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Kühle Morgenstunden nutzen: Neue Early-Bird-Führung durch Konstanz mittwochs und samstags um 8 Uhr

Neue Sommerangebote machen Stadtführungen in Konstanz auch an heißen Tagen attraktiv & zugänglich

(lifePR) (Konstanz, )
Stadtgeschichte am Morgen, Schatten für unterwegs und Führungen auf Englisch: In den Sommerwochen gibt es bei den öffentlichen Stadtführungen in Konstanz besondere Neuerungen. Im Mittelpunkt steht die neue Early-Bird-Führung, die den Rundgang durch die historische Altstadt bewusst in die kühleren Morgenstunden legt. Sie findet vom 15.7. bis 29.8. immer mittwochs und samstags um 8 Uhr statt.

Der rund 90-minütige Rundgang führt durch die historische Altstadt – vom Konzil und der Imperia über das Münster bis in die Gassen der Niederburg. So lässt sich Konstanzer Stadtgeschichte entdecken, bevor die große Hitze des Tages einsetzt.

Tipp: Für reguläre Stadtführungen können in der Tourist-Information am Bahnhof während der Öffnungszeiten Schirme als Schattenspender gegen Pfand ausgeliehen werden.

Übrigens: Auch das englischsprachige Angebot wurde erweitert: Die Führung „Presence of the Past - Classic Tour“ findet bis Ende September zusätzlich dienstags um 11.30 Uhr statt.

Weitere Informationen und Buchung unter:
www.konstanz-info.com/planen-buchen/stadtfuehrungen

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