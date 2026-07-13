Kühle Morgenstunden nutzen: Neue Early-Bird-Führung durch Konstanz mittwochs und samstags um 8 Uhr
Neue Sommerangebote machen Stadtführungen in Konstanz auch an heißen Tagen attraktiv & zugänglich
Der rund 90-minütige Rundgang führt durch die historische Altstadt – vom Konzil und der Imperia über das Münster bis in die Gassen der Niederburg. So lässt sich Konstanzer Stadtgeschichte entdecken, bevor die große Hitze des Tages einsetzt.
Tipp: Für reguläre Stadtführungen können in der Tourist-Information am Bahnhof während der Öffnungszeiten Schirme als Schattenspender gegen Pfand ausgeliehen werden.
Übrigens: Auch das englischsprachige Angebot wurde erweitert: Die Führung „Presence of the Past - Classic Tour“ findet bis Ende September zusätzlich dienstags um 11.30 Uhr statt.
Weitere Informationen und Buchung unter:
www.konstanz-info.com/planen-buchen/stadtfuehrungen