahe der Insel Mainau und am Bodensee-Radweg. Der Campingplatz Klausenhorn in Dingelsdorf verbindet Seenähe, Natur und kurze Wege zu Ausflugszielen, Wanderungen und Schifffahrten. Die Saison läuft bis zum 15.10. Jetzt noch schnell Lieblingsplatz am See sichern.
Kulturell bleibt der Herbst in Konstanz lebendig: Das Rosgartenmuseum zeigt die Sonderausstellung „Die Mosbruggers. Eine Künstlerfamilie am Bodensee“, das Archäologische Landesmuseum lädt mit „Rom lebt! Ein Mitmachabenteuer“ ein. Musikalische Akzente setzt der 13. Konstanzer Orgelherbst in der St. Gebhardskirche.
Smart, historisch, paradiesisch
Dass Konstanz Tradition und Zukunft verbindet, zeigt auch das Haselhorst Smart-City-Ranking 2026: Konstanz belegt Platz 1 unter den großen Mittelstädten und wurde damit als Deutschlands smarteste große Mittelstadt ausgezeichnet. Im HerbstParadies wird diese Verbindung besonders sichtbar: historische StadtSchönheit, Mobilität, Kultur, Handel, Natur und Genuss greifen in Konstanz direkt ineinander.
Weitere Informationen und Herbsterlebnisse gibt es unter:
www.konstanz-info.com/herbst